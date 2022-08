Le succès du titre de l’Angleterre à l’Euro 2022 est une plateforme pour inspirer la prochaine génération

LONDRES – Lucy Bronze n’était pas certaine de la suite après cette finale. Pendant toute sa carrière, chaque fois qu’un tournoi se terminait avec l’Angleterre, elle surmontait la déception, en tirait des leçons et essayait de s’assurer qu’elle ne ressentirait plus la même chose.

En tant que pays, c’est le cas depuis 56 ans.

Même après leur remarquable victoire contre l’Espagne en quarts de finale, alors que la plupart de son équipe célébrait, elle est restée réservée, assise sur un ballon près du tunnel, regardant et pensant à l’avenir. Après leur victoire 4-0 en demi-finale contre la Suède, elle était en queue de peloton alors qu’ils effectuaient leur tour d’honneur.

Pour quelqu’un qui vit match après match, minute après minute, à la poursuite de ce trophée majeur de l’Angleterre, lorsque ces rêves se sont finalement réalisés avec une victoire 2-1 en finale du Championnat d’Europe féminin contre l’Allemagne dans un stade bondé de Wembley, la réaction a été impulsive. Il n’y avait rien de prémédité ou de réfléchi dans la façon dont elle a célébré – juste une effusion de joie. Quand elle a vu Jill Scott courir pour embrasser Fara Williams, maintenant à la retraite, sur la ligne de touche, elle a sauté par-dessus l’étreinte et a fait tomber la pile. Après avoir reçu le trophée, elle a été la première à tenter un plongeon à travers les paillettes. Et lors de leur promenade autour du terrain de Wembley alors qu’ils dépassaient le but où Chloe Kelly a marqué le but gagnant, elle a été la première à sauter pour s’accrocher à la barre transversale. Soudain, tous ces moments déchirants et la douleur qu’elle a vécue avec son genou encore en convalescence valaient la peine d’être là à ce moment précis.

Elle n’était que l’une des 23 joueuses de l’équipe, représentant les 187 604 femmes et filles qui jouent au football dans le pays, parmi les 11 509 équipes exclusivement féminines.

Chacun des 87 192 spectateurs qui se sont rassemblés à Wembley pour assister à cette journée historique avait sa propre histoire. Scott a déclaré vendredi que si l’Angleterre parvenait à battre l’Allemagne, il y aurait des milliers de mains sur le trophée. Cela résume exactement ce que signifiait dimanche pour le sport : ce fut un triomphe pour ce groupe de joueurs, les pionniers qui les ont précédés et pour ceux qui suivront un jour leurs traces sur le terrain. Mais surtout, pendant quatre semaines, les Lionnes ont inspiré d’innombrables jeunes garçons et filles à croire qu’ils pouvaient faire de même, ou du moins essayer de les imiter.

Les scènes à plein temps étaient un mélange de soulagement, d’épuisement et d’exultation pure. Ella Toone, qui a marqué un magnifique but ébréché à la 62e minute pour donner l’avantage à l’Angleterre, l’a parfaitement résumé lorsqu’elle a déclaré : “Je suis en train de bourdonner la tête.”

Ces célébrations contribuent à la riche tapisserie de moments déterminants des Lionnes : de la fusée gagnante de Georgia Stanway contre l’Espagne, à la joie de Sarina Wiegman au coup de sifflet à plein temps dans ce quart de finale, au but merveilleux d’Alessia Russo contre la Suède, à la puce de Toone , puis la célébration Brandi Chastain-esque de Kelly après le but du championnat en finale.

« Honnêtement, je ne savais pas quoi faire ! Kelly a dit l’après-match. “Mais je pense que c’était une célébration incroyable, parce que quel tournoi.”

Chaque moment au box-office était un instantané au milieu d’un tournoi incroyable, mais ces souvenirs et ces images transcenderont les générations. Mais ce qui est si impressionnant dans ce groupe, c’est leur relativité. Ils sont ouverts à leurs émotions et ont tous surmonté l’adversité.

Lauren Hemp, à gauche, Rachel Daly, au centre, et Chloe Kelly célèbrent après que les femmes anglaises aient battu l’Allemagne lors de la finale de l’Euro 2022. Getty Images

Fran Kirby et Rachel Daly ont toutes deux parlé du chagrin de perdre leurs parents. Kirby a parlé de ses luttes contre la dépression et de la façon dont elle a réussi à surmonter les maladies cardiaques et la fatigue pour participer à ce tournoi. Le capitaine Leah Williamson a parlé du syndrome de l’imposteur. Beth Mead, à la veille de la finale, a expliqué que le football était son “espace sûr” pour échapper à ses “difficultés en dehors du terrain”. Les Lionnes sont un phare pour l’inclusivité, avec certaines icônes de l’équipe pour la communauté LGBTQ+.

Chacun aura sa propre histoire d’adversité – comme la façon dont Ellen White a dû jongler avec des emplois pour réussir à continuer à pratiquer le sport qu’elle aime à un niveau élevé, comment Bronze a adapté sa formation au travail dans une chaîne de pizzas pour joindre les deux bouts au début de sa carrière. Hannah Hampton a grandi sans savoir qu’il y avait des clubs de football féminins. Ce ne sera plus le cas maintenant.

Ensuite, il y a les histoires de la vie d’un footballeur professionnel et de la persévérance dans les mauvaises passes sans perdre de vue le rêve. Pendant les célébrations, Mary Earps a remporté le trophée de l’Euro sur l’un des buts et y a pris une photo, trois ans seulement après avoir senti que son rêve international ne se réaliserait jamais car elle est restée l’éternelle gardienne de troisième choix. Kelly, qui est revenue pour marquer le vainqueur après avoir été absente pendant 11 mois avec une blessure au LCA, a déclaré: “C’était définitivement le plus bas des bas, mais cela montre simplement que vous ne savez pas ce qui vous attend.”





Où que vous regardiez, il y a des histoires relatables et il y a l’espoir que leur histoire et le mois dernier changeront la société.

“Nous sommes ici parce qu’il y a une raison fondamentale d’être ici”, a déclaré Wiegman. “Lors de notre préparation pour l’Euro, nous avons fait venir des joueuses qui ont joué en 1971. Ces femmes sont les pionnières de la prochaine génération. Nous devons toujours nous souvenir de celles qui nous ont précédées car elles nous ont tracé un chemin. Cette équipe trace un chemin pour la prochaine génération.

“N’oubliez jamais d’où vous venez. Nous savons que cela va changer pour l’équipe à partir de ce moment, mais n’oubliez jamais la génération précédente. Il y a eu construction et construction pour développer la compétition ici.

“Tout le pays nous a soutenus dans les stades, en dehors des stades, et nous avons vraiment changé. Je pense que ce tournoi a tant fait pour le jeu, mais aussi pour les femmes et les filles dans la société. En Angleterre mais aussi dans le monde aussi .”

Il y a donc le défi pour les pouvoirs en place. Les joueuses ont parlé d’héritage tout au long de ce tournoi – et ces Lionnes ont maintenant donné aux parties prenantes la plate-forme pour construire quelque chose de vraiment remarquable grâce à leur succès, mais vient maintenant la chance et le défi de livrer.

La FA a déjà défini ses objectifs d’un point de vue fonctionnel. Ils veulent que 75% des écoles du Royaume-Uni offrent un accès égal aux filles pour jouer au football dans les cours d’éducation physique d’ici 2024, 75% de tous les clubs de base ayant au moins une équipe de filles. Ce sont des objectifs audacieux, étant donné que seulement 44 % des écoles secondaires (pour les 11 à 18 ans) proposent des cours de football en éducation physique, avec un chiffre global de 63 % pour tous les âges scolaires.

“La clé est de savoir quel sera notre héritage durable, à la fois dans les écoles, dans nos ligues – la WSL”, a déclaré la manager de Chelsea Emma Hayes à ESPN. “Donnez à chacun l’accès et l’opportunité, payez mieux tout le monde parce que nous voulons tous développer le sport – gardez-nous au premier plan. Vous devez le voir pour qu’il en soit ainsi, et j’aimerais que cela se produise davantage. Un peu plus de diversité dans notre sport – c’est quelque chose que j’espère où les fondations s’intéressent un peu plus au centre-ville ; j’ai parfois l’impression que cela manque dans notre sport.

“Mais c’est incroyable. C’est une célébration du travail accompli dans notre pays depuis plusieurs années, par un certain nombre de personnes et d’organisations.”

Hayes a été submergé par l’émotion au coup de sifflet à plein temps. Pour ceux qui ont tant contribué au sport, ce fut à la fois un moment d’affirmation et de célébration. Mais le sport continue et la WSL reprend début septembre, Chelsea déplaçant déjà son match à domicile féminin contre West Ham à Stamford Bridge pour le 11 septembre. Liverpool accueillera Everton à Anfield le 25 septembre, leur premier match là-bas en trois années. Hayes espère en voir plus.

“Assurez-vous que nous jouons dans de grands stades chaque semaine, [with them all] épuisé », a déclaré Hayes.

La puissance star générée par Russo et Toone, par exemple, pourrait sûrement vendre certains des plus grands stades du pays. Mais le livrable essentiel sur tout cela est de poursuivre cette incroyable tendance à la hausse.

En 2009, la FA a proposé 17 contrats centraux aux meilleurs joueurs du pays. Ils faisaient partie du premier véritable groupe professionnel à temps plein, qui étaient payés dans la région de 16 000 £ par an. En 2011, l’élite féminine a été formée et, sept ans plus tard, elle est devenue entièrement professionnelle. Ainsi, de 2009 où l’Angleterre a perdu la finale de l’Euro 6-2 face à l’Allemagne avec une poignée de joueurs professionnels, jusqu’à 13 ans plus tard où ils ont vendu Wembley, battu l’Allemagne et battu toutes sortes de records dans le processus, c’est une trajectoire inégalée. Mais maintenant qu’ils ont obtenu cette exposition et cette position, vient l’urgence d’une amélioration à tous les niveaux.

“Il n’y a pas beaucoup d’équipes qui sont pleinement au niveau des hommes”, a déclaré Bronze. “Si vous regardez les vainqueurs de la Ligue des champions dans les ligues masculines et ce que leurs clubs leur offrent, les installations, la formation, le personnel des coulisses – il n’y a aucune équipe féminine qui a vraiment ce genre de soutien. Je pense donc que nous pouvons lever le niveau beaucoup … chaque nation pourrait le faire, chaque nation pourrait s’améliorer, y compris nous-mêmes. Il reste donc certainement encore un peu de cette montagne à gravir. “

La prochaine étape pour ce groupe est la Coupe du monde dans 13 mois. Ils chercheront à utiliser une formule similaire : rester dans l’instant, faire confiance à l’incroyable capacité de gestion de Wiegman, à son jugement et à ses changements tactiques et bloquer le bruit car le battage médiatique autour de ce groupe ne fera qu’augmenter.

Vous avez senti que dimanche était un match où les générations se sont mélangées, pas en collision. Les joueurs vont et viennent, tout comme ceux qui les ont précédés comme les pionniers de 1971, comme Casey Stoney, Rachel Yankey, Kelly Smith et d’autres. Scott, dans son huitième tournoi majeur (dans une course qui comprenait des apparitions à deux Jeux Olympiques) comble l’écart avec le groupe précédent de grands anglais qui ont essayé et échoué en 2009.

“J’ai déjà dit que c’était pour chaque joueur qui a déjà porté un maillot anglais”, a déclaré Scott. “C’est pour moi. Ce soir, j’ai pu voir Fara Williams, la joueuse anglaise la plus capée de tous les temps, et j’ai mis [my medal] autour de son cou et a dit: “Ceci est à toi autant qu’à moi.” Je ne voulais pas qu’elle le prenne, elle l’a rendu, ce qui m’a fait plaisir !”

Pour la grande Scott, c’est peut-être encore le point final de sa carrière remarquable – ses prochains mouvements ne sont pas clairs – mais son rôle clé dans ce tournoi témoigne de sa durabilité et de son importance pour ce groupe.

“Je n’ai pas à prétendre que mon bronze est l’or quand je fais des conférences dans les écoles, je peux en fait leur montrer ma médaille d’or”, a déclaré Scott par la suite.

Pour d’autres comme Kirby et Bronze, c’est une récompense pour tous ces moments déchirants qui ont conduit ici.

“Tous ceux qui me connaissent savent que j’ai un processus sur lequel j’aime me fixer, et gagner une Ligue des champions et des FA Cups et tout ça a toujours été incroyable, mais un de mes objectifs a toujours été de gagner avec l’Angleterre”, a déclaré Bronze. “Et j’aurais échangé tous ces trophées auparavant pour une soirée comme celle-ci. Alors oui, je suis tellement fier du fait que nous ayons enfin mis la main sur un trophée, mais maintenant nous voulons mettre la main sur une prochaine Coupe du monde. an.”

Et il y a la prochaine génération comme Russo et Toone – ceux avec qui Scott a plaisanté en disant que les tournois ne se déroulent pas toujours comme ça – qui ont apposé une empreinte indélébile sur ce sport, mais qui en sont encore aux premiers stades de leur carrière.

Les milliers de mains sur le trophée, comme l’a dit Scott, ont toutes contribué à ce moment incroyable de l’histoire du sport. Le véritable impact ne pourra être jugé que dans les années à venir, mais d’être là dimanche, c’était comme un moment d’illumination sportive et culturelle.

“Nous avons changé la société et c’est ce que nous voulons”, a déclaré Wiegman. “C’est bien plus que le football.”

Les prochains jours seront consacrés à la fête. Vous sentez qu’il faudra du temps pour que tout cela touche à la maison. Mais si vous voulez un thème fédérateur pour ce groupe, c’est l’amour pur de ce qu’ils font. C’est finalement comme ça qu’ils sont tous arrivés là-bas dimanche, avec les milliers qu’ils ont inspirés, comme l’a parfaitement dit le joueur du tournoi Mead.

“Je suis juste Beth Mead”, a-t-elle déclaré. “C’est moi. Je joue au football, c’est ce que j’aime faire et c’est un rêve devenu réalité.”