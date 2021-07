Un certain nombre de villes et de villages le long des rivières Meuse et Rur dans le Limbourg ont été invités à évacuer jeudi, après que les niveaux d’eau aient atteint des niveaux record après l’averse, a rapporté Reuters. Le gouvernement national a qualifié la province de zone sinistrée jeudi soir, invoquant une loi qui permet aux victimes d’être indemnisées pour les pertes subies lors des inondations.

La ville de Valkenburg a été parmi les plus durement touchées, le maire Daan Prevoo notant qu’un « fleuve » traverse la ville « cela n’appartient pas là. »

C’est exactement ce que montrent les images capturées à Valkenburg, avec d’énormes quantités d’eau trouble qui déferlent dans ses rues.

Valkenburg dans le sud des Pays-Bas est inondé. https://t.co/n3Y15wUbOJ – Mark Wagenbuur (@BicycleDutch) 15 juillet 2021

Des dizaines de soldats sont arrivés dans la ville pour aider les travailleurs humanitaires dans les efforts d’évacuation, aidant les résidents à trouver un abri dans les centres d’urgence ou chez leurs amis et leur famille, ont rapporté les médias locaux. Une maison de soins infirmiers a été entièrement évacuée, tandis qu’environ 400 foyers de la ville restent sans électricité en raison des inondations, l’opérateur de réseau Enexis déclarant qu’il ne sera pas en mesure de les remettre en ligne avant un certain temps.

Le maire Prevoo a également mis en garde contre d’éventuelles pénuries alimentaires, car les camions qui transportent des marchandises sont en grande partie incapables d’entrer dans la ville.

« Nous avons encore 375 foyers qui n’ont pas d’électricité, donc pas de réfrigérateur en état de marche car ils sont sous l’eau. Ces gens n’ont pas de nourriture. Les hôtels sont pleins de personnes évacuées, mais les fournitures ne peuvent pas atteindre Valkenburg à cause de l’eau », il a dit.

Maastricht, la capitale provinciale du Limbourg, devrait également être inondée d’eaux de crue, les autorités locales avertissant que la ville pourrait être partiellement sous l’eau d’ici vendredi soir. Quelque 10 000 habitants ont été évacués par anticipation.

La Meuse en #Maastricht inonde après toute la pluie d’hier. Apparemment, ce n’est pas à son plus haut niveau puisque nous nous attendons à plus de pluie pour aujourd’hui. pic.twitter.com/VnpwFkKvex – Adrián Seijas-Gamardo (@AdrianSeiG) 15 juillet 2021

Toute cette zone de Maastricht est évacuée car ils s’attendent à ce qu’elle soit inondée ce soir. Environ 10.000 habitants. Cela comprend également l’hôpital et l’université. pic.twitter.com/2FWx8HEl4C – Sawtooth75 (@Sawtooth_75) 15 juillet 2021

Également situées près de la Meuse, les images capturées à Maastricht montraient des eaux qui montaient rapidement.

Situation actuelle des inondations à Maastricht Limburg depuis le pont du centre-ville… #maastricht#limbourg#inondations#inondationpic.twitter.com/oVnDpMRrAv — Zoé Elliott | Ensemble en transit & Mama Ginger (@Tog_in_transit) 15 juillet 2021

L’eau monte encore à Maastricht, au moins jusqu’à minuit. C’est terrible.🍀 pic.twitter.com/cDaq5n6744 – Mark Govers (@archypel) 15 juillet 2021

Une autre ville néerlandaise, Roermond, a également ordonné à ses habitants d’évacuer, incitant plusieurs centaines de personnes à quitter leur domicile. La police aurait voyagé de quartier en quartier pour avertir des inondations imminentes.

06.00, politie toetert mensen wakker net onder de Hambeek à #Roermond om te waarschuwen voor overstromingen pic.twitter.com/o5XokkbtSO – Hugo Reitsma (@hugoreitsma) 16 juillet 2021

D’autres pays européens ont également connu de graves inondations ces derniers jours, l’Allemagne subissant de plein fouet les intempéries. Au moins 59 décès ont été signalés dans le pays, en plus d’environ 1 300 toujours portés disparus. En Belgique, neuf personnes ont été tuées à la suite des inondations, selon les médias locaux, tandis qu’une centrale nucléaire du village de Tihange a été placée en alerte maximale alors que les eaux de la Meuse voisine continuaient de monter.

