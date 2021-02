W Bien qu’il n’y ait peut-être pas de remède miracle contre l’impopularité politique, Boris Johnson a peut-être découvert la chose la plus proche: le vaccin contre le coronavirus Oxford / AstraZeneca. À l’instar des produits Pfizer, Moderna et Novavax qui seront également mis en service, leur arrivée a stimulé les votes personnels de Johnson et ceux de son parti. Pour la première fois depuis des mois, le premier ministre et les conservateurs commencent à regagner leurs pistes de scrutin, bien que par de faibles marges sur Sir Keir Starmer et les travaillistes.

Cela fait certainement un changement pour le gouvernement, et la récente dispute avec l’Union européenne au sujet de la fourniture du jab fièrement britannique Oxford / AstraZeneca a ajouté une qualité patriotique, Brexit, à la bonne nouvelle générale concernant le déploiement du vaccin. (Nonobstant le fait que tous les vaccins ont des chaînes d’approvisionnement multinationales complexes et reposent sur une collaboration scientifique mondiale). Même le reste le plus ardent a dû admettre que l’UE a récemment mal jugé les choses et a réussi à faire des Britanniques des parangons de santé publique, alors même que la Grande-Bretagne a obtenu la distinction importune de subir le pire taux de mortalité Covid en Europe.