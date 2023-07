Le succès du spectacle Women’s Ashes change radicalement la donne | Mégane Maurice

Ja Women’s Ashes a une longue histoire de compétitions serrées, de séries nulles et de moments décisifs qui ont tenu les spectateurs en haleine. Mais en 2011, seule une poignée de personnes étaient à Bankstown Oval pour assister à la déclaration audacieuse d’Alex Blackwell et au coup du chapeau décisif de Rene Farrell qui a fait basculer le match en faveur de l’Australie et a assuré sa première victoire aux Ashes depuis 2003.

Ce qui a le plus changé depuis lors, ce n’est pas le cricket lui-même, mais le nombre de personnes qui y prêtent attention et, surtout, le nombre de spectateurs à travers les portes. Les améliorations au sol de sites tels que les pittoresques North Sydney Oval et Manuka Oval en Australie et le County Ground à Taunton, en Angleterre, ont contribué à ouvrir la voie à cette croissance et davantage de fans ont été attirés.

Cependant, dans la série Ashes 2023, il a été décidé d’aller encore plus loin. Pour la première fois, les lieux sélectionnés reflétaient véritablement le prestige de la série. Bien qu’il puisse être tentant pour les organisateurs d’attendre que les terrains plus petits se vendent et que les fans se regroupent aux portes ou manquent pour qu’ils se sentent en sécurité lors du déplacement des matchs vers des sites plus grands, cette série a montré que faire le saut est souvent la meilleure tactique.

Les ODI étaient toujours joués sur les terrains du comté, mais les matchs Test et T20 ont présenté certains des meilleurs endroits que l’Angleterre a à offrir : avec Lord’s, The Oval, Trent Bridge et Edgbaston tous ouverts pour accueillir les compétitions stimulantes. Choisir de grands terrains signale aux fans qu’un match est important, qu’il est souhaitable, voire historique, de participer. Cela élève le concours et en fait quelque chose auquel les gens veulent participer.

Lorsque plus de 20 000 fans ont rempli les tribunes de l’Oval pour le T20, c’était la première fois qu’un match international féminin était joué sur le site depuis 2009. La foule record de Women’s Ashes a applaudi l’Angleterre pour une victoire de trois points et a quitté le Les Australiens face à leur première défaite pure et simple depuis septembre 2021.

Le deuxième T20 à The Oval a vu une foule record chez Women’s Ashes. Photographie : Tom Dulat/BCE/Getty Images

Trois jours plus tard, à Lord’s, avec la vieille garde dans leurs cravates «œufs et bacon» et la cohorte habituelle de tragiques de cricket, il y avait des spectateurs qui venaient de franchir les portes du grand ancien terrain pour la première fois. Parmi ces groupes, il y avait discussions autour de la fameuse pente du terrain et des questions sur les raisons pour lesquelles cela n’a pas été corrigé. Lord’s n’était pas le seul terrain à accueillir des spectateurs de cricket pour la première fois – ils ont trouvé leur chemin dans chaque lieu de cette série Ashes, portés par l’excitation du concours serré et le frisson de voir d’anciens rivaux s’affronter.

Alors que traditionnellement le sport féminin a essayé de convertir les fans du jeu masculin, cette série a mis en évidence le pouvoir du sport féminin pour fournir un point d’entrée accessible à ceux qui n’ont peut-être jamais assisté à un match masculin – apportant de tout nouveaux fans au sport. Le faire sur certains des terrains de cricket les plus célèbres n’aurait fait que rendre l’expérience plus excitante et mémorable pour ceux qui regardent le cricket en direct pour la première fois.

Comme l’ont appris les organisateurs de la Coupe du monde féminine T20 2020, il y a du mérite à être audacieux dans les décisions de programmation. La pression de programmer un événement dans un grand stade crée souvent les circonstances nécessaires pour le remplir.

La série Women’s Ashes s’est peut-être finalement terminée par un match nul, l’Australie conservant le trophée après avoir remporté la série précédente, mais les fans anglais avaient beaucoup à en tirer. L’Angleterre a remporté quatre des sept matches – assurant les séries T20 et ODI. En fin de compte, c’est la victoire de l’Australie lors du test match qui s’est avérée décisive. Là aussi, un autre signe de progrès : un test-match féminin de cinq jours pour la première fois depuis 1992, offrant la plus grande opportunité de résultat.

Aussi révolutionnaire que soit la série Ashes, ce n’est pas le seul domaine où le cricket féminin fait d’énormes progrès. La semaine dernière, Cricket Australia a révélé que le tirage au sort de la Women’s Big Bash League comprendra pour la première fois des matchs autonomes au MCG et au SCG – un autre indicateur que le prestige du jeu féminin est reconnu. La même semaine, le Conseil international de cricket a annoncé des prix en argent égaux pour les équipes masculines et féminines lors de tous ses événements futurs.

Le cricket féminin a progressé par étapes depuis longtemps, mais de temps en temps, il y a des moments qui changent le cadran de manière majeure. Après que la pandémie a coupé le vent des voiles après la finale de la Coupe du monde T20 au MCG, ces changements substantiels redressent le navire et garantissent que le sport continue de se développer.