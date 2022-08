Le succès inégalé de LAFC en MLS et potentiellement au-delà

Au cours de la saison MLS 2022, LAFC joue un match en deux mi-temps, qui mènent toutes deux finalement au succès. Après une première mi-temps sans but, le club trouve toujours le fond des filets dans les 45 secondes.

Pour le black & gold, il ne s’agit pas de possession, plus que de créer des opportunités quand ça compte. LAFC marque des buts d’une multitude de façons à partir d’une multitude de joueurs. En conséquence, les Falcons ont gagné leur statut de favoris écrasants pour remporter la conférence ouest et, éventuellement, la Coupe MLS.

Pourtant, les signatures ambitieuses de LAFC signalent plus d’intention qu’un simple succès national. Les acquisitions récentes incluent l’ancien défenseur de la Juventus Giorgio Chiellini et l’attaquant gallois Gareth Bale. Bale est une signature particulièrement intéressante en raison de sa menace supplémentaire pour les adversaires. Malgré le fait que le Gallois utilise le LAFC comme mise au point avant la Coupe du monde, sa première saison en MLS est néanmoins remarquable.

Déjà présent, Bale rejoint un certain nombre d’autres options solides pour l’une des nouvelles équipes de la meilleure ligue de football américaine.

Les piliers de la franchise

Carlos Vela, un autre produit phare pour LAFC, a signé une prolongation de contrat de 18 mois en juin. Combinez Vela avec les prouesses de buteur de Cristian Arango. De toute évidence, LAFC affiche une stratégie offensive déjà réussie.

Le manager de LAFC, Steve Cherundolo, a la possibilité de faire sortir l’un de Bale ou Arango du banc en tant que 12e homme mortel. Pendant ce temps, Vela reprend son rôle de meneur de jeu avec la distribution. Les options interchangeables se connectent de manière transparente. De plus, Bale offre la profondeur. Les matchs consécutifs épuisent souvent les piliers du onze de départ.

Jose Cifuentes est une autre option pour le patron américain. Cifuentes est un autre nom à figurer de LAFC lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar alors qu’il représente l’Équateur. Pour LAFC, il offre une autre option clinique à la tête de l’attaque. Plus particulièrement, ses deux têtes ont marqué lors de leur victoire 3-2 sur leurs rivaux transurbains, LA Galaxy, ont allumé un fusible.

La défense de LAFC n’est pas exactement en désavantage numérique non plus. Le compatriote de Cifuentes, Diego Palacios, est l’arrière gauche de premier choix pour LAFC. Il est une pièce défensive complexe aux côtés de Chiellini.

Contrairement à de nombreuses équipes MLS, LAFC ne frappe jamais le ballon sans but. Leurs attaquants obligent les défenseurs adverses à poursuivre sur le flanc. Par conséquent, cela crée de l’espace à l’intérieur de la boîte de 18 verges. De plus, ces attaquants utilisent leur vitesse pour se fendre dans un trou, puis lancent un tir dans la bouche de but, attrapant le gardien endormi.

Ensemble, cette liste empilée exécute leur marque de fabrique en affichant des “séries qui se chevauchent”. Cette tactique crée un leurre à suivre pour les défenseurs adverses. L’espace ainsi créé permet des opportunités pour un manieur de balle dans la surface. Bale, Vela, Arango ou tout autre joueur peuvent utiliser une libération rapide avec un tir instantané du dribble. Le ballon maraude dans le fond du filet avec facilité pour le côté.

Un nouveau moral

La moxie de Giorgio Chiellini influence le moral du groupe. Depuis l’arrivée du capitaine italien, LAFC a joué sans urgence. Au lieu de cela, il prend son temps dans le tiers défensif, ne poussant vers l’avant qu’aux bons moments. Avant l’arrivée de Chiellini, les noirs et or n’ont pas tardé à attaquer dans le dernier tiers. Ce niveau d’urgence n’a pas toujours joué en faveur de LAFC.

Néanmoins, le tristement célèbre handball de Chiellini contre le Real Salt Lake a prouvé que même un nonuple champion du Scudetto pouvait faire une erreur en appuyant trop haut. Une pression constante expose la défense aux échappées de l’équipe adverse.

Avec un niveau accru de facilitation des défenseurs, il y a une diminution de l’activité de Carlos Vela. Mais, en fin de compte, il en résulte une énergie conservée. En conséquence, l’ancien ressortissant mexicain transmute l’énergie pendant les jeux de hold-up, conservant la possession du ballon pendant que les attaquants font des courses.

Stratégies hybrides LAFC pour réussir

Transformer la défense en attaque fait partie des raisons pour lesquelles LAFC est l’équipe MLS la plus titrée de cette saison.

LAFC change de style à chaque match respectif. Leur équipe actuelle utilise chaque poste à son plein potentiel. Divers joueurs marquent des buts, capitalisant sur les gardiens et le crieur occasionnel de l’extérieur de la surface.

En conséquence, ils peuvent dominer des équipes comme le Charlotte FC, gagnant 4-1 en concédant un but de consolation. Il peut également gagner les matchs serrés, comme une victoire serrée à Nashville, 2-1, dans ce qui a été un match égal tout au long.

Cela découle de l’utilisation de tactiques différentes. Blitzer l’opposition pour les buts est une stratégie courante, et amusante en plus. Cependant, LAFC a battu le DC United de Wayne Rooney en marquant un but. L’équipe s’est accroupie à l’arrière et a empêché un DC United à 10 joueurs de saisir un égaliseur. LAFC garde sa forme et laisse son adversaire venir après lui. En conséquence, ils contrôlent l’espace, pas le ballon.

Individuellement, Cristian Arango est sur une lancée, marquant des buts toute la saison. Un finisseur fiable comme Arango utilise sa vision périphérique et sa conscience du poteau de but pour capitaliser sur des jeux difficiles. L’attaquant colombien permet à Vela de créer de l’espace puisque LAFC a montré qu’il marquait des buts au centre. Bombarder le centre infiltre le milieu de terrain, déséquilibrant les défenseurs.

De plus, Vela a pris de l’ampleur en tant que meneur de jeu. En tant que deuxième attaquant, il crée des occasions pour les attaquants, utilisant souvent l’extérieur de sa gauche avec sa fameuse “passe hollywoodienne” – une longue balle d’apparence inoffensive. Même alors, alors que Gareth Bale passe à son rôle dans le onze de départ, Arango a montré qu’il changeait de position, devenant plus semblable à Vela avec le jeu et préparant Bale pour les finitions.

Le coeur de LA

Il y a une véritable camaraderie au LAFC, contrairement à de nombreux clubs dont les joueurs ont des arrière-pensées. Souvent, ces joueurs s’abstiennent de passer à un coéquipier très ouvert parce qu’ils ne veulent pas que l’autre joueur leur vole la vedette. Avec LAFC, ce n’est pas le cas – ils sont totalement désintéressés.

Surnommé ‘The 3252’, le fervent parrainage de 3 252 fans remplissant les gradins de l’extrémité nord du Banc of California Stadium chante sur un rythme sans fin qui dure 90 minutes. Avec un syndicat de supporters aussi fantastique et une propriété géniale, le succès de LAFC pourrait en faire la meilleure équipe de la CONCACAF.

PHOTO : Fernando Leon/ISI Photos/Getty Images