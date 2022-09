Le sud-ouest de Terre-Neuve aux prises avec les conséquences catastrophiques de Fiona

Deux hommes de Port aux Basques examinent la dévastation de leur ville. Plus de 20 maisons ont été complètement détruites, tandis que d’autres ont subi des dommages catastrophiques. (Malone Mullin/CBC)

Les résidents du sud-ouest de Terre-Neuve font face aux conséquences de la tempête post-tropicale Fiona, qui a détruit plus de 20 maisons et déplacé des centaines de personnes.

Les dégâts à Port aux Basques étaient frappants dimanche matin, avec des rochers et des débris éparpillés dans la communauté.

Les résidents utilisaient des pelles pour creuser dans les décombres, à la recherche de tout ce qui était récupérable. Certains ont tout perdu, y compris des objets de famille et des photos de famille. Une femme s’est enfuie de chez elle en sanglotant, incapable de supporter plus longtemps la dévastation.

Dimanche après-midi, la GRC a publié un communiqué de presse confirmant la recherche en cours d’une femme de 73 ans portée disparue à Port aux Basques.

Plus tard, lors d’une conférence de presse tenue par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique John Hogan et le ministre des Transports et de l’Infrastructure Elvis Loveless à St. John’s, la recherche est officiellement devenue une opération de récupération.

Les premiers intervenants ont fouillé les décombres, l’un d’entre eux ayant déclaré à CBC News qu’ils cherchaient une femme disparue qui avait été emportée en mer pendant la tempête. (Malone Mullin/CBC)

Derek Kettle, un résident de Port aux Basques, a déclaré qu’il ne savait pas ce qu’il allait faire.

Il possède deux petits immeubles d’appartements près de la côte sur Mouse Island, une zone de la ville. Il a déclaré que le locataire de l’un des bâtiments, qui compte deux étages, avait tenté de résister à la tempête à l’étage supérieur du bâtiment – ​​mais bientôt, des vagues ont commencé à s’écraser contre la fenêtre, qui se trouve à environ 10 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Dimanche matin, le rez-de-chaussée était couvert d’algues, de terre et de débris.

L’un des immeubles d’appartements de Derek Kettle sur Mouse Island à Port aux Basques a été soulevé de ses fondations par une onde de tempête générée par la tempête post-tropicale Fiona. (Malone Mullin/CBC)

L’onde de tempête a renversé l’autre immeuble d’appartements de Kettle, qui est d’un étage, hors de ses fondations et sur le côté.

Il a déclaré avoir investi des centaines de milliers de dollars dans les bâtiments, qu’il loue en tant qu’Airbnbs et appartements. Il a dit que les bâtiments sont la seule source de revenus pour lui et sa femme, et maintenant son gagne-pain a été balayé – littéralement.

Dommages catastrophiques

Dimanche matin, la météorologue de la CBC, Ashley Brauweiler, a déclaré que même si les vents à Port aux Basques étaient importants, la majeure partie des dégâts avait été causée par une onde de tempête.

“Quand il est arrivé, il est arrivé si vite”, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que les modèles avaient prédit des vagues de 16 mètres, mais que la hauteur maximale des vagues aurait pu être le double.

“Tout cela combiné était catastrophique”, a-t-elle déclaré.

Brauweiler a déclaré que les habitants étaient sous le choc et que certains dimanche ne pourront même pas accéder à leur domicile – ou à tout ce qui reste – car certaines zones sont toujours inaccessibles.

La météorologue d’Environnement Canada, Melissa Field, a déclaré que la tempête avait établi un niveau record pour les niveaux d’eau à Port aux Basques à 2,73 mètres, soit environ un mètre de plus que le niveau d’eau normal.

Field a déclaré samedi que les rafales de vent maximales ont atteint 177 km/h dans la région de Wreckhouse, 134 km/h à Port aux Basques, 110 km/h à Burgeo et 109 à Stephenville.

Elle a dit qu’environ 77 millimètres de pluie sont tombés dans les régions de Port aux Basques et de Wreckhouse, un peu plus de 47 millimètres dans la région de Stephenville et un peu plus de 30 dans la région de Burgeo.

“Je n’ai jamais vu ce genre de destruction”

Stephen Hiscock du Burgeo Broadcasting System a déclaré que la ville de Burgeo avait subi des dommages importants, mais pas au même niveau que Port aux Basques.

“Cela a été une journée assez folle pour tout le monde, en particulier pour les habitants de Port aux Basques, mais les gens souffrent toujours ici à Burgeo également”, a-t-il déclaré.

Dimanche, les habitants de Burgeo ont observé les dégâts causés par la tempête post-tropicale Fiona. (James Grudic/CBC)

Il a dit qu’une maison était presque perdue, mais qu’elle avait survécu à la tempête.

“Je n’ai jamais vu ce genre de destruction sur la côte sud de Terre-Neuve”, a-t-il déclaré.

Des centaines de clients de Newfoundland Power dans le sud-ouest de Terre-Neuve étaient privés d’électricité dimanche matin.

Ian Stewart, maire de Ramea, une communauté insulaire au large de la côte sud de Terre-Neuve, a déclaré que la ville nettoyait les débris et évaluait les dégâts dimanche matin. Il a dit que la ville n’avait jamais vu une tempête aussi intense que la tempête post-tropicale Fiona.

“C’est assez incroyable”, a-t-il déclaré.

Le maire de Stephenville, Tom Rose, a déclaré que la tempête post-tropicale Fiona était la tempête la plus effrayante qu’il ait jamais vue. Il a déclaré que la ville avait atténué les dommages les plus graves, mais avait dû évacuer une maison avant qu’un arbre ne tombe dessus.

Il a dit que la ville avait offert son aide à Andrew Parsons, le député de la région de Port aux Basques.

Rose a déclaré que la dévastation causée par la tempête montre l’impact de plus en plus grave du changement climatique.

“Si nous ne prenons pas soin de la planète, la planète prendra soin de nous”, a-t-il déclaré.

Dommages causés par la tempête tropicale Fiona dans la commune de Burgeo. (James Grudic/CBC)

Le début de la reconstruction

Le ministre de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie, Andrew Parsons, qui est originaire de Port aux Basques et qui retourne dans la région, a déclaré dimanche à CBC News que la communauté se trouvait en état de choc.

“C’est un désastre comme nous n’en avons jamais vu auparavant”, a déclaré Parsons. “Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous [were] préparé ou avoir vu quelque chose comme ça.”

“Tout le monde est sur le pont en disant” tout ce qui peut être fait, sera fait “”, a déclaré Parsons. “En ce moment, je pense qu’il s’agit d’évaluer les dégâts, d’en évaluer la totalité. Je pense que nous nous concentrons uniquement sur la récupération. Nous essayons simplement de connecter les gens avec qui ils doivent être connectés. Déterminez qui est déplacé, qui a besoin d’aide. C’est le début de la reprise.

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador