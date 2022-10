Le succès de la NWSL de Portland construit autour de Smith et de l’adaptabilité

Le haussement d’épaules désinvolte de l’attaquante de Portland Thorns Sophia Smith a tout dit: “Quoi, vous vous attendiez à autre chose?” Quatre minutes après le début du championnat de la National Women’s Soccer League (NWSL) de samedi, la MVP de la ligue 2022 a marqué pour s’assurer qu’il n’y aurait aucune question sur le résultat – ou pourquoi elle a récemment reçu la plus haute distinction individuelle de la ligue.

“Je viens de le faire”, a déclaré Smith. “Il y a eu beaucoup de gens qui ne pensent pas que je mérite de gagner le titre de MVP, donc c’était un peu, c’est tout.”

Les Thorns devaient vaincre le Kansas City Current samedi, ce qu’ils ont fait, 2-0 après un but contre son camp d’Addisyn Merrick en seconde période, pour remporter un troisième titre de champion. Portland sont des prétendants éternels et ont raté de peu la victoire du Shield et la tête de série n ° 1 en séries éliminatoires. Le Current a terminé à la dernière place en 2021 et a largement dépassé les attentes. Le simple fait d’atteindre la finale était remarquable.

Pourtant, cette saison des Thorns n’était pas simple, et rien ne garantissait que la finale de samedi le serait non plus. Rhian Wilkinson a pris la barre il y a un an pour son premier emploi en tant qu’entraîneur-chef. Elle est entrée dans une équipe qui a été soigneusement construite par un autre entraîneur mais qui manquait également de personnel clé, avec Lindsey Horan prêtée à Lyon et Crystal Dunn manquant la majeure partie de la saison pour accoucher. L’équipe a exigé des changements tactiques, mais rien de si drastique que cela perturberait une identité qui s’est construite sur plusieurs années.

Au milieu de tout cela, l’organisation a été plongée dans la tourmente à propos de la gestion par le leadership du licenciement de Paul Riley en 2015, un courant sous-jacent aux séries éliminatoires de cette année également.

Suite à la publication du rapport de l’ancienne procureure générale américaine Sally Yates sur les abus systémiques au début du mois, le propriétaire / exploitant de Portland, Merritt Paulson, a démissionné de son poste de PDG du club. Paulson, qui a si longtemps été au centre des préoccupations du public, ne s’est pas rendu à Washington, DC, pour le match de samedi. Les fans l’ont appelé pour vendre l’équipe. La défenseuse des Thorns Becky Sauerbrunn a appelé au retrait de la ligue de toute personne qui a permis aux agresseurs, y compris toute personne à Portland.

“Cela a été une longue année”, a déclaré samedi la gardienne des Thorns Bella Bixby, quelques instants après avoir placé le trophée du championnat sur la table devant elle.

“Nous avons traversé beaucoup de choses qui ne figurent pas dans la description de poste”, a déclaré Smith. “C’était vraiment gratifiant. Je me sentais tellement fier de notre équipe. Nous venons de traverser tellement de choses et de pouvoir ramener cela à nos fans qui sont restés avec nous tout au long de cette année, cela signifie tellement pour nous.”

Sophia Smith a montré pourquoi elle a été nommée MVP. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

Smith, 22 ans, est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du championnat NWSL. Elle a été le premier choix au classement général du repêchage de la NWSL 2020. Son potentiel a toujours été évident, mais c’est l’année où elle est devenue la pièce maîtresse des Thorns et une habituée de l’équipe nationale des États-Unis.

Portland s’est fortement appuyé sur Smith alors que Wilkinson testait différents systèmes, commençant l’année dans un 3-5-2 et passant à un 4-3-3 au milieu de l’été. Wilkinson n’a pas eu à faire ces changements ; de l’extérieur, tout semblait fonctionner puisque les Thorns ont marqué le plus de buts de la ligue cette année et avaient la meilleure différence de buts de loin.

Mais le nouvel entraîneur a vu une marge d’amélioration. Et même à travers tous les ajustements et les changements de personnel, les Thorns n’ont pas perdu de vue ce qui faisait d’eux une équipe habituée à gagner. Wilkinson a fait quelques appels audacieux mais, à chaque fois, ils ont fonctionné.

L’internationale japonaise Hina Sugita est devenue l’une des meilleures nouvelles venues dans la NWSL, faisant la navette entre un rôle de milieu de terrain box-to-box et des apparitions sur l’aile. Mais Wilkinson a mis Sugita au banc pour le championnat NWSL de samedi, avec la capitaine de longue date des Thorns, Christine Sinclair, à sa place. C’était une semaine après que Wilkinson ait quitté Sinclair – un coéquipier de longue date du Canada lorsque Wilkinson jouait encore – sur le banc pour la demi-finale en faveur d’une formation plus agile qui pourrait faire pression sur la vague de San Diego (Portland a gagné 2-1.)

L’un ou l’autre de ces mouvements aurait pu se retourner contre lui de manière drastique. Au lieu de cela, ce sont des raisons tactiques importantes pour le triomphe des Thorns.

Rhian Wilkinson a mené Portland au succès dans son premier grand travail. AP Photo/Nick Wass

“Je pense que c’est un taureau — qu’elle n’était pas en lice pour l’entraîneur de l’année”, a déclaré Smith à propos de Wilkinson samedi. “Parce qu’entrer dans une équipe comme celle-ci, un club avec cette réputation, est difficile en soi. Venir avec tout ce qui se passe, toutes ces distractions, venir avec une équipe et mettre en œuvre son style mais aussi prendre sur ce que nous avions déjà construit avec ce club est une chose vraiment difficile à faire. Je ne pense pas que les gens lui accordent suffisamment de crédit pour cela.

Bixby a fait écho à sa coéquipière Thorns, notant que Wilkinson a obtenu l’adhésion des joueurs dès le début. Wilkinson a déclaré qu’elle ne pouvait pas parler de ce que l’équipe était dans le passé. Elle n’était pas là lorsque Mark Parsons était l’entraîneur, du moins pas au-delà de ces dernières semaines de 2021, lorsque Wilkinson était sur le point d’être annoncé comme nouvel entraîneur et Parsons partageait son temps avec son prochain poste d’entraîneur de l’équipe nationale féminine des Pays-Bas ( un rôle qu’il a depuis quitté.)

Indéniablement, la fondation était là à Portland, de Smith et Morgan Weaver (le choix n ° 2 de ce repêchage de la NWSL 2020) à Sinclair et au vétéran défenseur Sauerbrunn, qui ne s’est pas trompé samedi en limitant Kansas City à zéro tir sur cible.

Les Thorns de 2022, cependant, étaient uniques. Ils étaient le bon mélange d’ancien et de nouveau, des joueurs et des entraîneurs aux tactiques et aux idées. Ils étaient adaptables dans une ligue compétitive qui exige un tel trait au plus haut degré.

“Ce que je pense que j’étais capable de faire, parce que j’avais une équipe qui était prête à le faire, c’était d’essayer des choses”, a déclaré Wilkinson. “C’était vraiment spécial avec ce groupe. J’ai essayé un 3-5-2, j’ai essayé différentes formations ; j’avais une formation différente ce soir que pour les demi-finales. Une équipe qui ne croit pas en vous ne fera pas ça ; ils ne vous suivront pas dans ce voyage.”

Samedi, il a culminé avec exactement la performance dont les Thorns avaient besoin.