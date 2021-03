Statue de David Stuurman

David Stuurman, qui vient d’avoir un aéroport qui porte son nom, a été l’un des premiers leaders de la résistance à l’expansion coloniale en Afrique du Sud, mais peu de gens dans le pays en savent beaucoup sur lui, comme le rapporte Mohammed Allie.

Pour l’establishment colonial de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, David Stuurman était un criminel et une menace, mais pour le peuple Khoi et Xhosa (ou amaXhosa), il a atteint le statut de héros pour sa résistance courageuse et continue aux expulsions forcées et à l’assujettissement.

Stuurman a également la particularité d’être la seule personne à s’être échappée deux fois de Robben Island – plus tard connue comme l’un des endroits où Nelson Mandela a été incarcéré – au large de Cape Town.

En 1809, il fut parmi les premiers prisonniers politiques à y être bannis.

Première évasion

« Il a été arrêté et accusé de résistance à la domination coloniale ainsi que de s’être opposé à la conscription des Khoi dans des milices créées pour défendre la colonie et pour attaquer les San et les amaXhosa », a déclaré à la BBC le militant culturel Stephen Langtry.

«En décembre 1809, Stuurman et quelques autres furent les premiers à s’échapper de l’île en utilisant l’un des bateaux de chasse à la baleine qui était ancré dans le port.

« Il est sorti de la colonie et a été réfugié parmi les amaXhosa. Il a été repris [a decade later] et mis aux travaux forcés à Robben Island. Le 9 août 1820, il s’est à nouveau échappé », a ajouté Langtry.

Même si le bateau de fuite a chaviré, Stuurman n’a survécu que pour être capturé une fois de plus et renvoyé sur l’île en décembre pour un troisième relais.

Décès en Australie

Cette fois, il fut enchaîné à un mur jusqu’à ce qu’il puisse être transporté en février 1823 en Australie.

Stuurman a ensuite été mis au travail à la caserne militaire de Sydney pendant six ans avant d’obtenir un billet pour partir. Mais à ce moment-là, il était devenu boiteux à la jambe droite et était incapable de rentrer chez lui, selon Sydney Living Museums.

Il est mort en Australie en 1830 et a été enterré dans un cimetière qui a ensuite été réaménagé en gare centrale de Sydney, ce qui signifie que les restes de Stuurman n’ont pas pu être localisés.

L’histoire continue

L’esprit de David Stuurman s’est reposé en Afrique du Sud lors d’une cérémonie en 2017

Après des négociations avec les autorités australiennes qui ont duré plusieurs années, une cérémonie traditionnelle a été organisée à Sydney en 2017 pour rapatrier l’esprit de Stuurman. Trois jours plus tard, un deuxième rapatriement spirituel a été effectué au Sarah Baartman Heritage Centre dans la ville sud-africaine de Hankey, dans la province du Cap oriental.

Né vers 1773, près de la rivière Gamtoos dans l’actuel Cap oriental, Stuurman a repris la direction de son clan Khoi de son frère Klaas décédé en 1803.

Il s’est impliqué dans la lutte anticoloniale après que son peuple ait été dépossédé de ses terres par les colonisateurs néerlandais et britanniques, le forçant ainsi que d’autres peuples autochtones à vivre et à travailler sur leurs terres en tant que travailleurs.

‘Attaché et battu’

Stuurman lui-même a travaillé pour un agriculteur, Johannes Vermaak, mais son traitement brutal l’a conduit à abandonner son travail.

À un moment donné, il a été allégué qu’il avait menacé Vermaak.

« [After the disagreement] Vermaak avait d’abord exigé qu’il soit abattu mais s’était contenté de l’avoir attaché à un chariot et battu avec des sjamboks. [whips]», a écrit l’historien Vertrees Malherbe.

« Après cela, il a été salé et laissé au soleil brûlant, pendant quelques heures. »

Dates clés de la vie de Stuurman. [ Early 1770s Stuurman born in what is now Eastern Cape ],[ 1795 British forces seize Cape Colony from the Dutch, then return it in 1803 and finally gaining control in 1806 ],[ 1799 Khoi rebellion, which Stuurman helps lead, begins ],[ 1809 Stuurman arrested and held on Robben Island but later escapes ],[ 1820 Stuurman recaptured after second escape ],[ 1830 Stuurman dies in Australia after being transported there in 1823 ], Source: Source: SA History Online, BBC Monitoring, Image:

La carrière active de Stuurman en tant que dirigeant Khoi a duré une période tumultueuse au cours des deux premières décennies du XIXe siècle, lorsque les Xhosa, les Boers, les Khoikhoi, les San et les Britanniques se sont affrontés par intermittence dans le Cap oriental.

Le conflit était en grande partie dû à l’expansion coloniale qui déposséda les Xhosa et les Khoi de leurs terres, de leur bétail et d’autres biens.

En 1799, les Khoi à la frontière orientale de la colonie du Cap se sont rebellés. Des centaines de personnes ont quitté les fermes sur lesquelles, dans de nombreux cas, elles ont été forcées de travailler, et sont allées vivre avec les Xhosa, selon South African History Online. Ensemble, les Khoi et les Xhosa ont attaqué les colonialistes.

Stuurman a aidé à diriger les expéditions pour récupérer le bétail des colons hollandais entre 1795 et 1803.

De toute évidence, Stuurman était une épine dans le flanc à la fois des pionniers et des nouvelles autorités britanniques du Cap, car il refusait d’être contraint de renoncer à l’indépendance de son clan.

‘Pour nous, c’est une légende’

« Il était important pour sa contribution à la résistance à l’occupation coloniale. Il était également un formidable combattant de la résistance », a déclaré à la BBC la militante culturelle Shepi Mati.

«À un moment donné, il a accueilli des réfugiés – des personnes qui ont fui l’esclavage et la conscription forcée à des travaux agricoles et leur a offert un havre de paix parmi sa communauté qui résidait dans la région maintenant appelée Hankey dans le Cap oriental.

« Stuurman lui-même était très estimé dans la communauté. Il n’avait pas peur de s’attaquer aux colonialistes. Il a repris des terres et du bétail qui avaient été enlevés de force à son peuple. »

Mati a ajouté que Stuurman a également joué un rôle important dans la promotion de l’unité entre les Khoi et les Xhosa.

« Pour nous, c’est une légende. Il est l’un des héros Khoi et San qui a été le premier, avec son frère Klaas, à lutter contre le colonialisme, la dépossession des terres et l’esclavage à l’époque », déclare Christian Martin, un Khoi basé au Cap oriental et Activiste San. En 2016, il a proposé que l’aéroport de Port Elizabeth soit nommé en l’honneur de Stuurman.

«Stuurman était bien en avance sur son temps en ce qui concerne l’unité et la construction de la nation.

« Il existe une version blanche de Stuurman où il est décrit comme un meurtrier. Rappelez-vous que certaines personnes considéraient aussi Nelson Mandela comme un terroriste – mais pour des millions de personnes, il était un héros. »

Les colons le considéraient comme un bandit et ne voulaient pas coopérer et en 1809, Stuurman fut arrêté et détenu à Robben Island.

‘Premier révolutionnaire’

Martin révèle qu’il a reçu plusieurs messages de Sud-Africains blancs après le changement de nom de l’aéroport international de Port Elizabeth (qui lui-même a un nouveau nom – Gqeberha).

L’un d’eux, écrit en afrikaans, qualifiait Stuurman de « voleur et meurtrier notoire » qui avait tué des colons, volé leur bétail et « chassé leurs femmes et leurs enfants, pieds nus et ne portant que leurs vêtements de nuit dans le champ dans le froid glacial ».

Peut-être une partie de la source de la colère était-elle que l’aéroport portait autrefois le nom de l’ancien Premier ministre HF Verwoerd, considéré comme l’un des architectes de l’apartheid, qui a légalisé la discrimination raciale.

Selon Errol Heynes, ancien adjoint au maire de Port Elizabeth, Stuurman, en s’opposant aux renvois forcés, est devenu « l’un des premiers révolutionnaires du pays ».

«Il était important de mettre en lumière ceux qui avaient combattu les premiers colons et combattu la colonisation avant l’avènement de l’apartheid», ajoute-t-il.

Stuurman a été honoré d’autres manières. En 2015, une sculpture en bronze grandeur nature de lui, créée par l’artiste Keith Calder du Cap, a été érigée au Monument du patrimoine national à Tshwane.

Malgré cela et ayant joué un rôle clé dans la résistance au colonialisme, il a fallu renommer l’aéroport pour de nombreux Sud-Africains pour en savoir plus sur lui.

Avec ce mouvement et les récits de son héroïsme, y compris la double évasion de Robben Island, il y aura probablement plus d’intérêt.