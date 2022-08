Le sud agité de la Thaïlande frappé par une vague d’incendies criminels et d’attentats à la bombe

HAT YAI, Thaïlande (AP) – Les provinces les plus méridionales de la Thaïlande, qui pendant près de deux décennies ont été le théâtre d’une insurrection séparatiste musulmane active, ont été frappées mardi soir par une vague d’incendies criminels et d’attentats à la bombe, ont déclaré des responsables.

Au moins 17 attaques ont eu lieu dans les provinces de Pattani, Narathiwat et Yala, principalement dans des dépanneurs et des stations-service, a déclaré mercredi le porte-parole militaire Pramote Promin. Trois civils auraient été blessés. Aucune responsabilité n’a été revendiquée.

Plus de 7 300 personnes ont été tuées depuis que l’insurrection a éclaté en 2004 dans les trois provinces, les seules à majorité musulmane dans le pays dominé par les bouddhistes. Des attaques ont également eu lieu dans la province voisine de Songkhla.

Les résidents musulmans accusent depuis longtemps d’être traités comme des citoyens de seconde classe en Thaïlande, et les mouvements séparatistes sont périodiquement actifs depuis des décennies. Des répressions musclées ont alimenté le mécontentement.

Les attaques sont les plus médiatisées depuis début avril, lorsque le gouvernement thaïlandais et BRN – Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani, le groupe d’insurgés considéré comme le plus important – ont convenu de mettre fin à la violence pendant la période sacrée musulmane du Ramadan.

The Associated Press