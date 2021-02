Le succès du programme de vaccination contre les coronavirus a mis le Royaume-Uni sur la bonne voie pour rouvrir les écoles le mois prochain, assouplir davantage les restrictions sociales en avril et «revenir à la normale» à cette époque l’année prochaine, a déclaré un épidémiologiste de premier plan.

Le professeur Neil Ferguson de l’Imperial College de Londres a déclaré qu’il espérait que le troisième verrouillage national de l’Angleterre serait le dernier et que dès le mois de mai, le pays reviendrait à des restrictions de niveau un ou deux, avec des magasins, des pubs et des restaurants ouverts et des gens capable de se réunir en groupes de six maximum.

Dans une interview pour Politico’s Insider de Westminster podcast, le professeur Ferguson a déclaré que le Royaume-Uni était «dans un meilleur endroit que ce que j’aurais pu imaginer il y a un mois» avec un verrouillage réduisant rapidement les cas de Covid-19 et des vaccins susceptibles de réduire les hospitalisations et les décès à des niveaux «bien, bien inférieurs» d’ici l’été .

«Le verrouillage a vraiment fait chuter les affaires assez rapidement», a-t-il déclaré. «Ils réduisent de moitié environ tous les 17 jours pour le moment, et cela signifie que dans un mois – le Premier ministre a parlé de la possibilité de réouvrir les écoles, nous pourrions avoir une bande passante pour le faire, au moins les écoles primaires.

«Et si nous continuons à voir alors un déclin continu sans grandes épidémies, alors peut-être commencer à détendre d’autres aspects de la société le mois suivant.

«Je pense que ce sera une route cahoteuse… mais je pense que nous allons commencer à voir les choses devenir plus faciles, simplement parce que le vaccin va commencer à avoir un impact et à compter sur la distanciation sociale.»

Le professeur Ferguson, dont la modélisation a alerté pour la première fois le Royaume-Uni il y a un an de la possibilité que jusqu’à 500000 personnes puissent mourir de Covid-19 sans freiner la vie sociale et économique, a souligné qu’il y avait encore beaucoup d’incertitude quant à l’évolution de la maladie. .

Il n’a pas été possible d’exclure le développement de variantes qui résisteraient aux vaccins existants, et il est probable que les gens auront besoin de coups pour renforcer leur protection tous les ans ou deux à l’avenir, a-t-il déclaré.

Mais il a déclaré que, d’après les meilleures estimations actuelles des scientifiques, il était «réaliste» d’ici mai que l’Angleterre revienne dans des conditions de style deux, avec la «règle de six» pour les rassemblements sociaux et les pubs et restaurants servant des repas, et moins stricte contrôles dans les zones à très faible incidence.

«Complètement relaxant et revenant à quelque chose qui ressemblait à ce que nous étions en août – nous avions des restrictions mais beaucoup plus légères – cela dépendra vraiment de la façon dont nous voyons les assouplissements antérieurs se dérouler», dit-il.

«Ma meilleure hypothèse – mon fervent espoir – est certainement à la même époque l’an prochain, nous serons fondamentalement de retour à la normale, sans aucun degré significatif de contrôle actuel en place.»

Le professeur Ferguson a déclaré que la sortie de l’Angleterre du verrouillage devrait être effectuée par étapes, avec des pauses d’environ trois semaines entre les relaxations afin de voir comment elles se comportent en termes d’augmentation des infections et de la maladie.

Il a déclaré: «J’espère que ce sera le verrouillage final, à condition que nous soyons relativement prudents en sortant de ce verrouillage.»

Jusqu’à un tiers de la population britannique a peut-être déjà acquis un certain niveau d’immunité en contractant et en se rétablissant de Covid-19, a déclaré le professeur Ferguson. Et ce pool de protection est rapidement élargi par la vaccination pour amener la population vers le statut d’immunité du troupeau.

«Nous devrions voir un niveau significatif de protection arriver et réduire les décès et les hospitalisations dans les semaines à venir», a-t-il déclaré.

Les plus de 50 ans étant vaccinés en mai et l’ensemble de la population adulte d’ici l’été, «c’est le scénario dans lequel nous pouvons vraiment commencer à parler de retour à la normale, car la combinaison de personnes protégées contre les maladies graves et la réduction de la transmission générée par le vaccin devrait maintenir le fardeau clinique – le nombre de décès et d’hospitalisations dus à Covid – bien plus bas que ce que nous voyons encore aujourd’hui ».

Le professeur Ferguson a déclaré que l’émergence de la souche la plus virulente de Covid détectée pour la première fois dans le Kent avait été «dévastatrice» pour le taux de mortalité du Royaume-Uni par la maladie.

Avec le virus en constante mutation, la probabilité qu’une variante dangereuse apparaisse au Royaume-Uni était «au moins aussi grande, sinon plus grande» que le risque de son importation de pays comme le Brésil ou l’Afrique du Sud, ce qui signifie que les contrôles aux frontières plus sévères sont introduits le Le lundi n’est «pas une panacée».

Mais il a ajouté: «Je pense qu’il est très improbable que nous obtenions une souche qui ne puisse pas être vaccinée contre.

«Aurons-nous une souche qui nous renvoie à la case départ? Je ne peux pas en être sûr … Cela ne peut pas être complètement exclu.