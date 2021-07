Le suicide du navire – Une adolescente de 14 ans qui a sauté à mort du monument de New York riait avec sa sœur avant de sauter, selon un gardien

LE garçon de 14 ans qui a sauté du point de repère du navire à New York jeudi a été vu quelques instants plus tôt en train de rire et de courir avec sa sœur juste avant sa mort.

« Il y avait beaucoup de touristes autour », a déclaré un agent de sécurité de l’attraction touristique de Manhattan. « Le gamin montait les escaliers en courant avec sa sœur cadette et s’amusait, s’amusait tellement. »

Le garçon qui a sauté du navire à New York a été vu en train de rire avec sa sœur quelques secondes plus tôt

Le gardien a déclaré au New York Post que lui et certains de ses collègues avaient vu les deux enfants courir et avoir l’air joyeux quelques instants avant que l’adolescent tragique ne soit vu en train de sauter vers la mort de l’attraction.

« L’un de mes collègues leur a dit : ‘Je sais que c’est amusant et tout, mais vous n’êtes pas autorisé à courir dans le navire’ et ‘Restez avec vos parents' », a déclaré l’agent de sécurité.

« D’une manière ou d’une autre, quand il est arrivé au niveau huit, il a sauté », a ajouté le garde.

Le gardien a décrit la scène horrible qui a suivi comme étant la famille de l’adolescent, originaire d’un quartier huppé du New Jersey.

« J’ai revu ses parents après », a-t-il ajouté. « La dame a paniqué. Elle criait et pleurait. Le père était sans voix. La sœur pleurait. »

« J’ai entendu l’impact. J’ai vu qu’il portait une chemise colorée. Mon cœur vient de tomber », a déclaré le gardien.

Les autorités pensent que le garçon avait des antécédents de dépression et de pensées suicidaires dans le passé.

Selon un ami de la famille, les funérailles du garçon sont demain.

« C’était un enfant très gentil, très intelligent », a déclaré l’ami de la famille. « Nous y faisons face. Ces choses ne sont jamais faciles. »

La mort du garçon était le quatrième suicide dans ce monument de 16 étages créé à peine deux ans plus tôt.

Il peut maintenant être fermé définitivement compte tenu des décès.

« Ils ont essayé d’ajouter plus de sécurité, mais cela n’a pas aidé », a déclaré le gardien de certaines précautions prises.

En janvier, Gothamist a rapporté qu’après le troisième suicide d’un adolescent de 19 ans également du New Jersey, Community Board 4 a envoyé une lettre aux sociétés liées, le développeur de Hudson Yards.

Il a noté : « L’installation de barrières physiques adéquates sur les hauteurs peut prévenir ou réduire considérablement les suicides, en particulier les suicides impulsifs.

« Comme cela a été souligné lors de la réunion du conseil d’administration du MCB4 du 4 mars1, il a fallu un temps tragiquement long à NYU pour agir pour empêcher les suicides depuis les balcons de la bibliothèque Bobst. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes affecté par l’un des problèmes soulevés dans cet article, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) ou envoyez un SMS à Crisis Text Line au 741741.