Le sucre au cours des 1 000 premiers jours lié à une mauvaise santé plus tard

Le régime alimentaire de la mère pendant la grossesse était important : un tiers des avantages d’un régime pauvre en sucre se répercutaient pendant que le bébé était encore dans l’utérus. Cependant, les plus grandes améliorations en matière de santé ont été observées lorsque le rationnement du sucre couvrait à la fois la période intra-utérine et le sevrage du bébé aux aliments solides.

Les résultats, publié dans la revue Science ont montré que le diabète de type 2 apparaissait en moyenne quatre ans plus tard dans la vie adulte, où il y avait eu un rationnement du sucre pendant la petite enfance, et la tension artérielle deux ans plus tard.

Sans surprise, l’étude a révélé que le risque de diabète de type 2 et d’hypertension artérielle augmentait avec l’âge, mais qu’il augmentait plus rapidement chez les personnes conçues après la fin du rationnement du sucre.

Les scientifiques ont analysé la BioBank britannique et a trouvé 60 000 personnes nées entre 1951 et 1956 et dont la santé était régulièrement surveillée.

« Les régimes maternels riches en sucre ont été associés à un risque plus élevé d’obésité et de troubles métaboliques chez les enfants, probablement en raison de facteurs tels que la programmation fœtale », a-t-elle déclaré.

L’étude a examiné l’impact du doublement de la consommation de sucre dans l’ensemble du pays, plutôt que de suivre le régime alimentaire de chaque individu, et ne peut donc pas être considérée comme définitive. Il se peut également qu’il y ait eu d’autres changements à l’époque qui pourraient conduire à ces différences en matière de santé.

Mais les chercheurs soutiennent que la fin des autres aliments rationnés au cours de la même période n’a pas profondément modifié le régime alimentaire national, la consommation de protéines et de graisses restant stable. Ils n’ont pas non plus observé d’impact sur le fait que le beurre n’était plus rationné en 1954.

Le Dr Katie Dalrymple, professeur de sciences nutritionnelles au Kings College de Londres, a déclaré que l’étude soutenait le concept des « origines du développement de la santé et de la maladie », dans lequel il y a des moments critiques dans notre petite enfance qui ont un impact significatif sur notre santé future.

Elle a dit : « [The results] soutenir la notion d’initiatives de santé publique axées sur la réduction du sucre.

Jerusa Brignardello, maître de conférences en diététique et nutrition à l’université d’Oxford Brookes, a déclaré : « Les résultats de cette recherche devraient attirer l’attention des femmes en phase de préconception. [and] grossesse et les parents d’enfants en bas âge.

« L’industrie alimentaire devrait envisager de reformuler les produits destinés à ces groupes à la lumière des preuves, en donnant la priorité au bien-être des générations futures. »