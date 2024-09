Le sud de la Floride rend hommage à CeeCee Ross Lyles le 11 septembre

EN VILLE ET DANS TOUT LE PAYS. ENTRE-TEMPS, DE RETOUR ICI À LA MAISON, UNE CÉRÉMONIE A EU LIEU À FORT PIERCE AUJOURD’HUI POUR HONORER LE DÉFUN CEECEE ROSS LYLES. JOSSIE CARBONARE ÉTAIT LÀ LORSQUE LA COMMUNAUTÉ A REJOINT SA FAMILLE POUR LUI RENDRE HONNEURS. UNE STATUE DE CEECEE ROSS LYLES SE TROUVE AUJOURD’HUI DANS LE LIBERTY GARDEN. SA VIE ET ​​TOUTES LES AUTRES VIES PERDUES SUR NEUF SUR 11 ONT ÉTÉ HONORÉES ET COMMÉMORÉES LORS D’UNE CÉRÉMONIE SPÉCIALE. CEECEE ROSS LYLES ÉTAIT DE FORT PIERCE, ANCIEN OFFICIER DE POLICE ET HÔTESSE DE L’AIR D’UNITED AIRLINES. LYLES A ÉTÉ TUÉE LE 11 SEPTEMBRE À BORD DU VOL 93. L’AVION S’EST ÉCRASÉ DANS UN CHAMP DE L’OUEST DE LA PENNSYLVANIE ALORS QUE DES PIRATES DE L’AIR ONT PRIS LE CONTRÔLE DES PASSAGERS ET DE L’ÉQUIPAGE À BORD, QUI ONT LUTTÉ POUR CES PIRATES DE L’AIR. LES 44 PERSONNES À BORD ONT ÉTÉ TUÉES. AUJOURD’HUI, SA MÉMOIRE EST HONORÉE AVEC TOUTES LES AUTRES VIES PERDUES CE JOUR-LÀ. LA VILLE DE FORT PIERCE S’EST RÉUNIE POUR UNE CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE À LIBERTY GARDEN. LYLES LAISSANT DERRIÈRE SES DEUX FILS ET DEUX BEAUX-FILS, TRÈS PERSÉVÉRANTS, TRÈS FORTS, TRÈS BEAUX ET PLEIN DE JOIE. ET CHAQUE JOUR JE M’EN SOUVIENS. C’EST UN PRIVILÈGE D’AVOIR UNE MÈRE QUI ÉTAIT AU BON ENDROIT AU BON MOMENT POUR FAIRE CE QU’ELLE A FAIT. JE SUIS TRÈS RECONNAISSANT. JUSTE TRÈS RECONNAISSANT À TOUS CEUX QUI SONT VENUS POUR SE SOUVENIR. POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES CÉRÉMONIES DU 11 SEPTEMBRE DANS NOTRE RÉGION, VISITEZ NOTRE SITE WEB WPBF.COM. REPORTAGE DE FORT PIERCE.

Fort Pierce rend hommage à CeeCee Ross Lyles le 11 septembre Mise à jour : 12 h 26 HAE le 11 septembre 2024 Les habitants de Fort Pierce se sont réunis mercredi à Liberty Garden pour rendre hommage à CeeCee Ross Lyles, un ancien policier et agent de bord de United Airlines décédé le 11 septembre 2001 à bord du vol 93. Lyles, originaire de Fort Pierce, faisait partie des 44 personnes tuées lorsque des pirates de l'air ont pris le contrôle de l'avion, qui s'est écrasé dans un champ de l'ouest de la Pennsylvanie. Les passagers et l'équipage à bord ont riposté, essayant d'arrêter les pirates de l'air. Mercredi, sa mémoire a été honorée, ainsi que toutes les autres vies perdues ce jour-là. La ville de Fort Pierce s'est réunie pour une cérémonie commémorative à Liberty Garden. Lyles a laissé derrière lui deux fils et deux beaux-fils. « Très perspicace, forte, très belle et pleine de joie. Et chaque jour, je me souviens d'elle », a déclaré Jevon Castrillo, le fils de Lyles, lors de la cérémonie. « C'est un privilège d'avoir une mère qui était au bon endroit au bon moment pour faire ce qu'elle a fait. Je suis très reconnaissant à tous ceux qui sont venus se souvenir. » Pour en savoir plus sur les cérémonies locales du 11 septembre, cliquez ici.