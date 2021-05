Le succès et la renommée ne devraient pas nous submerger: Sunny Hinduja | Nouvelles des gens

Mumbai: L’acteur Sunny Hinduja, vu comme Sandeep bhaiya dans l’émission « Aspirants », se sent en même temps que la réalisation de rêves et d’objectifs, il faut savoir gérer le succès.

«Nous ne devrions jamais laisser le succès et la renommée nous submerger au point de perdre le contact avec notre racine. Quand je dis enraciné, je veux dire rester en contact avec des personnes avec lesquelles vous avez grandi, qui vous ont soutenu lorsque vous partiez de zéro parce que seulement eux ne vous jugez pas sur votre succès ou votre échec », a déclaré Sunny à IANS.

« Je connais et vois des gens autour de qui on a beaucoup parlé après la sortie d’une émission ou deux, mais ce ne sont plus les mêmes personnes. Nous devrions rêver en grand et travailler dur pour y parvenir, mais nous devons aussi savoir comment gérer le succès sans en être submergé », a-t-il déclaré.

L’acteur, qui est apparu dans des émissions comme « Chacha Vidhayak Hain Humare », « Jamun », « Rasbhari » et « Bhaukaal » entre autres, sera bientôt vu dans « The Family Man 2 », qui sortira le 4 juin. estime que ce n’est pas seulement le moment idéal pour des acteurs comme lui, mais pour chaque technicien qui a l’opportunité de travailler sur des plateformes OTT.

«Non pas que le charme du cinéma soit moindre, en particulier pour des acteurs comme moi, mais je peux aussi voir comment les spectacles que j’ai réalisés jusqu’à présent se sont déroulés. J’ai eu la chance de travailler avec de jeunes techniciens brillants, qualifiés et jeunes. Sur le web , nous jouons avec des idées originales – qu’il s’agisse de la conception de décors, de l’angle de la caméra ou du dialogue – et il y a une expérience constante parce que sur les séries Web, vous ne suivez pas une seule formule. Au contraire, vous essayez de nouvelles choses, en performance, en narration – tout. Je suis heureux que le talent soit reconnu grâce aux plateformes OTT », a déclaré l’acteur.