Le sucre de Mohit Malik chute à cause du stress pendant le tournage de Baatein Kuch Ankahee Si

L’acteur, qui incarne le rôle de Kunal dans la série populaire, a récemment révélé à quel point sa santé se détériorait en raison des exigences épuisantes de sa profession. L’épreuve de Mohit a été révélée lorsqu’il a constaté une baisse de son taux de sucre dans le sang, tombant à un niveau inquiétant de 58, signe d’une hypoglycémie.





L’acteur a partagé : « Pendant deux jours, mon taux de sucre était resté bas sur les plateaux. Mon taux de sucre dans le sang est tombé à 58, ce qui indique une hypoglycémie. Cela s’est produit pour la première fois de ma vie, et j’en ai fait l’expérience pendant le tournage sur le plateau. ensembles. »

« Je suis confronté à une fatigue extrême, à un vide et à tous ces symptômes. J’ai fait vérifier ma glycémie, puis j’ai appris que ma glycémie était tombée à 58. »

L’acteur a attribué cette alerte sanitaire alarmante à son horaire de travail acharné et aux séquences difficiles qu’il avait filmées récemment. « Je pense que j’ai été stressé à cause des longues heures trépidantes de tournage de la séquence de Ganpati, de Kalipayattu et de quelques autres tournages difficiles. Mon alimentation a été négligée, et c’est donc un cas d’hypoglycémie », a déclaré Mohit.