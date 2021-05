Le Sud pourrait encore devenir un point chaud de Covid-19 en été

Tout à coup, il semble que l’Amérique soit sur le point de se libérer de Covid-19. Près de la moitié de tous les Américains ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19. Les Centers for Disease Control and Prevention ont assoupli les recommandations pour les personnes entièrement vaccinées, en particulier ses directives sur les masques. Les États ont suivi l’exemple du CDC, assouplissant leurs mandats masqués et leurs exigences de distanciation sociale.

Mais les experts craignent de plus en plus que, dans la moitié sud du pays, le retour à la normale ne soit un mirage et que cet été puisse apporter une nouvelle vague de virus dans certaines parties du pays. «Je suis vraiment inquiète», m’a dit Saskia Popescu, épidémiologiste à l’Université George Mason.

La préoccupation ne concerne pas une autre poussée à l’échelle nationale, mais des pics potentiels au niveau de l’État ou au niveau local. En effet, les États du sud, y compris une grande partie de la Sun Belt et en particulier le sud profond, sont confrontés cet été à trois inconvénients distincts que d’autres parties du pays ne font pas.

1) Baisse des taux de vaccination: Alors que les États-Unis ont progressé dans leur campagne de vaccination, un écart important entre les États du Sud et les autres s’est creusé. Dans le nord-est, au moins 50 pour cent des habitants de chaque État ont reçu au moins une dose du vaccin, avec quelques États dépassant les 60 pour cent. En Arizona et au Texas, moins de 45% des gens en ont. Dans le Sud profond, la plupart des États n’ont pas dépassé les taux de 40% – et l’Alabama, la Louisiane et le Mississippi sont inférieurs à 35%. Cela laisse de nombreuses personnes non vaccinées qui restent vulnérables au coronavirus.

2) Des températures plus élevées: Alors que l’été apporte des activités de plein air dans le nord des États-Unis, il peut faire le contraire pour les États du sud. À mesure que la chaleur monte au-delà des années 90 et dans les années 100, les gens ont tendance à entrer dans des zones intérieures climatisées ou du moins fermées. C’est une mauvaise nouvelle pour la propagation de Covid-19, car le virus se propage beaucoup plus facilement dans les espaces intérieurs mal ventilés. Cela semblait conduire à une plus grande diffusion dans la Sun Belt l’été dernier.

«Je ne pense pas que les gens comprennent à quel point il est difficile d’être dehors en été ici», a déclaré Popescu, qui vit en Arizona. «Même tard dans la nuit, c’est comme 100 degrés en été. Il n’est donc pas facile de dire aux gens de sortir. Et c’est vraiment difficile pour les entreprises, en particulier les restaurants et les bars, de garder les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes – c’est comme ouvrir la porte du four lorsque vous faites des biscuits, vous obtenez cette explosion de chaleur.

3) Faible respect des précautions: Les deux premiers problèmes de cette liste pourraient être atténués par le respect des précautions liées à Covid-19, telles que la distanciation sociale et le masquage. Mais en raison de la polarisation politique de ces mesures, les États du sud dominés par les républicains ont tendance à avoir des taux de masquage et de distanciation sociale inférieurs à ceux de la plupart des États-Unis, d’après COVIDcast de l’Université Carnegie Mellon.

Mettez ces trois facteurs ensemble, et il est possible que les États du sud puissent voir une répétition de l’été dernier, lorsque les cas de Covid-19 ont d’abord atteint des niveaux bas, puis ont augmenté.

Ce n’est en aucun cas une garantie. Peut-être qu’une quantité suffisante de la population est vaccinée ou a une immunité naturelle, contre les infections précédentes à Covid-19, pour éviter de nouvelles poussées. Peut-être que suffisamment de gens resteront dehors, se masqueront, s’éloigneront socialement et suivront d’autres précautions pour arrêter une nouvelle vague. Ou les taux de vaccination plus élevés dans d’autres États peuvent empêcher le virus de s’infiltrer dans des régions moins densément peuplées comme le Grand Sud.

Étant donné que nous avons été en territoire inconnu sur Covid-19 pendant une grande partie des 14 derniers mois, il y a toujours des surprises. Peut-être que les surprises cette fois-ci pourraient être bonnes (pour une fois).

Mais la seule possibilité de surtensions estivales inquiète certains experts. La bonne nouvelle, cependant, est qu’il existe un moyen d’éviter ces problèmes – en faisant vacciner un plus grand nombre de personnes.

Il existe une solution: plus de personnes pourraient se faire vacciner

L’été dernier, le monde n’avait pas de très bonne solution à Covid-19. Il y avait des preuves que les verrouillages, la distanciation sociale et le masquage fonctionnaient. Mais ceux-ci étaient imparfaits – aucun n’a arrêté Covid-19 pour toujours – et, en particulier avec les verrouillages et la distanciation sociale, ont nécessité de gros sacrifices.

En revanche, les vaccins promettent une issue. Les preuves montrent que les vaccins Covid-19 éliminent presque le risque de maladie grave, d’hospitalisation et de décès, et réduisent probablement le risque de propagation du virus à d’autres. Déjà, le CDC a déclaré que les vaccinés pouvaient se débarrasser de leurs masques dans la plupart des contextes, et que d’autres changements d’orientation pourraient intervenir dans un proche avenir.

Mais les vaccins sont également devenus très polarisés. Comme me l’a dit Robb Willer, directeur du laboratoire de polarisation et de changement social de Stanford: «Le plus grand prédicteur de l’hésitation à la vaccination est l’identification du parti. Selon les sondages de Civiqs, plus de 40% des républicains ne veulent pas se faire vacciner, tandis que plus de 90% des démocrates veulent ou ont déjà été vaccinés.

Cette polarisation politique explique pourquoi de nombreux États du Sud, souvent républicains à majorité, sont à la traîne en matière de vaccins.

Il existe des solutions. L’amélioration de l’accès pourrait pousser plus de gens à franchir la ligne d’arrivée, étant donné que les sondages montrent que certains républicains veulent se faire vacciner mais ne l’ont pas encore fait. Des études montrent que les messages pro-vaccin des dirigeants républicains pourraient persuader davantage de républicains de se faire vacciner. D’autres recherches suggèrent que des incitations, comme des récompenses de 100 $ ou la possibilité de passer sans masque, pourraient également pousser plus de républicains (bien que la récompense financière soit probablement plus pertinente, car de nombreux républicains ont déjà renoncé aux précautions, vaccins ou non liés à Covid).

Tous les niveaux de gouvernement, de l’administration Biden aux gouverneurs en passant par les maires, pourraient soutenir tous ces efforts – bien que Biden lui-même puisse vouloir rester un peu silencieux à leur sujet, étant donné que les recherches suggèrent que les messages pro-vaccin des démocrates peuvent en fait rendre les républicains moins probables. se faire vacciner.

S’ils le font correctement, les États du Sud peuvent garantir un été de plaisir normal. S’ils ne le font pas, cet été pourrait ressembler beaucoup plus à l’année dernière que quiconque ne le souhaiterait.