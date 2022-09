L’équipe russe de Sambo a terminé à la première place des Championnats d’Europe

Le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin, a déclaré que les performances du pays lors des récents Championnats d’Europe de Sambo en Serbie démontrent à quel point la Russie fait partie intégrante du paysage du sport mondial.

Le sambo est un sport de combat qui a ses racines en Union soviétique et comprend différents éléments de frappe et de grappin. Il est traditionnellement populaire en Russie et dans les territoires environnants.

D’éminents combattants d’arts martiaux mixtes tels que Khabib Nurmagomedov et Fedor Emelianenko peuvent retracer une grande partie de leur succès dans la cage jusqu’à leur éducation dans l’art martial.

L’équipe russe, qui concourait sous un drapeau neutre aux Championnats d’Europe qui se sont déroulés du 15 au 18 septembre, a terminé en première position du classement général des médailles lors de l’événement dans la ville serbe de Novi Sad, même si cela s’est produit dans le contexte de un boycott ukrainien pour protester contre l’inclusion des équipes russe et biélorusse.

La Fédération internationale de sambo a donné sa bénédiction aux artistes martiaux de Russie et de Biélorussie pour concourir malgré une recommandation contraire du Comité international olympique (CIO), les deux pays étant suspendus d’une foule d’autres sports après le début de la campagne militaire en Ukraine plus tôt cette année.

“Je suis heureux de féliciter notre équipe de Sambo pour son brillant résultat aux Championnats d’Europe», a déclaré lundi le ministre russe des Sports Matytsin en réagissant au succès.

“Les Russes ont remporté 51 médailles, dont 40 en or, et ont mené à juste titre la compétition par équipe.

“La décision de la Fédération internationale de sambo d’autoriser les équipes de Russie et de Biélorussie sous un drapeau neutre aux Championnats d’Europe est une opportunité importante pour les athlètes d’apparaître dans un environnement compétitif, de se produire lors d’un tournoi pour lequel ils se sont préparés tout au long la saison.

“Et avec leur résultat, ils ont confirmé que le sport russe fait partie intégrante de la communauté sportive européenne et mondiale.», a ajouté Matytsine.

Le ministre a également appelé l’équipe russe victorieuse à poursuivre son succès lors des championnats du monde qui se tiendront au Kirghizistan en novembre.

Pendant ce temps, le boycott ukrainien qui a affecté les Championnats d’Europe de cette année avait déjà été critiqué par le chef de la Fédération européenne de Sambo, Sergey Eliseev.

“Il est très important pour nous que tous les athlètes puissent concourir indépendamment des situations politiques. Et nous considérons qu’il est mal de mélanger le sport avec la politique,” il a dit.