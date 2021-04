Les ATHLÈTES et les célébrités ont célébré hier l’héritage le plus réussi du prince Philip – le programme du Duke of Edinburgh Award qui les a incités à aider les communautés.

Depuis 1956, 6,7 millions de jeunes ont remporté des prix de bronze, d’argent et d’or au Royaume-Uni – et il opère désormais dans plus de 130 pays à travers le monde.

L’héritage le plus réussi du prince Philip est le programme du prix du duc d’Édimbourg, photographié en 2000 Crédits: Rex

Les quatre piliers du DofE – service public, forme physique, compétences et expédition – sont restés inchangés depuis que le prince Philip a mis en place le programme, basé sur ses années d’école qui façonnent le personnage.

La championne olympique à la retraite Dame Kelly Holmes, 50 ans, a déclaré: «J’ai appris tellement de compétences en faisant le DofE.

« Cela m’a beaucoup façonné, cela a fait de moi une personne beaucoup plus positive et j’ai pu interagir avec les gens. »

La détentrice du record du monde paralympique en fauteuil roulant, Hannah Cockcroft, 28 ans, a déclaré: «J’ai terminé mon prix de bronze en 2007 et j’ai appris un niveau d’indépendance et de résilience que j’ai développé avec moi et que je suis sûr que je n’aurais pas eu mon niveau de succès sportif. sans pour autant.

«Grâce à ce prix, j’ai acquis la confiance que je peux faire tout ce que je veux, avec un peu d’aide. Je serai à jamais reconnaissant au duc d’Édimbourg.

La championne olympique à la retraite Dame Kelly Holmes a déclaré qu’elle avait appris « tellement de compétences » en faisant le DofE Crédit: PA

La détentrice du record du monde paralympique en fauteuil roulant, Hannah Cockcroft, a déclaré qu’elle avait appris « l’indépendance et la résilience » en remportant le prix Crédits: Getty Images – Getty

La star d’ITV This Morning, Alice Beer, attribue au programme le mérite de lui avoir donné de précieuses compétences de vie Crédits: Getty

La star d’ITV This Morning, Alice Beer, 55 ans, attribue également au programme de précieuses compétences de vie, qui l’aident encore chaque jour en tant qu’expert en matière de consommation.

Elle a déclaré au Sun dimanche: «C’est un brillant héritage de la vie du prince Philip.

«Je l’ai rencontré plusieurs fois lorsque j’ai visité le palais pour remettre des prix et il était hystérique, fougueux et drôle.

«Il a toujours eu une réplique effrontée. Quand j’ai souligné que les gagnants n’avaient plus à porter de chapeau et de gants, il a gloussé: «Seigneur sait ce qu’ils vont décoller ensuite». »

Elle a ajouté: «J’ai fait des choses comme aller dans un camp du National Trust – abattre des haies pour construire des sauts à cheval, et j’ai appris l’espéranto.

«Cela n’a pas été très utile dans ma carrière mais je me suis amusé.

«J’ai également rejoint une ferme Oxfam, je suis devenu membre de cette communauté et j’ai suivi un cours sur l’Ambulance Saint-Jean.

«Je n’y pensais pas beaucoup à l’époque, mais dix ans plus tard, sur une plage en Italie, j’ai ressuscité une femme.

L’ancien as du rugby James Haskell, 36 ans, a célébré le 60e anniversaire du DofE au palais de Buckingham en 2016.

Il a dit: «Le prince Philip était la définition d’un homme convenable. Consacré à sa femme la reine, son pays et n’a jamais permis à personne de le changer.

L’ancien as du rugby James Haskell a célébré le 60e anniversaire du DofE au palais de Buckingham en 2016 Crédits: Rex

La star de cinéma australienne Hugh Jackman a également participé au programme grandissant à Sydney Crédits: Getty – Contributeur

La chanteuse d’opéra Katherine Jenkins a obtenu une médaille de bronze et d’argent Crédits: Redferns

«Il était clairvoyant, direct, attentionné et passionné par l’aide aux jeunes, l’environnement et le soutien stoïque de sa famille.

« C’est la fin d’une époque maintenant qu’il est parti. »

La star de cinéma australienne Hugh Jackman, 52 ans, a également participé au programme en grandissant à Sydney.

Il a déclaré: «Il est remarquable que la volonté d’un seul homme de créer les DofE Awards ait eu un tel impact sur la vie de millions de personnes, partout dans le monde.

«J’ai fait mon DofE d’or en Australie et ce fut une excellente expérience.»

La chanteuse d’opéra Katherine Jenkins, 40 ans, a obtenu une médaille de bronze et une médaille d’argent.

Elle a déclaré: «Chaque fois que nous nous rencontrions, il me faisait toujours craquer avec l’un de ses commentaires légendaires. Un tel dévouement, un tel service.

La juge de Britain’s Got Talent, Amanda Holden, 50 ans, a ajouté: «Il n’y a pas de barrières – c’est ouvert à tout le monde. J’espère que ses bons efforts se poursuivront.

Le juge de Britain’s Got Talent, Amanda Holden, a déclaré qu’il espérait que les bons efforts du duc se poursuivraient Crédits: Rex