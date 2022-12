Le sud-ouest sous surveillance après une vague d’annulations de tempêtes – Shaw Local

Le département américain des Transports a déclaré qu’il examinerait les annulations de vols par Southwest Airlines qui ont laissé des voyageurs bloqués dans les aéroports du pays. au milieu d’une intense tempête hivernale qui a tué des dizaines de personnes.

De nombreuses compagnies aériennes ont été contraintes d’annuler des vols en raison de la météo, mais Southwest était de loin le leader des vols annulés. Environ 4 000 vols intérieurs américains ont été annulés lundi, selon le site Web de suivi FlightAware, et 2 900 d’entre eux étaient ceux de Southwest.

D’autres grandes compagnies aériennes, dont American, United, Delta et JetBlue, ont subi des taux d’annulation compris entre zéro et 2 %. Le taux d’annulation chez Southwest Airlines était de 62%, selon FlightAware.

Le porte-parole du sud-ouest, Jay McVay, a déclaré lors d’une conférence de presse à Houston que les annulations avaient fait boule de neige alors que les systèmes de tempête se déplaçaient à travers le pays, laissant les équipages de conduite et les avions hors de propos.

“Nous avons donc poursuivi nos queues, essayant de rattraper notre retard et de revenir à la normale en toute sécurité, ce qui est notre priorité numéro un aussi rapidement que possible”, a-t-il déclaré. “Et c’est exactement comme ça que nous en sommes arrivés là où nous en sommes aujourd’hui.”

Plus de 2 800 vols supplémentaires avaient déjà été annulés aux États-Unis à 7 heures du matin mardi et les problèmes devraient se poursuivre au moins jusqu’à mercredi.

Les passagers faisaient de longues files essayant de réserver à nouveau leurs vols. Le ministère des Transports a déclaré sur Twitter qu’il était “préoccupé par le taux inacceptable d’annulations et de retards de Southwest et les rapports de manque de service client rapide”. Le tweet indiquait que le département examinerait si Southwest aurait pu faire quoi que ce soit au sujet des annulations et si la compagnie aérienne se conformait à son plan de service client.

Le PDG de Southwest, Bob Jordan, a déclaré au Wall Street Journal dans une interview que la compagnie aérienne opérerait un peu plus d’un tiers de son horaire habituel pour permettre aux équipages de retourner là où ils devaient être.

« Nous avons eu une journée difficile aujourd’hui. Selon toute vraisemblance, nous aurons une autre journée difficile demain alors que nous nous en sortirons », a-t-il déclaré lundi soir. “C’est l’événement le plus important que j’aie jamais vu.”

