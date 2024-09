Le succès de Warhammer 40,000: Space Marine 2 « change tout », déclare le développeur — et oui, il y a des idées pour Space Marine 3

Le succès du jeu à succès Warhammer 40,000: Space Marine 2 « change tout » pour le développeur Saber Interactive, dit-on.

S’adressant exclusivement à IGN dans le cadre d’une vaste interview post-lancement, un peu plus de deux semaines après le lancement record de Space Marine 2, le directeur créatif de Saber Interactive, Tim Willits, a déclaré que le succès du jeu affecterait même positivement ses futurs projets.

Bien que ni Saber ni l’éditeur Focus Entertainment n’aient annoncé de chiffre de vente pour Space Marine 2, Focus a confirmé que plus de deux millions de joueurs avaient joué au lancement. En fait, Space Marine 2 est le jeu vidéo Warhammer le plus joué de tous types jamais sorti sur Steam, avec 225 690 joueurs simultanés sur la plateforme de Valve.

Willits ne donnera pas de chiffres précis sur le succès de Space Marine 2, que ce soit en termes de revenus ou de bénéfices, mais il a déclaré publiquement que Space Marine 2 est le jeu qui s’est vendu le plus rapidement sur lequel il ait jamais travaillé, et cela inclut tous les jeux Doom, Quake, Wolfenstein et Rage publiés par id Software au cours des 24 années où il a travaillé au studio.

S’adressant à IGN, Willits a révélé que le budget de Space Marine 2 était inférieur à la moitié de celui de Doom Eternal, le dernier jeu sur lequel il était directeur du studio id Software avant de partir pour rejoindre Saber en 2019. La suggestion ici, bien sûr, est que Space Marine 2, dont l’édition standard coûte actuellement 59,99 $ sur Steam et 69,99 $ sur console, est déjà une entreprise très rentable pour toutes les parties impliquées.

Tim Willits. Photo de Charley Gallay/Getty Images.

Alors que Space Marine 2 s’appuie sur la puissance de la marque Warhammer 40,000 de Games Workshop, son approche de retour aux sources du genre action et sa technologie d’essaim extraterrestre accrocheuse qui met des centaines de créatures tyranides à l’écran en même temps ont impressionné les critiques et les joueurs. À moins de trois semaines de sa sortie, Willits espère que Space Marine 2 finira par voir le genre de nombre de joueurs que le jeu de tir coopératif de zombies World War Z de Saber a connu. World War Z, dont la technologie d’essaim de zombies a été utilisée comme base de la technologie d’essaim de Tyranides de Space Marine 2, a vu 25 millions de joueurs depuis sa mise en vente en 2019.

« Avec Space Marine 2, cela change vraiment tout », a déclaré Willits. « Lors de notre fête d’entreprise, j’ai fait un petit discours de 30 secondes et j’ai dit à toute l’équipe que cela changeait tout ce que nous faisons à l’avenir, de nos petits jeux comme nos jeux d’édition tiers, à A Quiet Place le mois prochain. Nous avons Toxic Command qui arrive bientôt avec Focus. Tout ce que nous faisons maintenant, cela change. »

« En tant qu’employés, et je le sais par expérience, lorsque vous avez un gros succès et que vous avez cette popularité sur Internet, il y a plus de passion et de responsabilité quant à la qualité que vous produisez. Et vous vous regardez à travers un autre prisme. Et parfois, ce prisme du succès peut être un peu dangereux, car vous devenez tellement paranoïaque à l’idée de vous assurer que tout va bien que vous stressez trop sur certaines choses, mais c’est ce prisme du succès qui fait vraiment avancer les jeux incroyables dans le futur. Je crois donc qu’à travers le prisme du succès que nous avons, nous allons simplement créer de bien meilleurs produits à l’avenir. »

En termes pratiques, le succès de Space Marine 2 signifie que l’équipe de Saber peut désormais « rêver plus grand », a déclaré Willits. Saber respectera son plan post-lancement initial, qui comprend de nouvelles missions, de nouveaux modes, de nouvelles cartes, de nouveaux ennemis et de nouvelles armes, mais il procédera également à des « ajustements » alimentés par le succès désormais confirmé de Space Marine 2 – une fois la poussière retombée.

Il y a maintenant la possibilité d’un DLC d’histoire, a confirmé Willits, avec des idées qui circulent pour un potentiel Space Marine 3. Sans gâcher la campagne de Space Marine 2, cela suggère fortement une suite (IGN a fait état de la probable nouvelle faction ennemie que nous verrons dans Space Marine 3), et étant donné le succès du jeu, c’est maintenant une question de quand, pas de si.

« Notre directeur de jeu, Dmitry Grigorenko, a proposé quelques idées d’histoire qui pourraient être soit des DLC, soit une suite », a déclaré Willits. « Nous reprenons littéralement notre souffle. C’est dans deux semaines. Nous devons juste laisser la poussière retomber. Mais je peux dire avec confiance que nous ne décevrons pas nos fans de Warhammer à l’avenir. C’est un succès trop grand ! Je sais que c’est une chose évidente à dire, mais j’espère que nous travaillerons sur le contenu Space Marine pendant longtemps. »

Pour Space Marine 3, a déclaré Willits, Saber devra à nouveau travailler avec l’éditeur Focus ainsi qu’avec Games Workshop. « Nous devons juste trouver une solution. J’adorerais le faire, oui », a-t-il poursuivi. « Oui, oui, oui ! Il y a tellement de factions différentes… il y a aussi d’autres chapitres qui sont intéressants… »

Captures d’écran du gameplay de Warhammer 40,000: Space Marine 2

À court terme, Saber travaille sur l’ajout de nouvelles classes, qui seront publiées gratuitement et qui, espérons-le, ajouteront de la variété au gameplay de Space Marine 2. Willits n’a pas voulu dire quelles classes seront ajoutées, bien que les fans espèrent un Chapelain ou un Apothicaire. Le plan post-lancement, cependant, est éclairé par le succès continu de World War Z, qui a conservé une base de joueurs fidèles grâce à la sortie de nouvelles classes gratuites au cours des années qui ont suivi son lancement.

« L’une des raisons pour lesquelles nous avons eu 25 millions de joueurs sur World War Z, c’est qu’à chaque fois que nous sortons un nouveau pack DLC ou une classe gratuite et que nous avons une promotion, les gens l’achètent. Nous constatons littéralement une augmentation », a déclaré Willits. « Nous publions une vidéo faisant la promotion d’un nouveau pack de personnages, nous constatons une augmentation des ventes. Cela attire donc l’attention et fait connaître le jeu. »

« Il y a toujours un gars qui dit : « les gars, allez, il y a du nouveau qui arrive. » Et puis, « ok », trois autres personnes disent : « ça ne coûte que cinq dollars, achetons-le. » Et on obtient ainsi ce genre de FOMO de groupe qui aide vraiment. Et nous avons eu beaucoup de succès avec ce modèle. C’est ce que nous allons faire. »

Nous nous concentrons sur le développement. Nous avons hâte de partager davantage d’informations lorsque le moment sera venu. Voilà, mon frère.

Saber pense déjà à ses autres jeux annoncés en cours de développement alors qu’il continue de transférer du personnel de projets en cours de développement à des projets en cours de développement. Willits a déjà mentionné A Quiet Place The Road Ahead, un jeu vidéo basé sur la franchise de films d’horreur à succès qu’il publiera le mois prochain, et Toxic Commando de John Carpenter, un autre jeu de tir axé sur la coopération qui utilise la technologie Swarm de Saber. Avec la sortie de Space Marine 2, attendez-vous à en entendre davantage sur Toxic Commando bientôt.

Ensuite, il y a Jurassic Park Survival, un jeu d’action-aventure solo qui se déroule sur Isla Nublar le lendemain des événements du film Jurassic Park de 1993. Il n’y a pas de date de sortie pour celui-ci. Et, plus loin, le grand jeu : le remake troublé de Star Wars The Knights of the Old Republic de Saber, dont la société continue d’insister sur le fait qu’il est en cours de développement.

Lorsqu’on lui a demandé si le succès de Space Marine 2 avait augmenté la probabilité que KOTOR devienne une réalité, Willits, s’attendant à être interrogé sur le remake de MIA, s’est tourné vers une déclaration préparée :

« Pour l’instant, nous nous concentrons sur le développement. Nous avons hâte de partager davantage d’informations le moment venu. Voilà, mon frère. »

Wesley est le rédacteur en chef de l’actualité britannique pour IGN. Retrouvez-le sur Twitter à @wyp100. Vous pouvez contacter Wesley à [email protected] ou en toute confidentialité à [email protected].