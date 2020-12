Dans la fenêtre de transfert de janvier, les clubs de Premier League rechercheront des joueurs capables de se lancer après un an de perturbations du match et de problèmes causés par la pandémie COVID-19.

La fenêtre hivernale est généralement chère et il est difficile de trouver un bon rapport qualité-prix, mais le marché d’été a vu des signatures exceptionnelles que les clubs espèrent reproduire le mois prochain. Voici un aperçu de quelques-uns des nouveaux arrivants les plus impressionnants et de ce que les équipes pourraient en tirer d’ici janvier.

(Remarque: certains joueurs, tels que Thiago Alcantara de Liverpool et Thomas Partey d’Arsenal, n’ont pas été pris en compte car les blessures ont limité leur participation jusqu’à présent.)

Le grand transfert d’argent: Ruben Dias, 23 ans, Manchester City (68 millions d’euros)

Ruben Dias a certainement impressionné depuis son arrivée à City. Getty

Indépendamment de son partenaire au cœur de la défense de la ville, l’international portugais a l’air solide depuis ses débuts. Avec sa taille et sa puissance, l’ancienne star de Benfica apparaît comme un défenseur central « sans fioritures », mais en réalité, il choisit intelligemment les défis à relever et se positionne bien pour ramasser les deuxièmes balles.

Dias n’est pas le passeur le plus aventureux, mais un taux de précision de 95% cette saison est toujours impressionnant. Il n’a pas seulement été le meilleur défenseur de City cette saison, mais aussi l’un des meilleurs de la Premier League et, sur la base de ce que nous avons vu jusqu’à présent, il a l’air de l’homme pour remplir les bottes de Vincent Kompany. En effet, City n’a concédé que six buts en 17 matchs avec Dias dans le onze de départ. Parfois, vous obtenez ce que vous payez.

Le joyau caché: Wesley Fofana, 20 ans, Leicester City (35 M €)

Le Français s’est bien positionné sur le plan tactique à Leicester, que ce soit dans un quatre ou trois arrière, et a à juste titre recueilli des éloges pour ses performances depuis ses débuts en Premier League à la mi-octobre. Fofana, qui a fêté ses 20 ans en décembre, a impressionné par sa façon de défendre «proactive» – il intercepte bien, est efficace dans les défis aériens (70% des duels remportés cette saison), est rapide, agile et joue avec une concentration impressionnante – chaque balle est là pour être gagnée.

Bien qu’il n’ait commencé que 16 matchs de championnat pour Saint-Étienne dans sa carrière avant de déménager en Angleterre, il était toujours très bien noté sur le circuit de dépistage. Un dépisteur a déclaré à ESPN qu’il pourrait être un «défenseur central potentiel de classe mondiale», donc le mérite revient aux Foxes d’avoir agi rapidement pour le signer avant tout le monde. Il est prudent de dire que son ancien partenaire défensif, William Saliba, n’a pas si bien fonctionné après le transfert de 30 millions d’euros à Arsenal l’année dernière.

Le vétéran: Edinson Cavani, 33 ans, Manchester United (gratuit)

Bien que sa signature ait surtout suscité des gémissements de la part des supporters de Manchester United qui s’attendaient à l’arrivée à 120 millions d’euros de l’ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho, le vétéran uruguayen se fraye lentement un chemin dans le cœur des fans.

Ses deux en-têtes merveilleusement exécutés à Southampton, ainsi que son vainqueur du pied gauche de la Coupe Carabao contre Everton, rappellent que Cavani a été l’un des meilleurs avant-centres du football mondial de la dernière décennie. En effet, le joueur de 33 ans a volé la vedette à leur signature de 45 millions d’euros Donny van de Beek, qui a jusqu’à présent eu du mal à avoir un impact depuis son arrivée d’Ajax. Cavani n’était peut-être pas leur cible n ° 1, mais United s’est procuré un excellent joueur de liaison, un professionnel de haut niveau et un finisseur de première classe. Pour rien. Et le patron Ole Gunnar Solskjaer a récemment déclaré que le club avait l’intention de prolonger son contrat.

Le futur prospect: Ferran Torres, 20 ans, Manchester City (23 M €)

Même la hiérarchie de la City pourrait être surprise de l’impact de Torres au cours de ses quatre premiers mois dans le football anglais. Ailier droit majoritairement ouvert à Valence, Pep Guardiola lui a donné la liberté de se déplacer – souvent à partir d’une position large gauche et de jouer en tant que « faux n ° 9 » en Europe (d’où il a a marqué quatre buts en cinq matchs.)

L’attaquant élégant et basé sur le flair a également marqué un tour du chapeau dans la raclée 6-0 de l’Espagne par l’Allemagne pour prouver qu’il peut également le faire sur la scène internationale. À 23 millions d’euros, Torres pourrait éventuellement être considéré comme l’une des signatures les plus avantageuses de City de la dernière décennie, car il est toujours en développement.

La deuxième chance: James Rodriguez, 29 ans, Everton (gratuit)

James Rodriguez est un joueur de qualité qui avait juste besoin d’une chance. ESPN

James a montré suffisamment de lui-même avant de subir une blessure intempestive pour suggérer qu’il deviendra un joueur clé d’Everton dans les années à venir. Bien qu’il n’y ait aucun doute sur les qualités intrinsèques du milieu de terrain colombien, beaucoup ont pensé qu’il pourrait prendre un certain temps pour se lancer dans un nouvel environnement plus physique.

Menés par son ancien maître, Carlo Ancelotti, James et Everton se sont bien entendus dès le début et ses trois buts et autant de passes décisives en 10 sorties en Premier League est un retour solide. L’ailier / milieu de terrain offensif, dont le pied gauche est toujours l’un des plus finement réglé du football mondial, a l’air revigoré et il vous rappellera pourquoi le Real Madrid a payé 75 millions d’euros à Monaco pour le signer en 2014.

Le pari: Edouard Mendy, 28 ans, Chelsea (24 M €)

Chelsea est toujours un travail en cours et n’a pas encore trouvé la cohérence souhaitée, mais au moins l’international sénégalais a apporté la stabilité dans les buts après les luttes de Kepa Arrizabalaga.

Le gardien de 6 pieds 6 pouces est un passeur précis du ballon, ainsi qu’un excellent buteur de tir (il a sauvé 80% des tirs cadrés cette saison), et ne semble jamais être sous trop de pression. Bien qu’il ne soit pas le plus cher ou le plus prestigieux des 250 millions d’euros de signatures d’été de Chelsea, il semble être une mise à niveau claire (et vitale) pour les Bleus. Chelsea a pris un pari, étant donné qu’il n’avait qu’une bonne saison derrière lui à Rennes et qu’il y a cinq ans, il a presque abandonné son rêve de jouer professionnellement complètement, mais cela a fonctionné.