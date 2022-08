Le Sud ne profite pas pleinement de son potentiel solaire

Les panneaux solaires devraient bien fonctionner dans le Sud, où le climat est marqué par la chaleur et l’ensoleillement, mais certains États n’ont pas encore profité de cette technologie. Alors que plusieurs États, comme la Louisiane et le Texas, débarquent en milieu de peloton pour les installations solaires, d’autres, dont l’Alabama, sont presque derniers. Comme dans n’importe quelle région, la rapidité avec laquelle un État installe des panneaux solaires dépend d’une combinaison d’incitations, de la demande et du sens financier que l’énergie solaire a.

Malgré le taux d’adoption terne dans certaines parties du sud, la région dans son ensemble a un fort potentiel pour les panneaux solaires résidentiels.

Lisez la couverture de CNET sur le potentiel solaire d’autres régions : La Nouvelle-Angleterre, la côte Est, le Midwest et le Côte ouest.

Le coût de l’électricité

Aux fins de cet article, le Sud comprend l’Alabama, l’Arkansas, le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, l’Oklahoma, le Tennessee et le Texas, selon les divisions américaines de l’Agence américaine d’information sur l’énergie.

Le coût de l’électricité varie de 9,67 cents par kilowattheure en Louisiane à 12,57 cents par kilowattheure en Alabama, selon l’EIE. C’est une fourchette relativement étroite vers le bas des moyennes à l’échelle de l’État pour les États-Unis.

La facture d’électricité mensuelle moyenne dans le sud coûte entre 109,07 $ (Oklahoma) et 143,95 $ (Alabama). Le reste de la région a des factures moyennes de 110,33 $ (Arkansas), 116,07 $ (Louisiane), 116,62 $ (Kentucky), 125,70 $ (Tennessee), 128,08 $ (Mississippi) et 132,59 $ (Texas). L’électricité dans le Sud coûte en moyenne de 1 300 $ à 1 700 $ sur un an, bien que les prix de l’électricité, comme presque tout le reste, fluctuent en ce moment.

Le prix des panneaux solaires

Le plus souvent, le coût des panneaux solaires est mesuré en dollars par watt. Pour déterminer le coût d’un panneau solaire, prenez simplement le coût total de l’installation et divisez-le par la capacité du système en watts.

Le coût moyen national des panneaux solaires est de 3,28 $ par watt, selon les analystes de Wood Mackenzie. Étant donné que les moyennes de différentes sources obtiennent leurs informations de différents endroits, il n’est pas toujours possible de comparer les moyennes une à une. Les moyennes à l’échelle de l’État de SolarReviews.com sont nettement inférieures à celles de Wood Mackenzie. Le coût solaire moyen de l’Alabama est de 2,45 $ par watt. l’Arkansas est de 2,63 $ ; Kentucky, 2,34 $ ; Louisiane, 2,38 $ ; Mississippi, 2,64 $ ; Oklahoma, 2,62 $ ; Tennessee, 2,49 $ ; et Texas, 2,77 $.

Une partie de la différence de prix pourrait être due au fait que, alors que les coûts des panneaux solaires ont globalement diminué, les coûts du matériel ont chuté beaucoup plus rapidement que les coûts accessoires tels que la main-d’œuvre et le marketing. Les incitations locales affectent également le coût des panneaux solaires.

Le Sud dans son ensemble offre des incitations plus faibles que certaines autres parties du pays, mais vivre dans le Sud ne vous exclut pas de l’une des incitations les plus précieuses disponibles : le crédit d’impôt fédéral américain pour l’énergie solaire. Pour tous les panneaux solaires installés jusqu’à la fin de 2031, le gouvernement fédéral vous créditera 30% de son coût sur vos impôts sur le revenu.

La plupart des États du Sud proposent un système de facturation nette. Le Tennessee n’a pas de facturation nette imposée par une réglementation, bien qu’il existe des programmes locaux qui vous indemnisent pour l’électricité que vous produisez. La Louisiane fonctionne sur un programme tout acheter, tout vendre, dans lequel un propriétaire achète toute l’électricité qu’il utilise au tarif de détail auprès de son service public et vend tout ce qu’il produit au tarif du coût évité, qui est généralement beaucoup plus bas. Le Texas, avec son réseau non réglementé, a des programmes de compensation qui diffèrent selon le fournisseur d’électricité.

Quatre États – l’Alabama, la Louisiane, le Tennessee et le Texas – offrent des exonérations d’impôt foncier afin que vous ne payiez pas d’impôts sur la valeur ajoutée à votre propriété par les panneaux solaires. Le Texas a de nombreuses incitations, y compris de nombreuses remises pour les panneaux solaires, mais elles varient localement, il est donc difficile de résumer les incitations dans l’État. Vous pouvez explorer les incitations spécifiques à votre emplacement dans la base de données des incitations de l’État pour les énergies renouvelables et l’efficacité.

Le potentiel solaire du Sud

Malgré les incitations globalement plus faibles offertes par les États du sud, le solaire a encore le potentiel de porter ses fruits. La Louisiane est 20e parmi les États (et Washington, DC) pour les installations solaires par habitant. Le Texas est 24e, l’Arkansas 38e, l’Oklahoma 40e, le Tennessee 44e, le Mississippi 46e et l’Alabama 50e.

Bien que les États du sud ne se classent pas tous très bien pour l’adoption de l’énergie solaire, les panneaux solaires peuvent générer beaucoup d’électricité. Une façon de mesurer le potentiel solaire est de voir la quantité d’électricité qu’un panneau solaire d’un mètre carré générerait lorsqu’il est monté horizontalement. Dans tout le Sud, selon le Laboratoire national des énergies renouvelables, un tel panneau générerait cinq kilowattheures par jour, qui est plus élevé que la Nouvelle-Angleterre et une grande partie du Midwest. Dans certaines parties du Texas, le panneau horizontal d’un mètre carré pourrait produire plus de 6 kilowattheures par jour. Dans certaines parties du Tennessee, il en produirait environ quatre.

Une autre façon de mesurer le potentiel solaire est de savoir quelle part de la consommation moyenne d’électricité pourrait être compensée par un réseau de panneaux solaires typique sur le toit. Pour le Tennessee, l’énergie solaire typique sur les toits pourrait compenser moins de 60 % de la consommation moyenne d’électricité, a rapporté le National Renewable Energy Laboratory. En Alabama, Arkansas et Mississippi, c’est 60 à 70 %. En Louisiane, en Oklahoma et au Texas, c’est de 70 à 80 %.

Bien que certains de ces chiffres suggèrent que l’énergie solaire ne convient pas parfaitement à certaines parties du sud, il est important de noter que ces chiffres sont des moyennes à l’échelle de l’État et ne s’appliquent pas nécessairement à une maison en particulier. Le succès de l’énergie solaire sur les toits dépend des incitations dont vous disposez, de votre consommation d’électricité et même l’angle et la direction de votre toit. (Il y a preuve que les incitations ont un effet démesuré.) Même dans les États qui semblent hostiles à l’énergie solaire, ces spécificités et bien d’autres encore détermineront l’adéquation globale.

Comme pour tout achat important, il est important de trouver celui qui convient le mieux à votre situation. Cela inclut l’obtention de plusieurs devis, y compris auprès d’installateurs locaux. Bien que ces chiffres de haut niveau soient un excellent point de départ, ils ne devraient pas être là où vous vous arrêtez.