Le Sud-Africain Cyril Ramaphosa pourra-t-il survivre au revers électoral de l’ANC ? | Actualités électorales

Le Congrès national africain (ANC), au pouvoir en Afrique du Sud, a perdu sa majorité lors des élections de cette semaine pour la première fois depuis la fin de l’apartheid, un revers majeur pour le parti qui a dirigé la libération du pays de la domination de la minorité blanche.

L’ANC, qui dirige le pays depuis 1994, a entamé des négociations à huis clos avec d’autres partis pour tenter de constituer une coalition gouvernementale – ce qu’il n’avait jamais eu à faire jusqu’à présent. Pourtant, les analystes affirment que les pertes du parti et les pressions auxquelles il sera confronté de la part de partenaires potentiels de l’alliance ont également jeté un nuage sur l’avenir de l’homme que l’ANC espérait le conduire à un autre mandat : ​​le président Cyril Ramaphosa.

Avec presque tous les votes comptés, l’ANC a remporté environ 40 pour cent du mandat, suivi par le principal parti d’opposition, l’Alliance démocratique, avec 21 pour cent. En troisième position se trouve la grande réussite de l’élection : le parti uMKhonto we Sizwe (MK) de l’ancien président Jacob Zuma, qui a ravagé la base électorale de base de l’ANC, semble prêt à former le gouvernement dans la province du KwaZulu Natal et pourrait s’avérer crucial pour déterminer si l’ANC formera le prochain gouvernement sous Ramaphosa. Le parti MK a remporté près de 15 pour cent des voix nationales et 45 pour cent des voix au KwaZulu Natal, la province natale de Zuma.

Déjà, le député, dont les hauts dirigeants – y compris Zuma lui-même – sont composés de nombreux hommes politiques issus de l’ANC, a exclu tout accord avec le parti au pouvoir à moins qu’il ne limoge d’abord Ramaphosa. Après avoir mené l’ANC à sa pire performance électorale jamais vue, Ramaphosa sera confronté à d’intenses pressions pour se retirer, ont déclaré les analystes.

« Ils ont perdu la majorité et ils l’ont gravement perdue », a déclaré Richard Calland, directeur Afrique au Cambridge Institute for Sustainability Leadership. « Cela représente une défaite très importante. »

L’ANC reste la plus grande formation politique d’Afrique du Sud, et il est presque impossible que le prochain gouvernement soit formé sans le parti. Il sera donc en mesure de diriger les négociations de coalition, a déclaré Callard. « La question est de savoir si Ramaphosa dirigera ces négociations ou s’il démissionnera ou sera évincé à très court terme. »

Ces questions sont amplifiées par les options limitées auxquelles Ramaphosa et l’ANC sont confrontés, alors qu’ils tentent de rassembler une coalition capable de gouverner.

Zuma contre Ramaphosa : Une histoire amère

Si l’ANC et le MK faisaient équipe, ils obtiendraient une nette majorité au Parlement. Le soutien de l’ANC aiderait également le député à franchir la moitié du chemin au KwaZulu Natal, donnant au parti de Zuma une chance de former un gouvernement dès sa toute première tentative : le parti n’a été formé qu’à la fin de l’année dernière.

Pourtant, c’est plus facile à dire qu’à faire, selon les analystes.

Le déclin du soutien des électeurs à l’ANC s’inscrit dans un contexte de détérioration des infrastructures publiques, d’inégalités sociales et d’augmentation de la criminalité. L’Afrique du Sud a le taux de chômage le plus élevé au monde, à 33 pour cent, et celui des jeunes à 45 pour cent. Les pannes d’électricité récurrentes ont paralysé l’économie.

Ramaphosa et d’autres responsables de l’ANC ont également été confrontés à des scandales de corruption personnelle, le président étant à un moment donné confronté à un vote de censure en raison d’allégations de mauvaise conduite.

Pourtant, derrière la baisse de 17 % de la part des voix de l’ANC depuis les élections de 2019, où il a remporté 57 % des voix, se cache également la montée en puissance du député de Zuma.

Bien que Zuma ait personnellement choisi Ramaphosa comme vice-président de l’époque, les deux hommes se sont depuis disputés. Leurs griefs remontent à 2018, lorsque Zuma a été contraint par l’ANC de démissionner de ses fonctions de chef du parti et de président en raison de multiples scandales de corruption dans lesquels il était embourbé.

Intervenant en tant que chef du parti et président, Ramaphosa a mis en place une commission d’enquête pour enquêter sur Zuma et a fait allusion à la présidence de son ancien patron comme à des années de corruption et de gaspillage. Zuma, dans ses déclarations publiques, a adressé en retour d’innombrables coups au président et à l’ANC.

En décembre dernier, Zuma a soutenu le nouveau parti d’opposition MK tout en prétendant faire partie de l’ANC, ce qui a conduit à sa suspension. Les analystes prédisaient alors que Zuma avait pour objectif de défier Ramaphosa et de diviser les voix de l’ANC lors des élections de cette semaine, en utilisant sa base de soutien fidèle au KwaZulu Natal. Il a désormais mis sa menace à exécution.

« Il s’agit d’une ‘affaire inachevée’ entre les deux, comme le président Ramaphosa l’a déjà dit », a déclaré Sanusha Naidu, analyste à l’Institut pour le dialogue mondial. « Zuma estime qu’il a besoin d’être justifié pour avoir été accusé de corruption. Il a le sentiment que les institutions sont contre lui. Le député ne considère pas l’ANC de Ramaphosa comme une organisation crédible et légitime.»

Une coalition difficile

Bien qu’il ait été témoin d’une forte baisse de la fortune de l’ANC, Ramaphosa a été – du moins jusqu’à récemment – ​​le visage le plus populaire du parti. Dans les sondages internes de l’ANC de mars, l’homme politique s’est révélé être le plus populaire des principaux dirigeants de partis et se classait même plus haut que l’ANC lui-même. Cela rend plus difficile pour le parti de le remplacer, estiment les analystes.

Ancien dirigeant syndical, ancien protégé de Nelson Mandela et riche homme d’affaires, Ramaphosa est reconnu par ses partisans pour son pragmatisme constant et pour avoir poli l’image de l’Afrique du Sud à l’échelle mondiale en tant que combattant pour les outsiders dans les pays du « Sud ».

Sa présidence a été particulièrement saluée pour son soutien aux Palestiniens et pour avoir porté une affaire historique de génocide contre Israël devant la Cour internationale de Justice à propos de la guerre contre Gaza. Ce mois-ci, la Cour mondiale a statué qu’Israël devait cesser son attaque militaire contre Rafah, dans le sud de Gaza – une exigence du droit international qu’Israël a ignorée alors qu’il poursuivait ses attaques contre la ville palestinienne.

Au lieu du MK, une grande coalition avec le DA pourrait offrir à l’ANC et à l’Afrique du Sud une alliance gouvernementale plus stable, ont déclaré les analystes. Ce ne sera pas facile. Les critiques du DA l’ont accusé de partir en faveur des intérêts de la minorité blanche du pays, et le parti a été un fervent critique de l’ANC et de Ramaphosa. Avant les élections, il avait promis de « sauver l’Afrique du Sud de l’ANC » et de ne jamais former de gouvernement de coalition avec lui.

Aujourd’hui, cependant, il a indiqué qu’il ne fermait aucune option. Et les analystes affirment qu’une association ANC-DA pourrait être la meilleure option pour le pays à l’heure actuelle, unifiant la nation et renforçant la confiance des investisseurs dans l’économie la plus avancée d’Afrique.

« Il y a de profondes différences entre les deux, mais elles ne sont pas insurmontables », a déclaré Ebrahim Fakir, analyste à l’Institut électoral pour une démocratie durable. « Grâce à cela, l’ANC a de meilleures chances de stabilité et de réhabilitation des institutions gouvernementales qui ont été vidées de leur substance – ne serait-ce qu’à court terme. »

Une autre option, a ajouté Fakir, serait un gouvernement d’union nationale, dans lequel tous les partis obtenant plus de 10 pour cent des voix se verraient attribuer des portefeuilles ministériels. C’est le type de gouvernement que Nelson Mandela a dirigé après son arrivée au pouvoir en 1994.

Quoi qu’il en soit, il y aura des défis, a prévenu Fakir. « Si l’ANC adhère au DA ou à un gouvernement d’unité nationale, les différents partis tenteront de s’affaiblir ou de se montrer mutuellement, donc tous deux courent des dangers », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, l’ANC doit prendre en compte un autre facteur dans ses propres calculs de leadership, a déclaré Naidu de l’Institut pour le dialogue mondial : le fait de retirer Ramaphosa du pouvoir aidera-t-il réellement le parti à se rétablir ?

« Même si Ramaphosa est obligé de partir ou s’il estime qu’il doit partir, cela ne résoudra pas la question de la stabilisation de l’ANC ni celle de savoir si le parti peut faire passer le pays avant lui-même », a déclaré Naidu. « C’est là que nous avons besoin de ce niveau de rationalité et de pensée pragmatique au sein du parti.

« Il ne s’agit pas seulement de ce qui arrive à Ramaphosa, il s’agit en réalité du pays, des marchés et, surtout, de la population. »