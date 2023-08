Le sud-coréen Yoon appelle à une forte coopération en matière de sécurité avec les États-Unis et le Japon avant le sommet de Camp David

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le président sud-coréen a appelé à une coopération plus étroite en matière de sécurité avec les États-Unis et le Japon pour faire face aux menaces nucléaires nord-coréennes, affirmant mardi que son prochain sommet avec les dirigeants américains et japonais à Camp David « établira une nouvelle étape dans coopération trilatérale.

Ce sera la première fois que les dirigeants des trois pays se réuniront entièrement pour un sommet trilatéral, plutôt qu’en marge de réunions internationales. Cela suggère qu’ils envisagent sérieusement de renforcer leurs liens face à l’arsenal nucléaire de la Corée du Nord et à la politique étrangère de plus en plus affirmée de la Chine.

Lors de leur sommet vendredi lors de la retraite présidentielle américaine dans le Maryland, le président Joe Biden, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida devraient annoncer des plans pour une coopération militaire élargie sur les défenses antimissiles balistiques et le développement technologique, selon deux hauts responsables Biden fonctionnaires de l’administration.

« Le sommet ROK (République de Corée)-États-Unis-Japon qui se tiendra à Camp David dans trois jours marquera une nouvelle étape dans la coopération trilatérale contribuant à la paix et à la prospérité dans la péninsule coréenne et dans la région indo-pacifique », a déclaré Yoon. dans un discours télévisé à Séoul mardi.

Le discours de Yoon a marqué le 78e anniversaire de la libération de la Corée de la domination coloniale japonaise de 35 ans en 1945. Les anciens présidents sud-coréens ont couramment utilisé les discours du jour de la libération pour demander au Japon de présenter de nouvelles excuses pour ses méfaits coloniaux. Mais Yoon, un conservateur qui a poussé à résoudre le grief historique comme moyen de renforcer la coopération Séoul-Washington-Tokyo, ne l’a pas fait et a plutôt expliqué à nouveau pourquoi des liens améliorés avec le Japon étaient nécessaires.

Yoon a déclaré que les sept bases arrière fournies au commandement de l’ONU dirigé par les États-Unis par le Japon constituaient « le plus grand moyen de dissuasion » qui empêche la Corée du Nord d’envahir la Corée du Sud. Il a déclaré qu’une invasion nord-coréenne déclencherait une intervention immédiate et automatique du commandement de l’ONU et que les bases au Japon disposent des capacités terrestres, maritimes et aériennes nécessaires.

« En tant que partenaires qui coopèrent en matière de sécurité et d’économie, la Corée et le Japon pourront contribuer conjointement à la paix et à la prospérité dans le monde tout en collaborant et en échangeant de manière tournée vers l’avenir », a déclaré Yoon.

Yoon a déclaré que l’importance de la coopération sécuritaire Séoul-Washington-Tokyo grandissait dans la péninsule coréenne et dans la région.

« Afin de bloquer fondamentalement les menaces nucléaires et de missiles de la Corée du Nord, la République de Corée, les États-Unis et le Japon doivent coopérer étroitement sur les moyens de reconnaissance et partager les données sur les armes nucléaires et les missiles de la Corée du Nord en temps réel », a déclaré Yoon.

Lorsqu’ils se sont rencontrés en marge d’une conférence régionale au Cambodge en novembre, Yoon, Biden et Kishida ont déclaré qu’ils avaient l’intention de partager en temps réel les données d’avertissement de missiles nord-coréens afin d’améliorer la capacité de chaque pays à détecter et à évaluer la menace posée par les missiles entrants. En juin, leurs ministres de la Défense ont déclaré qu’ils reconnaissaient les efforts déployés pour activer un tel mécanisme de partage de données avant la fin de l’année.

Les inquiétudes concernant le programme nucléaire de la Corée du Nord ont augmenté depuis que le Nord a ouvertement menacé d’utiliser des armes nucléaires dans des conflits avec ses rivaux et a effectué une centaine d’essais de missiles depuis le début de l’année dernière. Bon nombre des missiles testés étaient des armes à capacité nucléaire qui placent à la fois la Corée du Sud et le Japon à portée de frappe et pourraient potentiellement atteindre le continent américain. La Corée du Sud et le Japon accueillent ensemble environ 80 000 soldats américains.

En réponse à la série torride d’essais de missiles de la Corée du Nord, les États-Unis et la Corée du Sud ont étendu leurs exercices militaires et repris certains entraînements trilatéraux impliquant le Japon. Cela a exaspéré la Corée du Nord, qui considère les exercices militaires menés par les États-Unis sur et à proximité de la péninsule coréenne comme une répétition d’invasion. Les responsables nord-coréens ont déclaré que les mesures américaines visant à renforcer la coopération militaire avec la Corée du Sud et le Japon poussent le Nord à renforcer sa propre capacité militaire.

Lors de sa récente visite d’usines de munitions, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a ordonné aux autorités d’augmenter considérablement la production de missiles et de construire « une force militaire écrasante » pour « anéantir » ses ennemis, ont rapporté lundi les médias d’Etat.

La Corée du Sud, les États-Unis et le Japon ont tenu une réunion des dirigeants trilatérale 12 fois au total depuis leur premier sommet de ce type en 1994, mais toutes se sont tenues en marge de conférences internationales, selon le bureau présidentiel sud-coréen.

Le premier sommet trilatéral autonome de cette semaine à Camp David intervient alors que les liens entre Séoul et Tokyo se sont considérablement relâchés ces derniers mois. En mars, Yoon a franchi une étape importante vers la résolution des querelles bilatérales concernant les travailleurs forcés coréens de l’époque coloniale, malgré l’opposition véhémente chez lui de certaines victimes et de ses rivaux libéraux. Yoon a fait valoir que Séoul et Tokyo partagent des défis tels que l’intensification de la rivalité stratégique américano-chinoise et les problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale ainsi que le programme nucléaire nord-coréen.

L’écrivain de l’Associated Press, Aamer Madhani à Washington, a contribué à ce rapport.

Hyung-jin Kim, Associated Press