Le succès sans précédent de Minecraft : 300 millions d’exemplaires vendus

Le jeu immensément populaire Minecraft, propriété de Microsoft, a franchi une étape remarquable en se vendant à ce jour à plus de 300 millions d’exemplaires, consolidant ainsi son statut de l’un des jeux les plus vendus de l’histoire.

Bien que les biomes en blocs de Minecraft semblent être un incontournable depuis des temps immémoriaux, le jeu devrait marquer son 15e anniversaire l’année prochaine. L’entreprise a célébré cet exploit en partageant des statistiques impressionnantes, notamment la fabrication de 15 millions de pioches, la découverte de 6,7 millions de diamants et l’abattage de 15 millions de squelettes.

L’annonce du cap des 300 millions d’exemplaires vendus a eu lieu lors de l’événement « Minecraft Live 2023 ». La directrice du jeu Agnes Larsson et les développeurs de Minecraft ont dévoilé une multitude de fonctionnalités intéressantes qui devraient arriver dans la mise à jour de l’année prochaine.

Minecraft Legends, qui a récemment reçu des mises à jour substantielles en août, se prépare pour sa mise à jour la plus importante à ce jour. Parmi les nouveautés, les joueurs auront la possibilité de s’engager dans des combats en chevauchant une courageuse grenouille, une monture capable de nager plus vite et de sauter plus haut que toute autre.

En plus de cela, le DLC « Star Wars : Path of the Jedi » fera son retour sur Minecraft le 7 novembre, offrant aux fans de la franchise de nouvelles aventures dans le monde des blocs.

De plus, « Minecraft Live » a annoncé une collaboration entre BBC Studios et Minecraft Education, dans le cadre de laquelle ils transformeront les paysages et les créatures les plus fascinantes de la Terre dans un format en blocs explorable. « Planet Earth III », créé par BBC Earth, devrait être diffusé sur les écrans l’année prochaine, avec le DLC correspondant pour Minecraft Education et Minecraft Marketplace qui suivra peu de temps après.

LIRE AUSSI Lancement de l’abonnement mensuel aux films PVR INOX Passport pour Rs. 9,999. 699, permettant 10 films

L’étape remarquable des ventes de Minecraft souligne sa popularité durable, avec un nombre impressionnant de 300 millions d’exemplaires vendus, dépassant les chiffres d’albums emblématiques comme « Thriller » et de la console de jeu la plus vendue, la PS2. Alors que le jeu continue d’évoluer et de se développer, il reste la pierre angulaire du monde du jeu vidéo, attirant des légions de joueurs du monde entier.

Contributions de l’IANS