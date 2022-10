Le sud-coréen Naver va racheter l’e-commerçant américain Poshmark pour 1,2 milliard de dollars

Le géant sud-coréen de l’internet Naver acquiert le e-commerçant américain Poshmark pour environ 1,2 milliard de dollars, les entreprises annoncé Lundi. Les actions Poshmark ont ​​bondi jusqu’à 14% dans les échanges prolongés.

Naver paie 17,90 $ par action dans le cadre de l’accord entièrement en espèces. Poshmark a fermé lundi à 15,57 $.

Naver exploite un moteur de recherche, une plateforme de commerce électronique et d’autres services en Corée du Sud. Les sociétés ont déclaré que l’accord approfondira la portée de Naver dans le commerce de détail en ligne, tout en permettant à Poshmark d’entrer sur les marchés internationaux.

Poshmark est un site de vente au détail en ligne populaire qui permet aux gens de faire leurs achats dans les placards d’autres utilisateurs. La société est devenue publique en janvier 2021 à 42 dollars par action, frappant le marché à un moment où les achats en ligne augmentaient en raison de la pandémie de Covid-19 et où les investisseurs affluaient vers les actions technologiques.

Depuis lors, le titre a fortement chuté, chutant aux côtés du reste de l’industrie technologique.

Naver et Poshmark ont ​​déclaré qu’ils s’attendent à ce que l’accord génère “des synergies significatives de revenus et de coûts”, y compris une nouvelle accélération de la croissance annuelle des revenus au-delà de 20% à court terme, alors que les publicités améliorent la monétisation, les investissements augmentent à l’étranger et le commerce en direct est de plus en plus adopté.

L’accord s’ajoute à la consolidation récente du marché des vêtements d’occasion. Etsy a acquis l’année dernière l’application de revente de mode Depop pour 1,62 milliard de dollars. Depop est en concurrence avec Poshmark et d’autres services de revente comme ThredUp.

Les entreprises organiseront une conférence téléphonique pour discuter de l’accord à 21 h HE lundi.

