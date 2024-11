Le sucre pendant les 1 000 premiers jours des enfants est lié aux risques pour la santé à l’âge adulte

Les chercheurs ont identifié 38 155 personnes disposant de données de santé dans la biobanque britannique qui ont été conçues pendant le rationnement, et 22 028 conçues juste après la fin du rationnement. La UK Biobank est une base de données contenant des informations génétiques et sanitaires approfondies provenant d’environ un demi-million de personnes au Royaume-Uni.

Limiter la consommation de sucre pendant la grossesse et les deux premières années de la vie d’un enfant peut réduire de 35 % le risque que l’enfant souffre plus tard de diabète de type 2, selon une nouvelle étude. Le risque d’hypertension artérielle a été réduit de 20 %. Une consommation réduite de sucre pendant la grossesse et la petite enfance était également liée à un risque plus faible d’obésité précoce, bien que ce lien soit moins certain.

« Le rationnement limitait la consommation de sucre à des niveaux conformes aux directives alimentaires actuelles, mais la consommation a presque doublé immédiatement après le rationnement », ont écrit les auteurs de l’étude.

La protection contre une consommation réduite de sucre dans l’utérus représentait environ un tiers de la réduction du risque, ont estimé les chercheurs. Le rationnement était également lié à l’apparition tardive de la maladie chez les personnes qui souffraient de diabète de type 2 ou d’hypertension artérielle.

Bien que d’autres aliments aient également été rationnés pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens n’ont pas vraiment modifié radicalement leur consommation d’aliments et de nutriments, à l’exception du sucre, ont indiqué les chercheurs. Pendant le rationnement, les gens mangeaient environ 41 grammes de sucre par jour, mais la quantité a fortement augmenté une fois que le sucre est devenu plus disponible, et les gens ont commencé à en manger 80 grammes par jour. Les chercheurs ont également noté que la santé bucco-dentaire des enfants s’est détériorée après le rationnement et qu’une exposition précoce était liée à une dent sucrée tout au long de la vie : une consommation plus élevée de sucre ajouté chez les personnes conçues après le rationnement a persisté à mesure que les personnes atteignaient la soixantaine.

« Étudier les effets à long terme du sucre ajouté sur la santé est un défi », a déclaré l’auteur de l’étude Tadeja Gracner, PhD, MSc, économiste principal au Dornsife Center for Economic and Social Research de l’Université de Californie du Sud. communiqué de presse. L’équipe de recherche comprenait également des personnes de l’Université de Californie à Berkeley et de l’Université McGill au Canada.

« Il est difficile de trouver des situations dans lesquelles des personnes sont exposées au hasard à différents environnements nutritionnels au début de leur vie et les suivent pendant 50 à 60 ans », a déclaré Gracner. « La fin du rationnement nous a fourni une nouvelle expérience naturelle pour surmonter ces problèmes. »