Le sud-est des États-Unis est aux prises avec des pannes généralisées et des inondations à la suite de l’ouragan meurtrier Helene

Les pluies massives provoquées par le puissant ouragan Helene ont laissé les gens bloqués, sans abri et en attente de secours samedi – alors que le nettoyage commençait après la tempête qui a tué au moins 52 personnes, provoqué des destructions généralisées dans le sud-est des États-Unis et laissé des millions de clients sans électricité.

Helene a soufflé sur les côtes de la région de Big Bend, en Floride, en tant qu’ouragan de catégorie 4 jeudi soir, avec des vents de 225 km/h, puis s’est rapidement déplacée à travers la Géorgie, les Carolines et le Tennessee, déracinant des arbres, brisant des maisons et envoyant des ruisseaux et des rivières sur leurs rives, se déchaînant. tornades et barrages tendus.

L’ouest de la Caroline du Nord a été pratiquement isolé en raison de glissements de terrain et d’inondations qui ont forcé la fermeture de l’Interstate 40 et d’autres routes.

Il y a eu des centaines de sauvetages aquatiques, aucun plus dramatique que dans le comté rural d’Unicoi, dans l’est du Tennessee, où des dizaines de patients et d’employés ont été évacués par hélicoptère depuis le toit d’un hôpital vendredi. Et les sauvetages se sont poursuivis samedi dans le comté de Buncombe, en Caroline du Nord, où une partie d’Asheville est sous l’eau.

« Dire que cela nous a pris par surprise serait un euphémisme », a déclaré Quentin Miller, le shérif du comté.

REGARDER | L’ouragan Hélène trace un chemin dévastateur dans le sud-est des États-Unis : L’ouragan Helene trace un chemin dévastateur dans le sud-est des États-Unis L’ouragan Hélène a tué des dizaines de personnes et laissé des millions de personnes sans électricité dans plusieurs États américains.



Il y a eu des décès dans le comté, mais le directeur des services d’urgence, Van Taylor Jones, a déclaré samedi qu’il n’était pas prêt à donner des détails, en partie parce que des pannes de communication ont entravé les efforts pour contacter les plus proches parents. Plusieurs tours de téléphonie cellulaire sont en panne dans la région.

Parmi les membres désespérés de la famille qui attendaient des nouvelles se trouvait Francine Cavanaugh, qui a parlé pour la dernière fois à sa sœur alors que la tempête frappait Asheville. « Effrayant », c’est ainsi que cela lui semblait. Cavanaugh, qui vit à Atlanta, a déclaré que sa sœur lui avait dit qu’elle allait partir voir les invités dans une cabane de vacances. Cavanaugh n’a pas pu la joindre depuis et la zone est désormais inondée.

« Je pense que les gens sont complètement coincés, où qu’ils soient, sans réseau cellulaire ni électricité », a-t-elle déclaré.

La tempête, désormais un cyclone post-tropical, devrait planer sur la vallée du Tennessee samedi et dimanche, a indiqué le National Hurricane Center des États-Unis. Cela crée des inondations qui n’ont pas été aussi graves depuis un siècle en Caroline du Nord. Et à Atlanta, où seuls les toits des voitures dépassaient les eaux de crue dans certains quartiers, 28,24 centimètres de pluie sont tombés en 48 heures. C’est le maximum que la ville ait connu en deux jours depuis le début de la tenue des registres en 1878.

Une dévastation « écrasante »

Le président américain Joe Biden a qualifié samedi les dégâts causés par Hélène d' »écrasantes » et a déclaré que son administration s’engageait à aider la vaste région du sud-est touchée par la tempête à se rétablir.

Helene est la tempête tropicale la plus meurtrière en Caroline du Sud depuis l’ouragan Hugo qui a tué 35 personnes lorsqu’il a touché terre juste au nord de Charleston en 1989. Des décès ont également été signalés en Floride, en Géorgie, en Caroline du Nord et en Virginie.

Un passant inspecte la partie effondrée d’un pont après que les eaux de crue l’ont détruit vendredi à Boone, en Caroline du Nord. (Jonathan Drake/Reuters)

Moody’s Analytics a déclaré s’attendre à des dommages matériels compris entre 15 et 26 milliards de dollars américains. L’estimation préliminaire d’AccuWeather du total des dommages et des pertes économiques causés par Helene aux États-Unis se situe entre 95 et 110 milliards de dollars américains.

Le changement climatique a exacerbé les conditions qui permettent à de telles tempêtes de se développer, s’intensifiant rapidement dans les eaux qui se réchauffent et se transformant en de puissants cyclones parfois en quelques heures.

Les évacuations ont commencé avant que la tempête ne frappe et se sont poursuivies alors que les lacs dépassaient les barrages, dont un en Caroline du Nord qui était présenté dans le film. Sale danse. La préoccupation initiale était une poussée qui, selon les prévisionnistes, n’était pas viable.

Hélène a « beaucoup anéanti » en Floride

Bien que la vague ait coûté la vie à la Floride, aucune des victimes n’était originaire du comté de Taylor, où la tempête a touché terre. Il a atterri près de l’embouchure de la rivière Aucilla, à environ 30 kilomètres au nord-ouest de l’endroit où l’ouragan Idalia a frappé l’année dernière avec presque la même férocité.

« Si vous m’aviez dit qu’il y aurait une onde de tempête de 15 à 18 pieds (4,57 à 5,49 mètres), même avec tous les efforts, j’aurais supposé que nous aurions eu plusieurs morts », a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. lors d’une conférence de presse samedi.

Le comté a passé des années sans être directement touché par un ouragan. Mais après trois tempêtes en un peu plus d’un an, la région commence à ressembler à une autoroute des ouragans.

REGARDER | Un homme de Floride fait du kayak dans son salon : Un homme de Floride fait du kayak dans son salon pendant l’ouragan Helene Matthew Heller, un résident de Tampa Bay, explique à CBC News comment il s’est retrouvé dans un kayak dans son salon après que sa maison ait été inondée lors de l’ouragan Helene.

« Cela a effacé beaucoup de choses. Cela ramène tout le monde à la réalité de ce que c’est maintenant avec les catastrophes », a déclaré John Berg, 76 ans, un habitant de Steinhatchee, un petit village de pêcheurs et un lieu de week-end.

La région de Big Bend, en Floride, a été particulièrement touchée, une partie de l’État où les marais salants et les forêts de pins s’étendent à perte de vue, et où les complexes immobiliers en copropriété et les centres commerciaux qui ont découpé une grande partie des côtes de l’État sont largement absents.

C’est un endroit où Susan Sauls Hartway et son Chihuahua de 4 ans, Lucy, pouvaient se permettre de vivre à quelques pas de la plage avec son salaire de femme de ménage.

Une vue par drone montre une zone inondée et endommagée à la suite de l’ouragan Helene à Horseshoe Beach samedi. (Marco Bello/Reuters)

Du moins, jusqu’à ce que sa maison soit emportée par Hélène.

« Il n’est plus là. Je ne sais pas où il se trouve. Je ne le trouve pas », a-t-elle déclaré vendredi alors qu’elle se promenait dans sa rue près de la plage d’Ezell, à la recherche de l’endroit où la tempête aurait pu le déposer.

Dans la riche enclave des îles Davis à Tampa, où ont vécu des athlètes vedettes comme Derek Jeter et Tom Brady, personne n’est mort, mais des maisons, des entreprises et des appartements ont été inondés.

Une file de voitures reçoit samedi des colis alimentaires de bénévoles à Perry, en Floride. (Octavio Jones/Reuters)

Et l’électricité est coupée pour presque tout le monde à Perry, en Floride, où les voitures ont commencé à faire la queue avant le lever du soleil samedi sur un site de distribution gratuite de nourriture. Sierra Land a déclaré que même si sa maison semble avoir évité tout dommage majeur, sans électricité, elle a tout perdu dans son réfrigérateur.

« Nous y parvenons un jour à la fois », a déclaré Land en arrivant au site de distribution du Convoy of Hope avec ses fils de 5 et 10 ans et sa grand-mère.

Des milliers d’employés des services publics sont descendus en Floride avant l’ouragan et, samedi, ils avaient rétabli le courant dans plus de 1,9 million de foyers et d’entreprises. Mais des centaines de milliers de personnes restent sans électricité là-bas et en Géorgie, où les services publics ont exhorté à la patience.

« Des conditions dangereuses demeurent » en Géorgie

Chris Stallings, directeur de la Georgia Emergency Management and Homeland Security Agency, a déclaré que les équipes se concentraient sur l’ouverture des routes vers les hôpitaux et sur la garantie que les fournitures peuvent être livrées aux communautés endommagées.

« Malheureusement, des conditions dangereuses demeurent dans tout l’État, avec des équipages confrontés à d’importants dommages aux arbres, à des inondations persistantes et à de nombreuses fermetures de routes », a déclaré Georgia Power, le seul service public privé d’électricité de l’État, dans un communiqué de presse.

Hélène était la huitième tempête nommée de la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui a débuté le 1er juin. La National Oceanic and Atmospheric Administration a prédit une saison supérieure à la moyenne cette année en raison des températures océaniques record.