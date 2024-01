Le sud-coréen Songzio se prépare pour sa ligne phare de vêtements pour femmes à Paris

PARIS – Deux ans après son retour dans le calendrier masculin parisien, le label sud-coréen Songzio tourne à plein régime.

La prochaine étape pour la marque qui a fêté ses 30 ans l’année dernière ? Tout, partout, tout à la fois, si l’on en croit Jay W. Song, directeur créatif et PDG du groupe Songzio. Il entend par là un ambitieux plan d’expansion du commerce de détail avec deux produits phares et le lancement de vêtements pour femmes au premier semestre.

Oh, et le défilé vendredi dévoile sa collection pour hommes automne 2024, intitulée « Night Thieves », dans laquelle Song explore une direction « moins jolie et plus anti-héros ».

“C’est vraiment ce que je préparais depuis cinq ans”, a-t-il déclaré à WWD. “Cette période a vraiment été consacrée à l’établissement de notre base à Séoul afin que nous puissions nous développer rapidement à l’étranger.”

L’ouverture d’un flagship dans la capitale sud-coréenne en avril, puis d’un autre à Paris en juin, est l’aboutissement du processus initié en 2017, lorsque Song, diplômé de Columbia, a succédé à son père, fondateur du label et aujourd’hui président du groupe Zio Song. .

« Jusque-là, même si nous existons depuis 20 ans, [seeing Songzio as] une marque émergente était tout à fait correcte », a-t-il déclaré, qualifiant le label de « plus créatif que commercial ».

La première tâche du jeune Song a été de se retirer pour se concentrer sur son marché intérieur sud-coréen et de transformer la marque en un groupe.

Non seulement il a nourri son esthétique avant-gardiste, mais il a ajouté la ligne contemporaine Songzio Homme ; a réintégré l’offre plus formelle appelée Zio by Songzio dans l’entreprise après près de 20 ans en tant que licence, et a envisagé un client plus jeune – et unisexe – avec Zzero by Songzio, qui était accompagné d’une mascotte de panthère et d’une touche de vêtements pour enfants.

Un rendu 3D de la prochaine boutique parisienne de la rue Charlot, dont l’ouverture est prévue en juin.

Le dernier lancement du groupe est SSAW, une gamme d’essentiels pour hommes et femmes. Le vaisseau amiral de Séoul, situé dans le quartier Dosan Park de Gangnam, qui abrite des marques de luxe internationales, sera le premier à présenter l’offre complète du groupe. Il abritera également la Black Eyes Gallery qui proposera des expositions bihebdomadaires de talents artistiques.

Pour soutenir cette croissance rapide, des investisseurs privés, qui ont de nouveau quitté l’entreprise indépendante, ont apporté des capitaux. L’expansion du commerce de détail s’est réalisée à un rythme rapide de 15 à 20 ouvertures par an en Corée du Sud.

“Mais il nous manquait une présence internationale significative”, a déclaré Song à propos de la société, qui réalise désormais un chiffre d’affaires d’environ 80 millions de dollars et génère plus de 95% de son activité en Corée du Sud, selon le dirigeant.

A l’international, la ligne principale est présente avec 15 portes, dont le Printemps à Paris, Harvey Nichols à Londres et H. Lorenzo à Los Angeles.

Pour les deux Song, la capitale française s’est imposée comme un choix évident pour le premier flagship international, puisque l’aîné Song a étudié à Esmod Paris et que son fils y a passé son enfance tandis que l’entreprise familiale se développait.

Une recherche d’un an a abouti à une unité sur trois niveaux de 1 615 pieds carrés située au 10 rue Charlot, une adresse qui sied à une marque « avant-gardiste, de niche et artistique » comme la leur, a déclaré Song.

Ses espaces brutalistes en béton et bois ont été conçus par le studio d’architecture d’intérieur parisien Hypnos, qui a également conçu le corner Printemps de la marque ainsi que les restaurants haut de gamme et branchés Ojii et Cloche.

De plus, cela semblait parfait comme maison de départ, car la marque aura bientôt besoin d’un deuxième emplacement pour abriter la ligne pour femmes qui devrait s’incliner lors du défilé du printemps 2025 en juin.

La mode féminine est un territoire que Song a toujours voulu explorer, estimant que la vision commerciale de l’esthétique des défilés masculins de Songzio édulcorait parfois son dynamisme créatif.

Il vise à cibler une contrepartie féminine « artistique et à la mode » de la ligne principale Songzio, en exploitant sa coupe déconstructiviste. “Ce que nous ferions chez les femmes serait plus librement exagéré et je pense que ce serait plus proche du show”, a-t-il laissé entendre.

Song a déjà en ligne de mire la prochaine ouverture internationale : New York en 2025. Comme les activités de la marque aux États-Unis sont actuellement « inexistantes » de son propre aveu, il estime qu’un coup d’éclat s’impose. “J’ai toujours pensé que si nous faisions quelque chose, il fallait qu’il soit très visible, très reconnaissable et rapide”, a-t-il déclaré.

À Manhattan, il a laissé entendre qu’il recherchait un quartier qui ferait écho au trafic piétonnier passionné de mode de la rue Charlot, qu’il a décrit à New York comme « Green, Brewer et Broome ». [streets] et c’est à peu près tout. Plus loin, il cherche à adapter l’offre au marché local en y intégrant des lignes contemporaines.

Pour autant, Song considère toujours l’entreprise familiale comme une marque émergente sur la scène internationale. « Honnêtement, c’est très agréable car cela nous donne une plus grande liberté – pour un événement ou une stratégie marketing que nous essayons de mettre en œuvre », a-t-il déclaré.

