Patrick Basham, fondateur de l’organisation de recherche Democracy Institute, a brisé l ‘«invraisemblance» de la victoire présidentielle présumée de Joe Biden pour Fox News, alors que Donald Trump continue d’insister sur le fait qu’il n’y a «aucun moyen» qu’il ait perdu.

La victoire apparente de Joe Biden sur l’actuel Trump est « Statistiquement invraisemblable », Basham a déclaré à Mark Levin dimanche soir lors de « Life, Liberty & Levin », décrivant de nombreux processus qui allaient à l’encontre de toutes les attentes lors des élections.

Il dit que le démocrate a défié la « Statistiques sans sondage », qui, selon Basham, ont «un taux d’exactitude de 100%», notamment «Comment les candidats ont fait lors de leurs primaires présidentielles respectives, le nombre de dons individuels, [and] l’enthousiasme suscité par chaque candidat dans les sondages d’opinion. »

Trump, qui avec plus de 74 millions de voix est considéré comme la deuxième meilleure performance de tous les candidats de l’histoire (comme Biden en aurait plus de 80 millions), a allégué que des bulletins de vote frauduleux dans des États clés comme la Pennsylvanie et la Géorgie ont conduit à Biden. victoire apparente. Basham a cité un « Taux de rejet des bulletins de vote historiquement bas » comme un facteur possible de la perte de réélection du président.

«Les taux de rejet, qui lors des primaires plus tôt cette année se situaient bien dans les deux chiffres et qui historiquement ont souvent été très, très élevés dans ces principaux états de swing, ou du moins dans les principaux pays de swing, moins d’un pour cent, souvent très proche de zéro », il a dit.

Avec une augmentation importante du nombre de votes par correspondance due à la pandémie de Covid-19, il est « peu plausible, » Basé sur l’expérience des électeurs dans la région, que si peu de bulletins seraient rejetés, Basham a théorisé.

La performance de Trump, qui était inhabituellement forte pour un candidat sortant, jette également un éclairage douteux sur la victoire de Biden, a ajouté le sondeur.

«Si vous regardez les résultats, vous voyez comment Donald Trump a amélioré sa performance nationale de près de 20% par rapport à 2016», il a dit. «Aucun président sortant n’a jamais perdu une candidature à la réélection s’il augmentait ses voix [total]. Obama a perdu trois millions et demi de voix entre 2008 et 2012, mais a tout de même gagné confortablement.

Le président Trump a réagi au segment Fox de Basham, le citant apparemment comme une « preuve » supplémentaire de sa supposée victoire.

« Tellement vrai! » il a tweeté. «Pas question que nous ayons perdu cette élection!»

TELLEMENT VRAI. AUCUNE MANIÈRE NOUS AVONS PERDU CETTE ÉLECTION! https://t.co/FC4XtNzuxo – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 décembre 2020

Alors que Trump continue de rechercher des voies légales pour faire annuler les certifications de vote de divers États, le collège électoral votera officiellement et devrait certifier la victoire de Biden le 14 décembre.

