Le « Sugar Brother » de Hunter Biden se dispute avec le comité dirigé par le GOP

Le transcription complète du témoignage de l’avocat du show-business Kevin Morris la semaine dernière devant le comité de surveillance de la Chambre dirigé par le GOP – où il a parlé pendant près de six heures de son amitié continue avec Hunter Biden – a été publié mardi, ne révélant aucune révélation accablante contre le président Joe Biden ou son fils.

L’avocat du divertissement a reconnu avoir prêté près de 5 millions de dollars à son premier fils – un acte qui a conduit Fox News à le surnommer le « frère du sucre » de Hunter – mais s’est hérissé à plusieurs reprises devant la suggestion d’irrégularité faite par un certain nombre de républicains du Congrès.

“Je peux prêter de l’argent à qui je veux”, a déclaré Morris à un moment donné, tout en affirmant que le président Biden n’avait rien à voir avec sa relation avec Hunter. “C’est l’Amérique, et dans ce pays il n’y a aucune interdiction d’aider un ami dans le besoin, malgré l’incapacité de certains à imaginer une telle chose.”

Il a déclaré que les deux hommes s’étaient rencontrés en 2019 lors d’une collecte de fonds pour la campagne présidentielle de Joe Biden en 2020, devenant rapidement amis malgré ou à cause des problèmes juridiques et de relations publiques persistants de Hunter.

“J’ai vu un gars, vous savez, qui venait de chez moi, qui aurait pu être mon ami”, a déclaré Morris. « À mon avis, il se faisait tabasser par le monde entier. J’ai trouvé qu’il manquait de soutien de façon inquiétante. Et c’était un individu, et je crois encore aujourd’hui que c’est une très bonne personne et un gars formidable. Et vous savez, c’est pourquoi j’ai décidé d’intervenir.

Il a déclaré que les prêts couvraient, entre autres, les volumineux arriérés d’impôts, les frais juridiques, le loyer et le paiement de la voiture du premier fils. Morris a également déclaré avoir acheté pour près de 900 000 $ d’œuvres d’art de Hunter.

Tandis que James Comer essayait de insister les prêts étaient des tentatives de payer indirectement le président Biden pour « isoler » [him] de toute responsabilité politique », Morris a clairement indiqué dans son témoignage qu’il n’avait pas l’intention d’annuler les prêts de Hunter Biden.

“Hunter ne l’accepterait pas comme cadeau et je veux le récupérer”, a déclaré Morris. Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait réellement à ce que le prêt soit remboursé, Morris a répondu « à 100 pour cent ».

Le plan de remboursement du premier fils devrait commencer en 2025.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas demandé à Hunter de commencer à le rembourser plus tôt, Morris a simplement répondu : « Je ne suis pas obligé de le demander plus tôt. »

Tout au long de la procédure, Morris a sévèrement critiqué les républicains qui ont mené son entretien, affirmant qu’ils lui posaient des questions adaptées au récit de leur enquête de destitution du président Joe Biden.

Morris a déclaré à ABC News après son témoignage que les républicains « évoquent quelque chose de totalement inoffensif et légal, ne mènent à rien, puis courent vers les caméras et font des bruits effrayants ».