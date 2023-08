Le sud de la Syrie secoué par des manifestations sur fond de colère contre les hausses de carburant

Alors que ces manifestations, relativement rares, prenaient de l’ampleur sous un gouvernement qui a appliqué des tactiques brutales pour maintenir sa population dans le silence pendant plus d’une décennie de guerre civile, de jeunes militants se sont glissés la nuit dans les rues de la ville méridionale de Sweida, apposant des tracts de fortune sur les volets fermés. devantures de magasins, encourageant les troubles civils.

« Je descend [to protest] demain pour que vos enfants ne meurent pas de faim et d’humiliation », peut-on lire. D’autres ont appelé à la grève ou à rester chez eux par solidarité.

« Votre fils expatrié fait mille morts pour vous offrir une vie digne », a déclaré un autre. De nombreux Syriens voyagent à l’étranger pour occuper des emplois peu rémunérés et envoyer de l’argent chez eux. « Exigez votre droit à celui qui vous a privé de voir votre fils. »

Depuis, les manifestations se sont multipliées, tout comme les photos et vidéos d’elles, certaines évoquant les protestations qui ont envahi les rues du pays en 2011 alors que des masses pleines d’espoir exigeaient le départ d’Assad. Des années de conflit allaient suivre.

Assad a alors répondu avec une violence inflexible, et la révolte s’est transformée en une guerre civile sanglante qui a déchiré le pays. Douze ans plus tard, la Syrie est divisée en sphères d’influence fragmentées et en proie à un effondrement économique – qui a semé une misère généralisée dépassant même celle des flambées de violence en cours.