Les populations de corail du premier essai australien « Coral IVF » sur la Grande Barrière de Corail en 2016 ont non seulement survécu aux récents événements de blanchiment, mais sont en passe de se reproduire et de frayer l’année prochaine, selon les chercheurs.

«Je suis vraiment excité», a déclaré Peter Harrison, directeur du centre de recherche en écologie marine de l’Université Southern Cross, qui a dirigé le développement de la technique de restauration des larves qui consiste à collecter des spermatozoïdes et des œufs de corail pendant le frai annuel de masse sur le récif.

Après avoir cultivé les larves dans des enclos spécialement conçus pendant environ une semaine, les scientifiques les distribuent dans des parties du récif endommagées par le blanchiment et ayant besoin de coraux vivants.

L’équipe de Harrison, en collaboration avec la Great Barrier Reef Foundation, a utilisé pour la première fois la tactique juste au large de Heron Island en 2016, où plus de 60 coraux sont maintenant en passe d’être la première population reproductrice rétablie sur le récif grâce à la FIV Coral.

« Cela prouve que la technique de restauration des larves fonctionne exactement comme nous l’avions prédit et que nous pouvons cultiver de très gros coraux à partir de minuscules larves microscopiques en quelques années seulement », a déclaré Harrison après avoir visité le site de restauration début décembre.

Les coraux variaient en diamètre, de quelques centimètres à la taille d’une assiette, et étaient en bonne santé, malgré un événement de blanchiment qui a frappé l’île Heron en mars.

Le blanchissement de mars était le plus important du récif à ce jour, selon les scientifiques, et le troisième en cinq ans.

Le blanchiment se produit lorsque de l’eau plus chaude détruit les algues dont les coraux se nourrissent, les faisant blanchir.

Une étude récente de l’Université James Cook a révélé que le récif avait perdu plus de la moitié de son corail au cours des trois dernières décennies et a soulevé des inquiétudes quant au fait qu’il est moins capable de se remettre des événements de blanchiment de masse.

La Grande Barrière de Corail s’étend sur 2300 km (1429 miles) le long de la côte nord-est de l’Australie, couvrant une superficie de la moitié de la taille du Texas. Il a été inscrit au patrimoine mondial en 1981 par l’UNESCO comme l’écosystème de récifs coralliens le plus étendu et le plus spectaculaire de la planète.