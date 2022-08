Le Sud-Coréen Jeonbuk Motors passe en demi-finale de la Ligue des champions

Saitama (Japon) (AFP) – Jeonbuk Motors a rugi pour marquer deux fois dans le temps additionnel et atteindre les demi-finales de la Ligue des champions d’Asie avec une victoire 3-1 sur Vissel Kobe lundi.

Le remplaçant brésilien Gustavo est rentré chez lui à la 104e minute pour donner l’avantage aux Sud-Coréens et Moon Seon-min a mis du brillant sur le score à la mort alors que Kobe cherchait un égaliseur.

Dans l’autre quart de finale dans la zone est de la compétition de haut niveau de l’AFC, les anciens champions du Japon Urawa Reds seront les favoris contre les Thaïlandais BG Pathum United plus tard lundi.

Kobe manquait à la légende espagnole Andres Iniesta et a apporté sept changements à l’équipe qui a stupéfié son compatriote japonais Yokohama F Marinos la semaine dernière lors des 16 derniers.

Mais les lutteurs de la J-League étaient les meilleurs contre Jeonbuk de la K League en première mi-temps devant une poignée de fans en territoire neutre à Saitama, près de Tokyo.

Kobe a pris les devants à la 64e minute lorsque le milieu de terrain remplaçant Koya Yuruki a retourné le ballon à bout portant lorsque le gardien de Jeonbuk Lee Bum-soo a tâtonné. Yuruki n’était sur le terrain que depuis deux minutes.

L’avance de Kobe n’a duré que deux minutes. L’attaquant gambien de Jeonbuk, Mo Barrow, a couru à l’autre bout et a inséré le ballon entre les jambes du gardien de but avancé Daiya Maekawa après que la défense de Kobe soit devenue AWOL.

L’équipe coréenne, championne continentale en 2006 et 2016, créait désormais les occasions les plus nettes avec l’ancien homme de Leeds et Swansea, Barrow, une menace constante pour Jeonbuk.

C’est Barrow qui a fourni le centre à la 104e minute à l’attaquant Gustavo pour qu’il grimpe le plus haut au poteau arrière et enfonce le score à 2-1, avant que Moon ne s’assure de la victoire à la 122e minute.