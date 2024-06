Le sud de l’Allemagne frappé par des inondations catastrophiques – DW – 01/06/2024

Les habitants du sud Allemand états de Bavière et Bade-Wurtemberg ont été invités à faire preuve d’une extrême prudence samedi alors que des évacuations spectaculaires ont lieu dans toute la région.

Jusqu’à présent, l’état d’urgence a été déclaré dans plusieurs districts et le service météorologique allemand (DWD) a émis des avertissements de temps violent dans plus de 10 districts, avec des prévisions pour davantage de fortes pluies au cours des prochaines 24 à 48 heures.

Des perturbations généralisées

Le service ferroviaire entre la capitale bavaroise Munich et Bregenz, en Autriche, ainsi que Zurich, en Suisse, a été annulé samedi. Les liaisons ferroviaires entre Munich et Stuttgart, la capitale du Bade-Wurtemberg, ont été détournées et les liaisons entre Ulm et Augsbourg ont également été affectées.

À Augsbourg, en Bavière, une digue et un barrage ont éclaté, provoquant des évacuations d’urgence.

À Fischach, à l’ouest de Munich, les services d’urgence ont dû secourir les habitants bloqués chez eux avec des hélicoptères lorsque la rivière Schmutter locale a été inondée. D’autres districts ont vu des sauveteurs arriver à bord de bateaux alors que les eaux de crue rendaient les routes impraticables.

Les autorités de Diedorf, près d’Augsbourg, par exemple, ont déclaré aux habitants qu’il ne leur suffisait plus de simplement s’installer dans les étages supérieurs de leur maison, leur ordonnant de partir alors que les eaux de crue continuaient de monter.

Alors que les eaux de crue montent, les autorités ont ordonné aux habitants d’évacuer, affirmant qu’il n’était plus sûr de chercher refuge dans les étages supérieurs et les greniers des maisons. Image : Michael Bihlmayer/Bihlmayerfotografie/IMAGO

Les habitants de la Bavière et du Bade-Wurtemberg ont reçu l’ordre d’évacuer

Les évacuations dans la région ont commencé vendredi soir, avec un immeuble d’habitation à Lindau, en Bavière, vidé par mesure de précaution. De l’eau s’est infiltrée dans le bâtiment, a indiqué une porte-parole de la ville, augmentant ainsi le risque de court-circuit électrique.

Les résidents de l’immeuble ont ensuite été transportés en bus vers un gymnase voisin où ils ont passé la nuit.

Dans la région du lac de Constance, dans le Bade-Wurtemberg, quelque 1 300 personnes ont également été priées de quitter leur domicile en raison du risque d’inondation.

Les services d’incendie du sud de l’Allemagne ont exhorté les habitants des zones touchées à éviter les sous-sols, les parkings souterrains et les tunnels, et ont déconseillé de tenter de conduire ou de marcher dans les zones inondées.

À Wiesensteig, dans le Bade-Wurtemberg, les habitants ont reçu l’ordre de faire bouillir l’eau avant de la consommer, après que les eaux de crue ont submergé les installations locales de traitement des eaux.

Bien que la Bavière et le Bade-Wurtemberg aient été les plus directement touchés, avec de fortes pluies et des orages se poursuivant samedi, les Länder de l’Est ou la Saxe et la Thuringe ont également commencé à connaître des conditions météorologiques défavorables avec de fortes pluies prévues. Plusieurs événements majeurs dans la région ont été annulés par mesure de précaution.

Pas de temps pour les hommes ni pour les bêtes : des agriculteurs et des secouristes traversent Günz, en Bavière, pour tenter de déplacer le bétail vers les hauteurs Image : Bernd März/IMAGO

js,rmt/kb,ab (AFP, dpa)