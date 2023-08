Le sud-est de l’Angleterre pourrait être plus chaud que LA la semaine prochaine, selon les prévisionnistes

L’air tropical pourrait rendre certaines parties du Royaume-Uni plus chaudes que la Californie à la fin de la semaine prochaine, les températures devant éventuellement dépasser 30 ° C, mais seulement après de fortes pluies qui frappent le pays.

La haute pression qui devrait se former à partir du milieu de la semaine signifie que les températures dans le sud-est de l’Angleterre pourraient atteindre 32 ° C vendredi, selon le Met Office – plus élevées que les 26 ° C prévues pour Los Angeles.

Cependant, des pluies abondantes et persistantes sont prévues pour la majeure partie du pays de dimanche soir à lundi.

Un avertissement météorologique pourrait être imposé pour certaines parties du nord du Pays de Galles, avec environ 50 mm (2 pouces) de pluie prévus lundi – environ un demi-mois pour la région.

Le prévisionniste du Met Office, Dan Stroud, a déclaré: «Nous envisageons la possibilité d’atteindre les 30 plus bas plus tard dans la semaine, très probablement vendredi, probablement à Londres et dans les environs, en passant par East Anglia et d’autres parties du sud et de l’est.

Il a déclaré qu’après « une journée misérable et humide » pour l’Angleterre et le Pays de Galles lundi, il y avait des signes d’amélioration et que les températures commenceraient à augmenter.

« Nous avons une haute pression qui se construit à partir du milieu de la semaine et cela puisera dans de l’air continental tropical, qui aspirera de l’air très chaud et localement chaud qui permettra aux températures de grimper régulièrement », a-t-il déclaré.

« Au moment où nous entrons dans vendredi et peut-être samedi, nous avons une chance de percer dans les années 30. »

Les températures pourraient également grimper dans d’autres parties du pays vendredi, une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles dépassant les 25 ° C, tandis que l’Écosse et l’Irlande du Nord pourraient atteindre les 20 degrés.

De nombreuses zones seront sèches avec des périodes ensoleillées pendant la période chaude, selon le Met Office, mais il peut y avoir des flambées d’averses orageuses.

Stroud a déclaré que la chaleur serait probablement de courte durée car la basse pression reviendrait, rendant le week-end prochain plus instable.