Le succès de l’Espagne en Coupe du monde offre aux États-Unis un plan pour l’avenir

Doug McIntyre

Les fans de football américains étaient descendus par milliers dans la ville française de Reims, mais vous ne le sauriez pas à l’intérieur du stade Auguste-Delaune alors que le chronomètre approchait 90 minutes.

L’Espagne a dominé l’équipe nationale féminine des États-Unis lors de son premier match à élimination directe de la Coupe du monde féminine 2019. La foule fortement pro-américaine était silencieuse. Nerveux aussi.

Il en est resté ainsi jusqu’à ce que le deuxième penalty de l’après-midi de Megan Rapinoe l’emporte à la fin de la seconde période pour l’USWNT, qui a ensuite battu la France, l’Angleterre et les Pays-Bas pour remporter son deuxième titre consécutif. Mais pour l’équipe américaine la plus dominante de la Coupe du monde, La Roja était de loin leur test le plus difficile.

En regardant l’Espagne hisser la Coupe du monde féminine dimanche pour la première fois, il était difficile de ne pas repenser à il y a quatre ans et au match des huitièmes de finale contre les États-Unis. La Roja ne s’était qualifié pour le tournoi que deux fois à ce moment-là. Sa seule victoire, contre le Chili, était survenue quelques semaines auparavant. Pourtant, en cette journée torride à Reims, il était évident que l’Espagne était sur la voie rapide de la gloire.

Ce triomphe de la Coupe du monde survenu lors de son tout prochain essai était peut-être la seule surprise; L’équipe n ° 6 de la FIFA est la moins bien classée à avoir tout remporté. Pourtant, nous savons exactement comment cela s’est passé : des équipes nationales féminines d’Espagne au niveau senior, le programme est rempli de joueuses qui sont meilleures à la fois tactiquement et avec le ballon au pied – mieux entraînées, en d’autres termes – que n’importe où ailleurs sur la planète.

« Nous n’avons jamais fait bouger le ballon comme le fait l’Espagne », a déclaré la légende américaine Julie Foudy sur les réseaux sociaux pendant le match. « Leur grâce sur le ballon est magnifique à regarder. »

À l’approche de la finale de dimanche, de nombreux Américains considéraient l’Angleterre comme le nouveau porte-drapeau du football féminin. Ce qui est logique. La liste des champions d’Europe est également empilée. L’Association de football du pays verse de l’argent dans le football féminin en général et dans les Lionnes en particulier.

Après avoir perdu contre les États-Unis en demi-finale en 2019, l’Angleterre a fait de l’ancienne entraîneure néerlandaise Sarina Wiegman – considérée comme la meilleure entraîneure de football féminin – la mieux payée également.

Rien de tout cela n’a suffi dimanche pour battre une équipe espagnole qui, malgré l’absence de 12 titulaires qui ont refusé de jouer pour l’entraîneur controversé Jorge Vilda, méritait amplement de gagner dimanche. La ligne de score 1-0 a fait le match, dans lequel La Roja’s Jennifer Hermoso a raté un penalty en deuxième mi-temps, regardez de plus près.

Si la quadruple championne record des États-Unis doit récupérer son statut de meilleur programme de football féminin, l’Espagne – pas l’Angleterre ni qui que ce soit d’autre – est le modèle pour l’avenir.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l’USWNT a dominé le football féminin pendant trois décennies. Le système NCAA et le titre IX ont donné au pays une longueur d’avance considérable. La culture du football des jeunes de banlieue encourageait les filles à essayer le sport, et les parents de ces communautés avaient les ressources nécessaires pour les payer. Au fil du temps, cela a donné à US Soccer un énorme bassin de joueurs parmi lesquels sélectionner des équipes nationales. Pendant longtemps, l’USWNT a gagné parce qu’il était plus en forme, plus rapide, plus fort et plus expérimenté que ses adversaires.

Ce modèle ne fonctionne plus. Les pays européens fous de football avaient déjà les meilleurs entraîneurs et installations du monde du côté masculin, ce qui leur a permis de rattraper rapidement leur retard lorsqu’ils ont commencé à prendre le football féminin au sérieux. Et aucun n’est meilleur pour produire des joueurs de football complets à un âge plus jeune que l’Espagne.

Comme chez les hommes, les entraîneurs de jeunes espagnols privilégient les capacités techniques et l’intelligence au-dessus de l’athlétisme. Une grande partie de ce développement se produit avant l’âge de 14 ans.

La Roja La star Salma Paralluelo avait disputé des dizaines de matchs en Liga F, la meilleure ligue professionnelle espagnole, avant d’avoir 18 ans – le même âge auquel de nombreux joueurs américains commencent tout juste leur carrière universitaire.

Contrairement au FC Barcelone et à d’autres clubs européens historiques et riches, les équipes de la National Women’s Soccer League basée aux États-Unis n’ont pas d’académies de jeunes, un désavantage distinct lorsqu’il s’agit de créer de futures stars. Alors que les équipes de la NWSL ont recruté des adolescents de premier ordre tels que Olivia Moultrie, 17 ans, des Portland Thorns, et Alyssa Thompson, d’Angel City, qui à 18 ans était la plus jeune membre de l’alignement américain pour la Coupe du monde 2023, cela ne suffit pas.

Historiquement, les joueurs américains super qualifiés tels que Rose Lavelle, Tobin Heath et Carli Lloyd ont été pour la plupart autodidactes. Lavelle n’était même pas très recruté par les équipes universitaires; elle s’est fait un nom à l’Université du Wisconsin, pas à l’UNC ou à l’UCLA. Ce genre de chance ne le coupera pas à l’avenir. Les vrais joueurs d’élite sont de plus en plus créés, pas nés.

Les compétences et le QI du football sépareront les meilleurs des autres à mesure que le jeu féminin continuera d’évoluer. Même si l’amélioration de l’athlétisme et de l’organisation défensive a permis à plus de nations que jamais d’être compétitives à la Coupe du monde féminine 2023, ces qualités ne suffisent pas à elles seules pour remporter le titre. Pas plus.

Les pays qui produisent les meilleurs joueurs de football polyvalents seront ceux à battre, maintenant et à l’avenir. La Fédération américaine de football le sait. Cela fait longtemps.

Cette courte victoire contre l’Espagne en 2019 n’a fait que préfigurer les défis qui attendaient l’USWNT. La RojaLa victoire de dimanche en Coupe du monde n’était qu’un rappel du peu de temps que le football américain doit perdre pour suivre le rythme.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

