Le succès permet aux autres de se sentir acceptés, valorisés et aimés », déclare Miguel Zulueta de Lifestyle Miami | Nouvelles des gens

L’une des exigences de l’entrepreneuriat est la passion. Quand quelqu’un lance un projet basé uniquement sur l’amour de son sujet, cela se traduit par une aventure vraiment extraordinaire. Il y a six ans, Miguel Zulueta a créé la page Instagram LifeStyle_Miami comme un passe-temps. Aujourd’hui, ce compte compte près d’un million d’abonnés et 3 millions de visiteurs par semaine. Miguel aime Miami et il voulait mettre en valeur la culture, le talent et la diversité de la ville.

Un seul photographe ne pouvait pas capturer toutes les facettes de cette région, alors Miguel a commencé la page pour publier régulièrement du contenu et travailler avec des photographes et des créateurs locaux pour partager tous les aspects de Miami avec le monde.

LifeStyle Miami a toujours lancé des appels pour nettoyer les célèbres plages de Miami.

Aujourd’hui, il peut diffuser des annonces massives pour atteindre cet objectif tout en soutenant les petites entreprises de la ville et des environs. Les entreprises ont pris note de la promotion organique de Miguel de Miami et ont voulu faire équipe avec lui pour organiser des événements. Cela a abouti à une refonte subtile de LifeStyle_Miami en s’adaptant à une plate-forme publicitaire combinée à une page communautaire. L’un des objectifs de Miguel a toujours été de créer une marque qui contribuerait à Miami et ferait de la ville un endroit meilleur. Grâce à des partenariats commerciaux, la page a organisé plus d’événements caritatifs, des nettoyages de plages et a même amené les dirigeants de la ville à générer des changements positifs. En raison de cette implication communautaire intense, LifeStyle_Miami est devenue la première page de promotion de la ville sur n’importe quelle plate-forme car elle couvre l’humour, le sport, la philanthropie, les nouvelles, la nourriture, la vie nocturne et les événements.

En raison de l’amour profond de Miguel pour la ville, il n’est pas surprenant que la marque ait généreusement redonné à Miami. Cela comprend de nombreux services pour les sans-abri, fournir aux entreprises des générateurs, une aide humanitaire aux victimes d’ouragan (y compris celles des Bahamas) et offrir aux petites entreprises une publicité 100% gratuite sur LifeStyle_Miami pendant la pandémie COVID-19. Pour Miguel, l’entrepreneuriat ne consiste pas à gagner de l’argent rapidement. C’est un voyage intensément émotionnel et le zèle de laisser le monde meilleur. Il définit le succès comme redonner aux autres, en leur faisant se sentir acceptés, valorisés et aimés. Il a directement traduit ces principes dans son entreprise alors qu’il s’efforce de rendre Miami encore plus extraordinaire.

LifeStyle_Miami est devenu un espace numérique qui rassemble la ville.

Miguel a dépassé son objectif de collaboration communautaire, et plus encore, des projets sont en cours, comme une assistance pour les refuges pour animaux et une organisation à but non lucratif pour offrir des secours aux familles en cas d’ouragan. Ce qui a commencé comme un passe-temps est devenu la plaque tournante de tout ce qui concerne Miami. Miguel a créé un guide en ligne sans précédent de sa ville bien-aimée qui est aussi utile pour les habitants que pour les voyageurs et les touristes. En termes simples, LifeStyle_Miami est l’endroit où aller si vous voulez profiter du rythme cardiaque vibrant de cette ville.

