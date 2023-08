Le sud de la Californie se prépare à davantage d’inondations alors que la tempête tropicale imprègne la région d’une côte à l’autre

LOS ANGELES (AP) – La tempête tropicale Hilary a inondé le sud de la Californie de la côte aux montagnes intérieures et aux déserts dimanche soir, provoquant des sauvetages dans des rivières gonflées et forçant certains des plus grands districts scolaires du pays à annuler les cours du lundi. Des millions de personnes se sont préparées à d’autres inondations et coulées de boue, alors même que la tempête commençait à s’affaiblir.

Première tempête tropicale à frapper le sud de la Californie en 84 ans, Hilary a apporté des pluies de plus en plus intenses dans la région, certaines zones montagneuses et désertiques ayant vu plus de la moitié d’une année moyenne de pluie tomber en une seule journée, y compris la station balnéaire désertique de Palm. Springs, qui a vu près de 3 pouces de pluie dimanche soir.

Les prévisionnistes ont mis en garde contre de dangereuses crues soudaines dans les comtés de Los Angeles et de Ventura, et les pompiers ont sauvé une douzaine de personnes d’une eau jusqu’aux genoux dans un campement de sans-abri le long de la montée de la rivière San Diego. Pendant ce temps, la pluie et les débris ont emporté certaines routes et les gens ont laissé leurs voitures bloquées dans l’eau stagnante. Les équipes ont pompé les eaux de crue de la salle d’urgence du centre médical Eisenhower à Rancho Mirage.

La tempête a frappé la Californie après avoir touché terre dimanche dans la péninsule aride de Basse-Californie au Mexique dans une zone peu peuplée à environ 250 kilomètres au sud d’Ensenada. Il a ensuite traversé Tijuana, sujette aux glissements de terrain, menaçant les maisons improvisées qui s’accrochent aux collines juste au sud de la frontière américaine.

La tempête devait s’affaiblir alors qu’elle continuait de se déplacer vers le nord au-dessus de la Californie et du Nevada, mais les menaces subsistaient. Richard Pasch, spécialiste des ouragans au National Hurricane Center, a déclaré que la tempête devrait devenir un «cyclone post-tropical» lundi, car elle perd un centre bien défini, mais que des pluies «très fortes» et des vents violents sont toujours probables.

Le district scolaire unifié de Los Angeles, le deuxième plus grand système scolaire du pays, a déclaré que tous les campus seraient fermés lundi, tout comme les districts du désert. Les écoles de San Diego ont reporté le premier jour de cours du lundi au mardi.

« Nous ne pouvons en aucun cas compromettre la sécurité d’un seul enfant ou d’un employé, et notre incapacité à inspecter les bâtiments, notre incapacité à déterminer l’accès aux écoles nous rend presque impossible d’ouvrir des écoles », a déclaré le surintendant Alberto Carvalho à un média. Compte rendu.

Le sud de la Californie a eu une autre surprise dans l’après-midi lorsqu’un tremblement de terre d’une magnitude préliminaire de 5,1 a frappé près d’Ojai, à environ 130 km au nord-ouest du centre-ville de Los Angeles, selon l’US Geological Survey. Il a été largement ressenti et a été suivi de petites répliques. Aucun dommage ou blessure majeur n’a été signalé dans l’immédiat, selon un répartiteur du bureau du shérif du comté de Ventura.

Hilary n’est que la dernière catastrophe climatique majeure à avoir fait des ravages aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’île de Maui, à Hawaï, est toujours sous le choc d’un incendie qui a tué plus de 100 personnes et ravagé la ville historique de Lahaina, ce qui en fait l’incendie de forêt américain le plus meurtrier depuis plus d’un siècle. Les pompiers du Canada luttent contre la pire saison des incendies jamais enregistrée au pays.

Alors qu’Hilary se dirigeait vers le Mexique, une personne s’est noyée samedi dans la ville mexicaine de Santa Rosalia lorsqu’un véhicule a été emporté par un ruisseau débordant. Les secouristes ont sauvé quatre autres personnes, a déclaré Edith Aguilar Villavicencio, maire du canton de Mulege.

Les troupes de l’armée mexicaine se sont déployées à travers Mulege, où certains des pires dégâts se sont produits samedi sur le côté est de la péninsule de Baja. Les soldats ont utilisé des bulldozers et des camions à benne basculante pour aider à nettoyer des tonnes de rochers et de terre obstruant les rues et les routes qui se sont transformées en torrents déchaînés la veille.

Les lignes électriques ont été renversées dans de nombreux endroits et le personnel d’urgence s’est efforcé de rétablir le courant et d’atteindre les personnes coupées par la tempête.

Pendant ce temps, en Californie, les avertissements des autorités n’ont pas gardé tout le monde à l’intérieur. Dimanche matin, sur la côte de Carlsbad, juste au nord de San Diego, Jack Johnson, 19 ans, et ses amis ont gardé un œil sur les énormes vagues, déterminés à les surfer à un moment donné dimanche.

« C’est vraiment agité là-bas, pas encore vraiment surfable, mais je pense que nous pouvons trouver une bonne pause quelque part plus tard », a déclaré Johnson. « Je ne me souviens pas d’une tempête comme celle-ci. »

Dimanche également, l’un des nombreux systèmes de tempête en herbe dans l’océan Atlantique est devenu la tempête tropicale Emily, selon le National Hurricane Center. Il était loin de la terre, se déplaçant vers l’ouest en pleine mer. De plus, la tempête tropicale Franklin s’est formée dans l’est des Caraïbes. Des veilles de tempête tropicale ont été émises pour les côtes sud d’Haïti et de la République dominicaine.

En septembre 1939, une tempête tropicale qui a déferlé sur la Californie a déchiré les voies ferrées, arraché des maisons de leurs fondations et chaviré de nombreux bateaux, tuant près de 100 personnes sur terre et en mer.

___

Lebrija a rapporté d’Ensenada, au Mexique. Les contributeurs d’Associated Press incluent Curt Anderson à Saint-Pétersbourg, en Floride ; Ignacio Martinez à Cabo San Lucas, Mexique ; Mark Stevenson à Mexico ; Eugène Garcia à San Diego ; Ryan Sun et Christopher Weber à Los Angeles ; et Walter Berry à Phoenix.

Christopher Weber, Damian Dovarganes et Jordi Lebrija, The Associated Press