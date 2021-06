‘Le succès est la meilleure revanche’

Cette histoire fait partie du Derrière le bureau série, où CNBC Make It se familiarise avec des dirigeants d’entreprise prospères pour tout savoir, de la façon dont ils sont arrivés là où ils se trouvent à ce qui les fait sortir du lit le matin à leurs routines quotidiennes.

Aujourd’hui, Trevor Burgess est le PDG de la compagnie d’assurance contre les inondations basée sur l’IA Assurance contre les inondations Neptune. Mais il est peut-être mieux connu sous le nom de premier PDG ouvertement homosexuel d’une banque cotée en bourse après l’entreprise qu’il a fondée, C1 Financière, Inc, introduction en bourse en 2014.

« Si cela peut aider la prochaine génération de dirigeants à sortir et à se sentir à l’aise d’être authentique, comme des enfants qui sont à l’université et envisagent des carrières dans la finance ou des entrepreneurs, j’ai vraiment de la chance », a déclaré Burgess. « C’est un pur sentiment d’honneur d’avoir ce podium. »

(Burgess a quitté C1 lorsque Bank of the Ozarks l’a acheté dans une opération d’achat d’actions de 402,5 millions de dollars 2016. Burgess appartenant 1,27 million d’actions d’une valeur de plus de 31 millions de dollars à l’époque. Il a également reçu 5,7 millions de dollars dans le cadre d’un accord de non-concurrence dans l’accord.)

Bien sûr, le parcours de Burgess vers le succès en tant qu’homme ouvertement gay n’a pas toujours été facile. Parfois, « c’était juste une méchanceté incroyable », dit-il, surtout en tant que banquier d’investissement à la fin des années 90.

Burgess a développé une « peau épaisse » et a concentré son attention sur son travail.

« J’ai fini par être, je pense, la première personne ouvertement homosexuelle jamais promue au poste de directeur général de Morgan Stanley », déclare Burgess, qui y a passé une décennie de 1998 à 2008. (Un porte-parole de Morgan Stanley a confirmé que Burgess était parmi les premiers cadres ouvertement homosexuels à être promus directeur général de l’entreprise.)

Mais les entreprises américaines et la société ont parcouru un long chemin, dit Burgess.

« Tim Cook est ouvertement gay. [He is] l’un des PDG les plus puissants au monde. Si vous repensez au début des années 1990, personne n’aurait jamais imaginé cela comme étant une possibilité », dit-il. « Aujourd’hui, en une génération, vous avez ce changement massif. Les gays et les lesbiennes étaient toujours là. C’est juste maintenant qu’ils sont beaucoup plus à l’aise d’être authentiques et d’être eux-mêmes. »

Ici, Burgess parle à CNBC Make It de son coming out à l’université, de gravir les échelons tout en étant ouvertement gay et de ses conseils pour la génération.