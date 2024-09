Le Sud contre l’Ouest ? | IFRI

Au-delà des logiques de repositionnement diplomatique, les chaînes d’approvisionnement constituent un autre facteur clé pour appréhender le nouveau monde, en particulier celles liées aux matières essentielles à la transition industrielle et énergétique. Les accords et alliances qui en ressortiront seront déterminants. Les États sont aujourd’hui confrontés à un choix stratégique vital entre privilégier les logiques économiques ou politiques.

Car, en somme, l’économie reste la condition première de la puissance. A cet égard, l’Occident a sous-estimé la résilience de l’économie russe, qui reste plus saine que prévu, même si la mobilisation des troupes et l’isolement résultant de la guerre laissent présager des temps difficiles pour Moscou. Quant à l’Egypte, pourtant acteur clé du nouveau conflit au Moyen-Orient, l’état désespéré de son économie révèle une dégradation politique et sociale plus générale et plus inquiétante.

Ce numéro est disponible uniquement en français : Le Sud contre l’Occident ?

LE SUD CONTRE L’OUEST ?

Le Sud global est de retour pour de bonpar Jorge Heine

Les économies du Sud global à l’heure de la Chinepar Norbert Gaillard

BRICS : les incertitudes d’un forum « alternatif »par Julien Vercueil (BRICS : les incertitudes d’un forum « alternatif »)

SCO : une organisation régionale post-occidentalepar David Teurtrie

MINÉRAUX : INTERDÉPENDANCES CRITIQUES

Minéraux critiques : une diversification problématiquepar John Seaman

La géo-économie du lithiumpar Vincent Bos et Marie Forget

ACTUALITÉS

Guerre en Ukraine : où en est l’économie russe ?de Vladislav Inozemtsev (Guerre d’Ukraine : où en est l’économie russe ?)

Les multinationales et la guerre en Ukrainepar Aurélien Lambert

L’Égypte et ses crises : trop grosse pour faire faillitepar Joseph Salama

BAROMÈTRES

La France et les États-Unis : les schémas d’inflationpar Quentin Simon

L’économie indienne : un modèle puissant mais fragilepar Paul Salez

Iran-Afghanistan : vers un conflit autour de l’eau ?par Kevan Gafaïti

CRITIQUES DE LIVRES

Édité par Marc Hecker

La Pensée et l’Actionpar Thierry de Montbrial

Histoire de mon tempspar Thierry de Montbrial

Regards distanciés sur le monde actuel (tomes I et II)par Thierry de Montbrial

Par Wilhelm Danca

La rivalité sino-indienne : implications pour l’ordre mondial, par Sumit Ganguly, Manjeet S. Pardesi et William R. Thompson

Comprendre la frontière entre l’Inde et la Chine : la menace persistante de la guerre dans le Haut-Himalaya, par Manoj Joshi

Par Isabelle Saint-Mézard