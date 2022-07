Le succès de l’Euro 2022 aidera le football féminin à se développer à l’approche de la candidature à la Coupe du monde 2027

L’Euro 2022 n’a pas encore atteint la demi-finale, mais avant même que le tournoi n’atteigne les quatre derniers la semaine prochaine, il peut déjà être considéré comme un succès sans réserve. Une foule de 85 000 personnes à guichets fermés à Wembley pour la finale du 31 juillet ne fera que souligner à quel point le football féminin est désormais devenu un acteur majeur du sport mondial.

2 Connexe

Près de 70 000 personnes ont regardé le match d’ouverture de l’Angleterre contre l’Autriche à Old Trafford plus tôt ce mois-ci, une audience de 7,6 millions de personnes a regardé la diffusion télévisée en direct de leur victoire en quart de finale contre l’Espagne, tandis que 16 025 se sont rendus à Brentford jeudi pour voir l’Allemagne rejoindre les hôtes en demi-finale avec une victoire 2-0 contre l’Autriche.

Toutes les personnes impliquées dans cette compétition jusqu’à présent ont été gagnantes : le pays hôte, les joueurs, l’UEFA et les supporters qui ont battu des records de fréquentation tout au long de la compétition pour élever la barre à un tout autre niveau.

Mais il y a un autre grand gagnant de l’Euro 2022, et il n’a d’autre implication que d’être un observateur intéressé. Avec une Coupe du monde en 2027 encore à attribuer, la FIFA a vu sa première compétition féminine devenir tellement plus attrayante et précieuse pour les hôtes potentiels et les sponsors grâce au succès de l’Euro 2022.

Euros féminins : Actualités et fonctionnalités | Calendrier & résultats | les tables

Le processus de candidature pour la Coupe du monde 2027 doit commencer ce mois-ci, et jusqu’à présent, il n’y a eu qu’une seule candidature confirmée – une proposition tri-nation impliquant l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Pourtant, la FIFA peut s’attendre à ce que la bataille pour accueillir l’événement 2027 devienne beaucoup plus compétitive avec la croissance du football féminin ces dernières années, confirmée par l’organisation de l’Euro 2022 par l’Angleterre.

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ VENDREDI 22 JUILLET

• Dortmund contre Villarreal (13 h HE)

• Suède contre Belgique (15 h HE) SAMEDI 23 JUILLET

• France contre Pays-Bas (15 h HE)

• Man City contre Bayern Munich (19 h HE)

• Arsenal contre Chelsea (20 h HE)

Les grandes nations et les sponsors qui cherchent à donner à leur marque la meilleure exposition possible veulent toujours être impliqués dans les grands tournois sportifs et alors que la Coupe du monde masculine sera toujours le joyau de la couronne de la FIFA, la compétition féminine a maintenant gagné sa place en tant que compétition et plate-forme. qui suscite un sérieux intérêt. En attendant après l’Euro 2022 pour lancer le processus d’appel d’offres 2027, la FIFA peut désormais s’attendre à un certain nombre de candidats de haut niveau.

La Fédération de football des États-Unis (USSF) envisage une offre, la présidente de l’USSF, Cindy Parlow Cone, racontant Frontrowsoccer.com le mois dernier que les champions du monde en titre prévoient définitivement une candidature pour accueillir en 2027 ou 2031.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Pour un pays qui co-organise déjà la Coupe du monde masculine en 2026, puis se prépare à organiser les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, l’ambition de présenter également une candidature pour la Coupe du monde féminine en 2027 souligne l’attrait du tournoi.

L’Angleterre, après avoir abandonné sa candidature pour accueillir la Coupe du monde masculine en 2030, pourrait encore décider d’accueillir en 2027, mais des sources ont déclaré à ESPN que, l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas gagnant déjà la faveur de l’UEFA, une campagne pour accueillir en 2031 peut être l’option la plus appropriée. Pourtant, l’intérêt est certainement là pour accueillir la Coupe du monde en Angleterre.

Les hauts responsables du football au Chili, au Mexique et en Italie ont exprimé leur intérêt à rejoindre la course pour 2027, l’Afrique du Sud envisageant également une candidature qui utiliserait les stades construits pour la Coupe du monde masculine de 2010 comme fondement de leur campagne.

L’USWNT a gagné en 2019 et la Coupe du monde féminine en 2027 suscitera beaucoup d’intérêt. JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images

Quelle que soit la personne impliquée dans la course, la FIFA a désormais la possibilité de s’appuyer sur l’Euro 2022 et de faire passer le football féminin à un autre niveau dans les années à venir.

La dernière Coupe du monde, France 2019, a été un franc succès, avec une moyenne de 21 756 spectateurs lors du tournoi. Une foule de 57 000 personnes s’est déplacée pour regarder les États-Unis battre les Pays-Bas en finale à Lyon pour remporter un quatrième et deuxième titre mondial consécutif.

Faites des choix tout au long du Championnat d’Europe féminin pour un tir à 5 000 $.

Faites vos choix

Les chiffres officiels montrent qu’une audience mondiale combinée de 1,1 milliard de personnes a écouté le tournoi, bien que le jeu féminin ait déjà connu une augmentation de sa notoriété et de son prestige avant même 2019, de sorte que les chiffres ne feront qu’augmenter.

Avec la Coupe du monde de l’année prochaine co-organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le football féminin est confronté à un défi pour maintenir son élan mondial en raison de problèmes de fuseau horaire aux États-Unis et en Europe, mais aussi parce que le tournoi se déroule du 20 juillet au 20 août et va donc se heurter au démarrage des grands championnats masculins en Europe, privant la compétition de l’espace pour dominer le paysage sportif.

Mais l’Euro 2022 a consolidé la base de fans existante et en a attiré une nouvelle, donc l’appétit pour les jeux sera là l’année prochaine, qu’ils soient joués au milieu de la nuit pour un public de télévision européen.

La FIFA a déjà élargi la prochaine Coupe du monde à un tournoi à 32 équipes pour 2023, afin de refléter la croissance du football féminin, mais l’appétit d’accueillir en 2027 sera un autre indicateur de l’établissement du sport comme celui qui augmente son audience à un rythme effréné.