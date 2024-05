Le sud inondé du Brésil connaît les premiers décès dus à la maladie, alors que les experts préviennent d’une augmentation prochaine du nombre de décès

SAO PAULO (AP) — Les deux premiers décès dus à une maladie bactérienne d’origine hydrique ont été signalés dans le sud du Brésil, où les eaux de crue se retiraient lentement, et les autorités sanitaires ont prévenu que d’autres décès étaient probables.

Le secrétariat de la santé de l’État de Rio Grande do Sul a confirmé mercredi le décès d’un homme de 33 ans dû à la leptospirose. Lundi, les autorités ont enregistré qu’un homme de 67 ans était décédé de la même maladie infectieuse. Depuis début mai, 29 cas de maladie d’origine hydrique ont été confirmés dans l’État.

Les inondations en deux semaines environ, au moins 161 personnes ont été tuées, dont 82 sont toujours portées disparues, ont annoncé mercredi les autorités de l’État. Plus de 600 000 personnes ont été forcées de quitter leurs foyers, dont des dizaines de milliers qui restent dans des abris, ont-ils indiqué.

Les experts de la santé avaient précédemment prévu une recrudescence des maladies infectieuses, notamment la leptospirose et l’hépatite B, au sein du pays. quelques semaines d’inondationscar les eaux usées se sont mélangées aux eaux de crue.

« Il y a ceux qui meurent pendant l’inondation et il y a les conséquences de l’inondation », a déclaré Paulo Saldiva, professeur à la faculté de médecine de l’Université de Sao Paulo qui étudie les impacts du changement climatique sur la santé. « Le manque d’eau potable en lui-même signifiera que les gens commenceront à utiliser l’eau de réservoirs qui n’est pas de bonne qualité. »

Le désastre sans précédent a frappé plus de 80 % des municipalités de l’État et endommagé des infrastructures critiques. Plus de 3 000 établissements de santé – hôpitaux, pharmacies, centres de santé et cliniques privées – ont été touchés, selon un rapport de l’institut de recherche en santé du gouvernement fédéral Fiocruz publié mardi.

« L’apparition de cas de leptospirose était quelque peu attendue en raison du nombre de personnes exposées à l’eau, ainsi qu’à d’autres maladies », a déclaré Carlos Machado, un expert en santé publique et en environnement nommé par Fiocruz pour suivre l’impact de l’inondation. « Nous n’avons jamais vu au Brésil une catastrophe de cette ampleur et avec une population aussi exposée. »

Machado a déclaré que même si les infrastructures, les services de contrôle de base et les services de santé ont été perturbés, le département local de la santé s’efforce d’offrir une prophylaxie contre les maladies infectieuses et des conseils aux personnes qui rentrent chez elles sur la manière de réduire les risques d’exposition.

L’interruption des services de santé peut également avoir un impact durable sur les patients traitant des maladies chroniques, dans la mesure où le traitement et les soins des patients chroniques sont interrompus, a déclaré Machado. En outre, les gens quittent souvent leur domicile lors de catastrophes climatiques sans ordonnance ni pièce d’identité.

« Le ministère de la Santé travaille dur pour garantir des médicaments aux patients souffrant de maladies chroniques », a-t-il déclaré.

