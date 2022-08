Le Sudeva FC et les Kerala Blasters font match nul 1-1

Le Sudeva FC de Delhi a disputé un match nul avec l’équipe de la Super League indienne (ISL) Kerala Blasters dans un match du groupe D de la 131e IndianOil Durand Cup, au stade Indira Gandhi Athletic de Guwahati.

Md. Ajsal a attiré le premier sang pour l’équipe basée à Delhi, mais une superbe frappe de Mangku Kuki à peine trois minutes plus tard, a permis aux deux équipes de se partager les points lors de leur match d’ouverture respectif du plus ancien tournoi d’Asie.

Interdiction AIFF : Le ministère des Sports demande à la FIFA et à l’AFC d’autoriser les clubs indiens à participer à des tournois continentaux

Les 47 matchs de la 131e Coupe Durand sont diffusés EN DIRECT sur Sports18 1 SD & HD et Sports18 Khel ainsi qu’en direct sur la plateforme Over the Top (OTT) VOOT!

La grève de Kuki annule le premier match de l’Ajsal

L’entraîneur de Sudeva, Chencho Dorji, a clairement exprimé ses intentions d’attaque dès le départ en optant pour un milieu de terrain à quatre et une ligne avant à trois tandis que le gaffer des Blasters n’avait pas de telles illusions avec un 4-4-2 réglementaire. Sudeva a dominé la possession en première mi-temps et a eu la plus grande part d’attaques mais n’a pas pu prendre l’avantage.

C’est alors que les Blasters ont frappé contre le cours du jeu avec à peine trois minutes avant la fin de la première mi-temps.

Md. Ajsal a reçu le ballon devant la surface de réparation et est entré, tirant depuis près du point de penalty pour battre le gardien Kabir Kohli dans le but de Sudeva.

La réponse a été immédiate. Mangku Kuki a reçu le ballon sur la droite d’une remise en jeu rapide dans le tiers offensif, contrôlé puis coupé pour l’enrouler gracieusement dans le coin supérieur pour dessiner la parité. C’était une finition de première classe à tous les niveaux.

Sudeva domine la possession de balle mais l’impasse demeure

Sudeva a continué à dominer la possession en seconde période et a créé plus d’occasions, mais il y a eu une période où les deux équipes se sont assises et ont voulu contrôler la possession, ce qui aurait pu affecter le résultat final.

Championnats Nationaux Para Athlétisme : Sumit Antil et Yogesh Kathuniya battent les records du monde du lancer du javelot

L’équipe de Delhi a lancé tout le monde en avant dans les dernières minutes du match mais au-delà de quelques coups de pied arrêtés, rien de fructueux ne s’est concrétisé et l’impasse est restée pour le premier match nul du tournoi après six matchs.

Et après?

Ce résultat fait de l’Odhisa FC l’équipe à poursuivre dans le groupe D après sa victoire 6-0 sur le North East United FC (NEUFC) plus tôt cette semaine.

Les Kerala Blasters reviennent au même endroit pour affronter l’Odisha FC, mardi 23 août.

D’autre part, Sudeva affrontera Army Green le 25 août prochain.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici