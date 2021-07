Le sud de la Floride en route après les Caraïbes

La tempête tropicale Elsa, qui s’est formée jeudi matin au-dessus de l’océan Atlantique, se déplace rapidement vers les Caraïbes et le sud de la Floride est potentiellement sur son chemin, selon le National Hurricane Center.

Bien qu’il soit trop tôt pour déterminer quels impacts, le cas échéant, pourraient survenir en Floride la semaine prochaine, les autorités ont encouragé les résidents à surveiller la tempête et à se préparer.

Cela inclut les équipes de l’effondrement du condo à Surfside, en Floride, où de fréquents éclairs et orages ont déjà forcé la suspension temporaire des efforts de sauvetage. Des averses et des orages restent dans les prévisions pour chacun des prochains jours à Surfside, a déclaré le National Weather Service.

Elsa devrait dériver vers l’ouest-nord-ouest au-dessus des eaux libres de la mer des Caraïbes de samedi à lundi, entrant peut-être dans le golfe du Mexique vers mardi.

Les météorologues d’AccuWeather craignent qu’Elsa ne se transforme rapidement en ouragan à l’approche des îles du Vent. S’il se transforme en ouragan, Elsa deviendrait la première de la saison Atlantique 2021. De fortes pluies pourraient entraîner des crues éclair isolées et des coulées de boue dans les Caraïbes.

Le centre de la tempête était situé à environ 680 milles à l’est-sud-est des îles du Vent à 11 h HE jeudi.

Les équipes de secours veillent :Les équipes de sauvetage de Surfside surveillent l’Atlantique comme système susceptible de devenir la tempête tropicale Elsa

Les vents maximums soutenus ont augmenté à près de 45 mph avec des rafales plus élevées. Un renforcement supplémentaire est prévu au cours des prochains jours.

Les prévisions du centre des ouragans prévoient des vents pouvant atteindre 65 mph d’ici lundi, juste en deçà d’un ouragan de catégorie 1. Un ouragan de catégorie 1 a des vents de 74 à 95 mph.

Elsa se dirige vers l’ouest à 25 mph. Un mouvement encore plus rapide vers l’ouest-nord-ouest est attendu au cours des prochaines 24 à 36 heures. Sur la trajectoire prévue, le système passera à proximité ou au-dessus de certaines parties des îles du Vent ou du sud des îles Sous-le-Vent vendredi, se déplacera dans l’est de la mer des Caraïbes vendredi soir et vendredi soir, et se déplacera près de la côte sud d’Hispaniola samedi.

Des avertissements de tempête tropicale ont été émis pour la Barbade, la Martinique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines. Une veille de tempête tropicale est en vigueur pour la Guadeloupe.

Elsa est devenue la première tempête E jamais enregistrée, battant Edouard, qui s’est formé le 6 juillet. Elsa est la cinquième tempête tropicale de la saison 2021 dans l’Atlantique, après Ana, Bill, Claudette et Danny.

Contribution: Associated Press