Le successeur potentiel de Merkel, Laschet, s’excuse après avoir RIRE lors du discours du président allemand sur les inondations meurtrières

L’incident s’est produit lors de la visite du président allemand Frank-Walter Steinmeier à Erftstadt, une petite ville de l’ouest de l’Allemagne à environ 20 kilomètres au sud de Cologne. La ville a été ravagée par des cours d’eau déchaînés alors que de fortes pluies ont provoqué des inondations record dans la région.

Un immense gouffre s’est ouvert près du quartier de la ville de Blessem, engloutissant voitures, ruines de châteaux et même quelques bâtiments à colombages. Steinmeier est arrivé à Erftstadt pour exprimer ses sympathies et promettre une aide aux sinistrés.

Laschet, qui est également premier ministre du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, où se trouve Erfstadt, n’était cependant apparemment pas de mauvaise humeur. Le favori dans la course pour devenir le prochain chancelier allemand a été filmé en train de rire et de faire des blagues avec d’autres politiciens en arrière-plan au moment même où Steinmeir s’adressait à la nation.

La vidéo des faux-pas s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux et a déclenché une vague d’indignation parmi les politiciens et les citoyens ordinaires. « Je suis vraiment sans voix » mentionné Lars Klingbeil, secrétaire général du Parti social-démocrate allemand (SPD).

Vice-président du SPD, Kevin Kühnert, décrit la situation en tant que « question de caractère ».

Les internautes ont dénoncé les actions de Laschet comme « irrespectueux » et « ignorant. » de Laschet « un comportement d’écolier est tout simplement répugnant et dégoûtant » un commentateur tweeté. Hashtag #LaschetDarfNichtKanzlerWerden (Laschet ne doit pas être chancelier) a également commencé à avoir des tendances sur Twitter.

Laschet, qui a pris les rênes de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) de la chancelière Angela Merkel en janvier, est le candidat du parti à la chancellerie aux prochaines élections générales de septembre.

En réponse au contrecoup croissant de sa bévue en relations publiques, Laschet a présenté des excuses.

« Le gouvernement régional prend à cœur le sort des personnes touchées », a-t-il écrit dans un article sur Twitter, ajoutant qu’il regrette l’impression qui a été créée lors du discours du président. « C’était inapproprié et je suis désolé » il mentionné.

Ich danke dem Bundespräsidenten für seinen Besuch. Uns liegt das Schicksal der Betroffenen am Herzen, von dem wir in vielen Gesprächen gehört haben. Umso mehr bedauere ich den Eindruck, der durch eine Gesprächssituation entstanden ist. Dies war unpassend und es tut mir leid. — Armin Laschet (@ArminLaschet) 17 juillet 2021

De nombreux critiques ont apparemment estimé que ses excuses étaient « sans enthousiasme ». « Ne voudriez-vous pas simplement nous raconter la blague qui était si drôle qu’elle vous a fait rire face à toute cette souffrance ? une chroniqueuse et auteure allemande, Sarah Bosetti, mentionné en réponse au tweet de Laschet.

L’Allemagne est encore sous le choc de ce qui a été décrit comme les inondations « catastrophiques » plus tôt cette semaine. Au moins 143 personnes sont déjà mortes dans la calamité, dont 98 personnes dans le petit district rural d’Ahrweiler au sud de Cologne, l’une des régions les plus durement touchées du pays. Auparavant, les autorités locales avaient signalé que plus de 1 000 personnes étaient portées disparues dans le district.

L’Allemagne n’était pas la seule nation touchée par la catastrophe. 27 autres personnes ont été tuées en Belgique voisine, où le Premier ministre Alexander De Croo a déclaré que le 20 juillet serait une journée de deuil national. Les médias locaux ont également rapporté que les célébrations de la fête nationale belge mercredi prochain seraient également réduites en conséquence.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !