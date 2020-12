Malgré l’annonce de 10 nouvelles destinations inédites cette année, le PDG de Southwest Airlines, Gary Kelly, a déclaré la semaine dernière que d’autres étaient en route.

Les voyageurs n’ont pas eu à attendre longtemps.

Mercredi, Southwest a annoncé qu’il ajouterait des vols vers Santa Barbara et Fresno, en Californie, au printemps prochain. La plus grande compagnie aérienne intérieure du pays est déjà un acteur dominant en Californie, et avec les nouvelles villes, elle desservira 13 aéroports là-bas. L’ajout le plus récent: Palm Springs, en novembre.

«Notre arrivée au cœur de la Californie, à la fois sur la côte centrale et dans la vallée centrale, complètera près de quatre décennies d’investissement dans nos clients et communautés californiennes», a déclaré Andrew Watterson, directeur commercial et vice-président exécutif de Southwest Airlines dans un déclaration.

Southwest n’a pas annoncé de routes ni de dates de début pour les nouvelles villes, au-delà du fait que le service commencera au deuxième trimestre de 2021. La compagnie aérienne aura de la concurrence à Santa Barbara et à Fresno, dont l’étendue ne sera connue qu’après l’annonce des routes. Alaska, American, Delta et Frontier font partie des compagnies aériennes desservant l’aéroport de Santa Barbara. À l’aéroport international de Fresno Yosemite, les compagnies aériennes incluent Allegiant, Frontier, Delta, American et United.

8 choses à faire et à ne pas faire:Le CDC conseille les tests COVID-19 pour les voyages de vacances

Le sud-ouest ajoute généralement une ville ou deux par an, si c’est le cas, et son service est convoité par les aéroports du pays. Avant la pandémie de coronavirus, la compagnie aérienne prévoyait uniquement d’ajouter l’aéroport intercontinental de Houston Bush à sa carte d’itinéraire, a déclaré Kelly dans une interview. (Il a annoncé le service à Steamboat Springs, Colorado, en février avant que la pandémie ne soit déclarée.)

La pandémie a écrasé la demande de voyages et a radicalement changé les choses pour Southwest et ses concurrents. Tous ont ajouté une vague de vols vers des destinations prisées par les vacanciers et les voyageurs visitant des amis et des parents, car les voyageurs d’agrément sont revenus avant les voyageurs d’affaires. Frontier Airlines a annoncé mardi une vague de nouveaux vols vers Las Vegas.

Kelly a déclaré que le coût de l’ajout de vols était marginal parce que Southwest a déjà les avions et les travailleurs pour les faire fonctionner.

«Des centaines de (Boeing 737 de Southwest) sont inutiles pour le moment, nous les payons donc et ils sont simplement assis là», a-t-il déclaré. «Nous avons des gens formidables et ils n’ont tout simplement pas assez de clients pour servir correctement maintenant. »

«Triste étape»:Southwest Airlines met en garde 6800 travailleurs contre les premières mises à pied de son histoire

Kelly insiste sur le fait que les nouvelles destinations figuraient toutes sur sa liste de souhaits de nouveaux services et survivront à la pandémie.

« Nous ne faisons pas cela uniquement en cas de pandémie », a-t-il déclaré dans une interview au Wings Club avec Scott McCartney du Wall Street Journal. « Ce sont des ajouts permanents à notre système d’itinéraire. »