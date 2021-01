Le candidat du président élu américain Joe Biden au poste de secrétaire d’État a déclaré que l’approche dure de Trump à l’égard de la Chine était juste, mais a affirmé qu’il n’était pas d’accord avec la tactique du président sortant.

S’exprimant mardi, Antony Blinken a déclaré au Congrès qu’il soutenait la position dure de Trump sur la Chine, citant l’intention de Pékin de devenir la puissance mondiale dominante et de saper les intérêts américains.

«Je pense que ce que nous avons vu ces dernières années, en particulier depuis la montée en puissance de Xi Jinping en tant que leader, c’est que la dissimulation et l’attachement ont disparu». Blinken a déclaré aux législateurs lors de son audience de confirmation au Sénat.

«Je pense également que le président Trump avait raison d’adopter une approche plus stricte de la Chine … Je ne suis pas du tout d’accord avec la façon dont il s’y est pris dans un certain nombre de domaines, mais le principe de base était le bon, et je pense que c’est vraiment utile à notre politique étrangère, » il ajouta.

Plus tôt mardi, le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré que la répression de la Chine contre le peuple ouïghour dans l’extrême ouest du Xinjiang équivalait à un génocide et à des crimes contre l’humanité.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord avec les commentaires de Pompeo, Blinken a répondu: «Ce serait aussi mon jugement.»

«Forcer des hommes, des femmes et des enfants dans des camps de concentration, essayer de les rééduquer pour qu’ils adhèrent à l’idéologie du Parti communiste chinois – tout cela témoigne d’un effort pour commettre un génocide», il ajouta.

La Chine a rejeté ces accusations mercredi comme «Mensonges scandaleux» et « poison. »

Le génocide avait « Cela ne s’est jamais produit dans le passé, ne se produit pas maintenant et ne se produira jamais en Chine », a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Hua Chunying.

Les relations américano-chinoises se sont encore détériorées ces derniers mois, Washington intensifiant sa campagne contre l’influence chinoise.

Ces derniers mois, les États-Unis ont introduit de nombreuses sanctions anti-chinoises, mis sur la liste noire des entreprises chinoises et, de l’avis de Pékin, se sont mêlés de leurs intérêts nationaux à Hong Kong, à Taiwan, au Xinjiang et dans la mer de Chine méridionale.

Pékin a appelé à plusieurs reprises les États-Unis à renoncer.

