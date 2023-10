Le succès de science-fiction de NBC arrive en Égypte

Saut quantique revient sur NBC cette semaine pour rattraper le Dr Ben Song (Raymond Lee), un voyageur temporel qui n’a aucun contrôle sur où ni quand il va se retrouver ensuite, mais qui a heureusement l’aide d’une équipe de durs à cuire et de génies basée à Los Angeles pour l’aider lui à travers chaque mission.

Alan Cumming sur le rôle de King James dans Doctor Who

La première saison était un redémarrage divertissant de la série très appréciée du début des années 90 avec Scott Bakula comme Dr Sam Beckett; de semaine en semaine, il propose une science-fiction légère avec de l’action et de l’humour cela ne nécessite pas des tonnes de réflexion pour suivre ; Lee dirige un casting attrayant qui comprend également Ernie Hudson (SOS Fantômes, Oz, Le Corbeau) et Mason Alexander Park (L’homme de sable), ainsi que des invités de marque souvent reconnaissables. Avant la première de la saison 2, io9 s’est entretenu avec Saut quantique producteur exécutif et producteur réalisateur Chris Grismer.

Cheryl Eddy, io9 : Dans la première saison, nous avions Ben comme sauteur qui se lançait dans ses aventures de voyage dans le temps, mais aussi une histoire parallèle avec l’équipe de retour au siège. Avec ce grand mystère résolu lors de la première saison, verrons-nous moins l’équipe locale avancer ?

Chris Grismer : Je pense que vous voyez autant de ces personnages mais d’une manière différente cette saison. Comme vous l’avez vu la saison dernière, certains d’entre eux ont été impliqués dans les sauts, notamment dans le dernier épisode, et je pense qu’il y en aura davantage cette saison. Cette saison nous offre la chance de passer un peu plus de temps dans les sauts, de traverser l’émotion des sauts et d’être avec Ben. Mais les autres personnages accompagnent cette balade.

io9 : Pourquoi pensez-vous qu’il est important de garder ces personnages impliqués, au-delà de la définition de cette nouvelle version Saut quantique à part l’original ?

Grismer : Au niveau de l’histoire, je pense qu’il a évidemment besoin de leur aide. Et je trouve que ce sont des personnages vraiment convaincants à part entière. Qu’est-ce qui les a amenés à Quantum Leap, pourquoi ils y sont, pourquoi ils continuent d’y travailler et ce qu’ils ont à offrir à chaque saut. Je trouve ça vraiment intéressant et je pense que ça marche vraiment bien, surtout dans la saison deux.

io9 : Y aura-t-il un mystère tout au long de la saison pour ces personnages, comme nous l’avons vu dans la première saison ?

Grismer : Il y a un mystère qui dure toute la saison, qui est très excitant et très intéressant. C’est, je pense, introduit dans l’épisode trois.

io9 : Dans la première saison, nous avions Janice – la fille du personnage Al de Dean Stockwell dans la série originale – mais son arc a été résolu dans la finale. Nous avions également des liens personnels entre Magic et les aventures passées de Sam Beckett. Verrons-nous d’autres liens vers la série originale, même si vous ne pouvez pas commenter spécifiquement ce qu’ils pourraient être ?

Grismer : Il y a certainement des mentions et des rappels à la série originale, et il y a des similitudes très intéressantes qui, je pense, n’ont pas été autant explorées dans la première saison, qui ressortent dans la deuxième saison. Je pense que les téléspectateurs devront se connecter pour le savoir [what they are]parce que [I can’t think of] comment le formuler sans le dévoiler.

Photo: Saïd Abdel Ghani/NBC

io9 : Évidemment, ce sont les scénaristes qui déterminent les différents endroits que Ben visite, mais en tant que producteur, avez-vous votre mot à dire ou votre influence sur les décors ?

Grismer : Certainement, je participe à la détermination de la manière dont nous allons le tourner. Parfois, l’idée vient d’abord de [the writers] et puis le «peut on tire dessus ? vient à moi, et nous voyons si nous pouvons le tirer, et si je pense que nous pouvons le tirer. Ensuite, l’idée avance, ou elle se transforme en quelque chose qui est plus facilement réalisable pour nous. Cela a été un très bon partenariat dans les deux sens.

io9 : Où la série est-elle réellement tournée ?

Grismer : Nous sommes basés chez Universal, donc nous tournons à partir du backlot là-bas, ce qui offre bien plus de looks que je n’aurais jamais imaginé. Et je suis sûr que nous continuerons à en trouver davantage. Et puis on tourne à différents endroits, [including] Disney Ranch. Je pense que c’est dans la bande-annonce, donc je peux dire que nous sommes allés jusqu’en Egypte dans la nouvelle saison. J’espère donc que ce genre d’exploration se poursuivra à mesure que nous avançons.

io9 : Cela a été tourné en Égypte ? Wow, comment s’est passée cette expérience ?

Grismer : C’était chaotique, mais très, très amusant. Et tout le monde a apporté son A-game : les acteurs et l’équipe que nous avons amenés avec nous, tout le monde a vraiment apprécié, et c’était une toute nouvelle expérience pour tout le monde. Mais nous avons pu voir des choses que vous n’auriez normalement pas l’occasion de voir en tant que touriste. C’était donc très excitant.

io9 : Quels sont les défis que vous avez rencontrés en termes de tournage en extérieur ?

Grismer : Je vais le gâcher si j’en dévoile trop, mais il y a eu des défis qui se sont produits uniquement en fonction de la météo, vous savez, qui a tellement changé à Los Angeles récemment. Je pense que nous avons eu un épisode où il a neigé, puis il a plu deux fois. Le changement climatique à Los Angeles est devenu un défi pour nous.

io9 : Vous allez devoir renvoyer Ben dans le temps pour travailler sur le changement climatique.

Grismer : C’est exact. Exactement. Ce serait génial.

io9 : Vous êtes également réalisateur de la série. En tant que réalisateur, quel est le processus pour décider du ton à donner à chaque épisode, en fonction du personnage que Ben incarnera ?

Grismer : Je travaille en étroite collaboration avec les acteurs et les scénaristes. Nous faisons une réunion de ton où nous parlons de l’intention de chaque scène et de l’endroit où se trouvent les acteurs et où ils vont. Et puis, quand nous tournons, je me souviens [Raymond Lee] où il vient d’être et où il est censé aller – c’est assez expliqué dans le dialogue quant à savoir si ça va être comique ou si ça va être touchant. En tant qu’acteur, Raymond est tout simplement brillant dans l’équilibre entre le drame et la comédie, et même le chagrin. C’est vraiment phénoménal de travailler avec lui. Vous travaillez en étroite collaboration avec les acteurs. Vous leur donnez un coup de coude. Vous célébrez quand ils ont réussi. C’est une relation assez symbiotique.

Image: BNC

io9 : La saison deux est-elle terminée ? La grève a-t-elle affecté la production ?

Grismer : Nous avons terminé jusqu’à la finale de mi-saison.

io9 : Ce sera donc comme la saison dernière, où il y a eu une pause au milieu.

Grismer : Oui. J’espère que pas trop longtemps.

io9 : Étiez-vous fan de l’original Saut quantique série? Et si oui, avez-vous un épisode préféré de celui-ci ?

Grismer : Ce n’était pas un grand spectacle pour moi, mais j’en étais fan. J’ai aimé l’épisode du démon [“The Boogieman”]. J’ai aimé chaque fois que cela sortait vraiment, vraiment et que cela vous laissait à vous demander : les démons sont-ils réels ? Les anges sont-ils réels ? Les extraterrestres sont-ils réels ? J’adore ces épisodes.

io9 : Le Épisode d’Halloween. Celui avec les références à Stephen King!

Grismer : Ouais. Et je me sentais vraiment, vraiment, vraiment chanceux d’avoir pu réaliser l’épisode d’Halloween. [“O Ye of Little Faith”] dans la première saison.

io9 : Oh, sympa ! C’était l’un de mes préférés. Pourquoi pensez-vous que la série a eu un tel attrait qu’elle a pu revenir, connaître ce renouveau et retrouver le succès ?

Grismer : Je pense qu’il est vraiment temps maintenant pour les gens, surtout dans le monde si divisé en ce moment, de voir quelqu’un apprendre à se mettre à la place de quelqu’un d’autre et d’apprendre de son expérience – et de comprendre que tout le monde lutte, et c’est agréable d’aller et découvrez quelle est cette lutte avant de les juger. Je pense donc que la série a touché une corde sensible de cette façon.

La deuxième saison de Saut quantique premières le 4 octobre à 20 h HE sur NBC.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.