Le successeur de LaFerrari est là : découvrez la Ferrari F80 hybride V6 de 1 183 ch

Comment diable pouvez-vous suivre une lignée de 40 ans qui est l’appel de la royauté des hypercars ? 288 GTO, F40, F50, Enzo, LaFerrari… et maintenant F80. Oui, les patrons de Ferrari ont complètement ignoré le générateur de noms d’hypercar de Top Gear et ont plutôt opté pour quelque chose de sensé. C’est un nom qui célèbre les 80 ans de l’entrepriseème anniversaire, qui aura lieu en 2027, date à laquelle ils distribueront ces hypercars de 3,1 millions de livres sterling aux 799 heureux propriétaires qui ont reçu le feu vert. Il n’est pas motivé par un puissant V12 atmosphérique comme le LaF, mais par un groupe motopropulseur hybride V6 biturbo, ce qui est un peu décevant, mais la justification est claire : ce V6 de 3,0 litres à 120 degrés est un moteur fortement modifié. version de celle qui a permis à la 499P de remporter deux victoires consécutives aux 24h du Mans. C’est la configuration également utilisée en F1. Cases cochées. Il est également plus compact, plus dense en puissance et plus léger qu’un V12 et, grâce à une paire de turbos électriques (des soufflantes plus grosses pour plus de puissance à des régimes plus élevés, mais avec des moteurs électriques pour les faire démarrer instantanément), produit à lui seul 888 ch, soit 234 ch de plus. que le V6 de la 296 GTB, malgré un poids identique.

Les 295 ch restants – pour un total de 1 183 ch, ce qui en fait la voiture de route Ferrari la plus puissante jamais conçue – proviennent d’un trio de moteurs électriques conçus, développés et fabriqués en interne. Deux vivent sur l’essieu avant (ce qui signifie qu’il s’agit d’un 4WD tandis que la McLaren W1 fraîchement créée et encore plus puissante est une RWD) et le troisième est boulonné au bas du moteur et peut fournir 70 kW à la batterie en mode régénération, ou 80 ch supplémentaires. de poussée vers l’avant. La batterie de 800 V est une unité de 2,3 kWh nichée derrière les sièges, imprégnée de la technologie F1 pour une charge et une décharge rapides – il n’y a pas de mode uniquement électrique ici. En fait, en regardant le châssis roulant, nous avons compté pas moins de 13 moteurs électriques – deux de plus sur les e-turbos 48 V, un à chaque coin pour la suspension active 48 V et quatre autres unités 12 V dans l’aile pour permettre toute cette portance. et l’inclinaison. Photographie : Ferrari

Les performances sont… fortes : 0 à 100 km/h en 2,15 secondes, 0 à 200 km/h en 5,75 secondes et une vitesse de pointe de 217 km/h. Plus rapide sur les deux sprints que la RWD McLaren W1 (même si la W1 réduit l’écart de 200 km/h), et avec une vitesse de pointe identique. Oh, et elle a affiché un nouveau record du tour Fiorano de 1 min 15,3 secondes – deux secondes plus rapide qu’une SF90 XX Stradale et 4,4 secondes plus rapide que la LaFerrari. La F80 ne manquera pas de puissance et a clairement la capacité de mettre les circuits à genoux, mais Ferrari est catégorique : il ne s’agit pas simplement d’un jouet de piste avec des plaques d’immatriculation. « Notre philosophie est que même les voitures les plus extrêmes et les plus spéciales doivent être expérimentées au-delà de la piste de course et ne pas être gardées dans le garage », a expliqué Enrico Galliera, directeur marketing de Ferrari. Nous attendons avec impatience un long road trip en F80.

Et qu’en est-il du son ? Pas aussi opératique qu’un V12 nat-asp, bien sûr, mais Gianmaria Fulgenzi, responsable du développement produit, a offert des assurances : « Vous pourriez en douter, étant donné que c’est un V6 et non un V12, mais croyez-moi, la bande-son emblématique de Ferrari demeure. » Il ajoute : « Le système e4WD peut gérer de main de maître et même encourager les slides ludiques à la limite. » Nous devons pour cela au dernier logiciel SSC 9.0 (Side Slip Control). Vous êtes probablement en train de parcourir la galerie en ce moment, pour décider si vous êtes fan du brutalisme aérodynamique du F80, de son nez noirci de style 12Cilindri et de son aileron arrière actif monstre. Ce n’est pas nécessairement une forme qui donne un coup de foudre, mais une forme qui prend plus de sens à mesure que vous plongez dans la technologie en dessous… en particulier l’appui, le nouveau champ de bataille des hypercars, qui définit et façonne chacune des F80. surfaces.

Les chiffres bruts sont impressionnants – 1 050 kg d’appui à 250 km/h – mais c’est la façon dont cela y parvient qui est la partie amusante. Le soubassement est doté de planches de bord à l’avant, d’un volet déployable sous le séparateur avant pour caler l’air et réduire la traînée si nécessaire, et d’un superbe diffuseur à l’arrière qui commence à s’élever quelque part autour du ventre de la voiture. Sur le dessus, le conduit en S familier aspire l’air du dessous de la voiture vers le haut et au-dessus, tandis que l’aileron arrière peut s’élever de 200 mm et s’incliner considérablement pour agir comme un frein à air, ou s’allonger pour une faible traînée. Le résultat est une véritable voiture à effet de sol avec 460 kg d’appui délivrés à l’avant et 590 kg à l’arrière. Tout cela est rendu possible par un système de suspension active qui non seulement atténue les squats, les plongées et les roulis, mais maintient également une hauteur de caisse constante afin que le soubassement puisse faire son travail. C’est aussi une chose de beauté avec des ressorts, des amortisseurs, des moteurs et des actionneurs intégrés pour la configuration Multimatic, le tout étroitement emballé derrière les superbes triangles de suspension imprimés en 3D en interne. La boîte de vitesses est une DCT à huit rapports, les roues sont les premières jantes en carbone à cinq branches fabriquées par Ferrari et les pneus sont des Michelin Pilot Sport Cup2 ou Pilot Sport Cup2R. La baignoire en carbone elle-même est asymétrique, pour permettre au siège passager d’être un peu plus en arrière, une exigence de le garder étroit et avec les pieds relevés pour que l’aéro puisse faire son travail en dessous – le résultat est une baignoire cinq pour cent plus légère que celle de la LaFerrari. , avec 50 pour cent de rigidité en torsion en plus. Au total, la F80 à 4 roues motrices pèse 1 525 kg à sec, soit 125 kg de plus que la McLaren W1 à propulsion. Ensuite, il y a «Impluvium» – un nom donné aux prises d’air en forme de conduit naca sur les épaules de la voiture, qui donnent l’impression que la carrosserie est décollée de la baignoire, pour alimenter l’admission du moteur et les refroidisseurs intermédiaires. Ils sont possibles parce que le cockpit est si étroit, laissant cette surface d’épaule carrée et plate s’étendre sur toute la longueur de la voiture. L’angle le plus frappant du F80 est sans aucun doute celui de face. De là, vous remarquerez également les « narines » de la voiture, deux prises d’air qui canalisent l’air à travers les extrusions du sous-châssis avant pour refroidir les freins Brembo CCM-R Plus.

Vous pourriez même apercevoir le solide capot moteur percé de six lamelles, une pour chaque cylindre situé en dessous. Cette « visière » du nez ? « Je ne voulais pas avoir cette disposition typique avec deux yeux et une bouche, cela rend le tout plus propre et un peu plus mystérieux. La visière vous connecte immédiatement au monde de la science-fiction », nous a expliqué Flavio Manzoni, directeur du design. Tirez une poignée physique montée en bas et la porte papillon se lève, emportant le seuil avec elle. Une occasion parfaite alors d’apprécier l’étroitesse de la baignoire, la façon dont elle se rétrécit considérablement entre les roues avant et la hauteur des pieds du conducteur, pour faire de la place aux manigances aérodynamiques en dessous. Apparemment, la première fois que Charles Leclerc l’a conduite autour de Fiorano, il a bondi en criant « enfin, vous avez fait une voiture avec une position de conduite correcte ». À l’intérieur, Ferrari revendique une disposition des sièges 1+1, ce qui est un peu tiré par les cheveux. Le passager est légèrement plus en arrière que le conducteur, ce qui permet de réduire la largeur du cockpit de 50 mm, mais il y a suffisamment d’espace pour deux adultes. Le siège passager est cependant fixé à la baignoire et fini en noir, tandis que le conducteur obtient toutes les commandes inclinées vers lui, le réglage du siège d’avant en arrière et l’Alcantara rosso. Le patron est au volant.

Ce volant est un cercle, avec des boutons physiques faisant un retour bienvenu, et toutes vos commandes de mode de conduite habituelles – Mannetino à droite pour Wet-Sport-Race-CT Off-ESC Off et trois modes pour le groupe motopropulseur à gauche – Hybride ( efficacité maximale pour la conduite sur route générale), Performance (conduite sur route et sur piste plus rapide, batterie maintenue au-dessus de 70 %) et Qualifier (au diable, utilisez jusqu’à la dernière once de jus électronique pour une vitesse maximale). Plus une autre astuce de fête : un mode d’optimisation boost. Parcourez une piste pour montrer aux ordinateurs où se trouvent les virages et les lignes droites. Il stockera ces informations et fournira automatiquement une puissance supplémentaire dans les sections du circuit où cela est le plus nécessaire. Soigné. Il y a une console centrale flottante avec des têtes de vis apparentes, une caméra pour un rétroviseur et nulle part où ranger vos affaires. Si vous lisez ceci, au bord des larmes, après avoir consciencieusement acheté deux Roma, Purosangues et toutes les autres Ferrari « ordinaires » dans l’espoir d’une allocation F80 mais que vous n’en avez pas obtenu, commisérations. Ferrari a déclaré que le processus est moins louche qu’avant et que les voitures vont à des clients qui, oui, achètent tout, mais aussi courent avec elles, assistent à des événements et parlent généralement de la marque avec des paroles lyriques. Plus de chance dans dix ans, ou consolez-vous avec les millions que vous avez économisés. Mieux encore : attendez votre heure, attendez que nos verdicts arrivent et que vous soyez « utilisé », car il y a un sacré face-à-face avec la McLaren W1 qui se prépare. Qui sait, si Porsche trouve un moyen d’intégrer un moteur dans son concept Mission X, nous pourrions même avoir une Hypercar Holy Trinity partie II.